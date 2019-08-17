طيران جيش الاحتلال يقصف مواقع متفرقة بقطاع غزة

تحرير:وكالات ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ ص

قصف غزة - أرشيفية

شن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا على مواقع وأهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وذكرت تقارير صحفية محلية أن مقاتلات جيش الاحتلال استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس شرق حي الزيتون الواقع شرق القطاع، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وأضافت أن مقاتلات من دون طيار تابعة لجيش الاحتلال قصفت أرضا خالية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، مما أدى الى اشتعال النيران في الارض الزراعية المستهدفة، بحسب وكالة «كونا».

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن، مساء الجمعة، أن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف دون الحديث عن أضرار مادية وبشرية.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن «صاروخًا واحدًا أطلق من القطاع، مساء الجمعة، واعترضته القبة الحديدية».وأضاف في تصريحات صحفية: «في أعقاب انطلاق