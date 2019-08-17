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صاحب «المطعم السوري» بالإسكندرية يعتذر للمصريين

تحرير:محمد مجلي ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص
المطعم السوري
المطعم السوري
اعتذر مدير مطعم عروس دمشق السوري بالإسكندرية، في مقطع فيديو، نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب»، لجموع المصريين عما بدر منه فى أزمته مع السيدة التى اشتبك معها لفظيا على خلفية رفضها طهي الطعام أسفل شقتها بشارع جمال عبدالناصر، في منطقة العصافرة، شرق المدينة. وقال صاحب المطعم: «تحية للشعب المصري العظيم المحترم، أنا بعتز بيكم وبعتذر لو صدر منى أي إساءة شخصية لأي إنسان مصري، أنا لم أخطئ بحق السيدة المصرية الكبيرة، أنا مغلطتش مع السيدة وبناتها شتمونى فطلبت منهم رجل أتحدث إليه».
وأوضح: «لم اقصد أي إساءة، وإنما كل ما قصدته أنه لا يجوز أن أتحدث مع سيدة، فالعادات والتقاليد سواء فى مصر أو فى سوريا لا تسمح بذلك، وحتى لا يصير غلط بيننا قصدت أن أتواصل مع الرجل»، مشيرا إلى أنه قال لها: «كفية افتراء» ثم تركها ودخل إلى المطعم، لكنها لم تكمل عرض الفيديو.وأضاف أن الواقعة كانت قبل العيد،
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عاصفة ترابية وأمطار تضرب أسوان.. وإعلان الطوارئ

?تعرضت مدينة أسوان مساء اليوم الجمعة، لموجة من الطقس السيء والعواصف الترابية، والتى أثرت على حركة السير على الطرق السريعة والطريق الصحراوى "أسوان-إدفو"، فيما أطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لقادة المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء السير على الطرق السريعة، كما حذرت المحافظة الفنادق العائمة والمراكب بالتوقف عن رحلاتها بنهر النيل نظرا لارتفاع الأمواج وتأثرها بالعواصف الترابية التي حجبت الرؤية في مناطق غرب النيل، كما تعرضت عدد من مناطق مركز دراو إلى سقوط أمطار خفيفة فى ظل موجة الطقس السيء التي اجتاحت المحافظة.
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تشميع «المطعم السوري» في الإسكندرية (صور)

?قررت إدارة الأمن الصناعي بمحافظة الإسكندرية، غلق مطعم "عروس دمشق" السوري، بعد المعاينة التي وقعت منذ قليل للمطعم بواسطة لجنة تم تشكيلها بمشاركة الأمن الصناعي وشرطة المرافق ومديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين وإدارة حي ثان المنتزه. وقال اللواء محمد عبدالوهاب سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إنه تقرر إغلاق المطعم لثبوت العديد من المخالفات ارتكبها المطعم وأثبتتها إدارة الأمن الصناعي، فيما تقوم شرطة المرافق بالقيام باجراءات الغلق وتشميعه بالشمع الأحمر.
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خلاف بين سيدة وصاحب مطعم سوري يثير ضجّة على «فيسبوك»

لعبة القط والفأر بين السكان وأصحاب المحال التجارية سواء المطاعم أو الورش أو المقاهي أو غيرها من الأعمال التي ينتج عنها تصاعد أبخرة وضوضاء لا تنتهي، باتت عرضا مستمرا لا ينتهى حيث يرفض السكان وجود هذه المطاعم أسفل منازلهم، فيما يعتبره أصحاب المحال "محاولة لقطع الأرزاق" وأنه يجب تشجيع مثل هذه الأعمال، وتنتهي هذه الأزمات إما بصلح واتفاق أو مشاجرات ومحاضر وهو ما شهدته محافظة الإسكندرية، إذ وقعت أزمة جديدة بين صاحب مطعم سوري شهير بشرق عروس البحر الأبيض المتوسط وجارته المتضررة.
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كل ما تريد معرفة عن تطبيق «ادرس في مصر»

في محاولة للقضاء على الكيانات الوهيمة التى تخصصت فى النصب على الطلاب على مدار السنوات الماضي، دشنت وزارة التعليم العالم ، التشغيل التجريبي لتطبيق «ادرس فى مصر» Study in Egypt عبر الهواتف الذكية، وهو التطبيق الأول من نوعه الذى تطلقه الوزارة ويهدف إلى حماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع كفريسة لبعض السماسرة وجامعات بير السلم، لاسيما وأن التطبيق يتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها، وقدم المعلومات التى تفيد طلاب الثانوية العامة المقبلين على الالتحاق بالمرحلة الجامعية.
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وزير النقل يتفقد مشروعات الميناء والطرق بالإسكندرية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددا من المشروعات الهامة فى محافظة الإسكندرية بدأها من داخل الميناء، كما تفقد محور الدخيلة الذي يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي وجار تسليمه عقب الانتهاء من أعمال الكهرباء. وقال "الوزير" إن هذا المحور يسهم في حل الاختناقات المرورية ونقل حركة المرور من وإلى الميناء والمنطقة الصناعية التي تصل إلى 3500 شاحنة يوميا حالياً، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات إلى الطريق السريع -الطريق الدولي الساحلي- مباشرةً دون المرور بالمناطق السكنية التي لا تستوعب حركة النقل الثقيل.
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إلغاء احتفالات «عيد الإسكندرية» حدادًا على رئيس تونس

أعلنت محافظة الإسكندرية إلغاء احتفالات العيد القومي السابع والستين فى المحافظة، والمقرر له اليوم الجمعة، بالتزامن مع ذكرى خروج الملك فاروق من مصر على متن يخت المحروسة من القاعدة البحرية فى رأس التين؛ وذلك حدادًا على وفاة الرئيس التونسي قايد السبسي، أمس الخميس، عن عمر يناهز 93 عاما، على أثر وعكة صحية ألمّت به مؤخرا عقب مغادرته المستشفى العسكري بتونس، حيث توفي في مقر إقامته بقرطاج، ومن المقرر تشييع الجثمان غدا السبت. وذلك بحسب القيادة السياسية فى تونس.
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الأرصاد: اليوم استمرار الطقس الحار.. و7 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أأن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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عيد الإسكندرية القومي.. أشد الأيام حزنا للملك فاروق

أحب الإسكندرية وعشقها وكانت أول مكان يأتى فى باله كلما فكر فى التخلص من الأعباء أو التحرر من المسؤولية، فاهتم بها وشيد أماكن عدة للاستمتاع فيها، أهمها كان المنتزه بما فيه من قصور ملكية "حرملك وسلاملك"، فأنشأ حدائق بمساحات كبيرة للتريض، وأصبحت المحروسة بالنسبة له العشق الأبدى، ولم يكن يدرك أنها أيضا ستكون المكان الذى سيشهد إجباره على ترك مصر، وستكون آخر أرض مصرية تدب عليها قدماه قبل مغادرته البلاد نهائيا إلى أوروبا بعد ثورة يوليو عام 1952، ويصبح يوم رحيل الملك فاروق هو العيد القومى للإسكندرية.
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