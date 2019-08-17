صاحب «المطعم السوري» بالإسكندرية يعتذر للمصريين

تحرير:محمد مجلي ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص

المطعم السوري

اعتذر مدير مطعم عروس دمشق السوري بالإسكندرية، في مقطع فيديو، نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب»، لجموع المصريين عما بدر منه فى أزمته مع السيدة التى اشتبك معها لفظيا على خلفية رفضها طهي الطعام أسفل شقتها بشارع جمال عبدالناصر، في منطقة العصافرة، شرق المدينة. وقال صاحب المطعم: «تحية للشعب المصري العظيم المحترم، أنا بعتز بيكم وبعتذر لو صدر منى أي إساءة شخصية لأي إنسان مصري، أنا لم أخطئ بحق السيدة المصرية الكبيرة، أنا مغلطتش مع السيدة وبناتها شتمونى فطلبت منهم رجل أتحدث إليه».

وأوضح: «لم اقصد أي إساءة، وإنما كل ما قصدته أنه لا يجوز أن أتحدث مع سيدة، فالعادات والتقاليد سواء فى مصر أو فى سوريا لا تسمح بذلك، وحتى لا يصير غلط بيننا قصدت أن أتواصل مع الرجل»، مشيرا إلى أنه قال لها: «كفية افتراء» ثم تركها ودخل إلى المطعم، لكنها لم تكمل عرض الفيديو.وأضاف أن الواقعة كانت قبل العيد،