صاحب «المطعم السوري» بالإسكندرية يعتذر للمصريين

اعتذر مدير مطعم عروس دمشق السوري بالإسكندرية، في مقطع فيديو، نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب»، لجموع المصريين عما بدر منه فى أزمته مع السيدة التى اشتبك معها لفظيا على خلفية رفضها طهي الطعام أسفل شقتها بشارع جمال عبدالناصر، في منطقة العصافرة، شرق المدينة.
وقال صاحب المطعم: «تحية للشعب المصري العظيم المحترم، أنا بعتز بيكم وبعتذر لو صدر منى أي إساءة شخصية لأي إنسان مصري، أنا لم أخطئ بحق السيدة المصرية الكبيرة، أنا مغلطتش مع السيدة وبناتها شتمونى فطلبت منهم رجل أتحدث إليه».
وأوضح: «لم اقصد أي إساءة، وإنما كل ما قصدته أنه لا يجوز أن أتحدث مع سيدة، فالعادات والتقاليد سواء فى مصر أو فى سوريا لا تسمح بذلك، وحتى لا يصير غلط بيننا قصدت أن أتواصل مع الرجل»، مشيرا إلى أنه قال لها: «كفية افتراء» ثم تركها ودخل إلى المطعم، لكنها لم تكمل عرض الفيديو.وأضاف أن الواقعة كانت قبل العيد،
وأوضح: «لم اقصد أي إساءة، وإنما كل ما قصدته أنه لا يجوز أن أتحدث مع سيدة، فالعادات والتقاليد سواء فى مصر أو فى سوريا لا تسمح بذلك، وحتى لا يصير غلط بيننا قصدت أن أتواصل مع الرجل»، مشيرا إلى أنه قال لها: «كفية افتراء» ثم تركها ودخل إلى المطعم، لكنها لم تكمل عرض الفيديو.
وأضاف أن الواقعة كانت قبل العيد، وأن البوتاجاز كان فى الصيانة وكان يقوم بتنظيفه إذ فوجئ بهجومها، موضحا أن هناك قضايا بينهما لأنها طلبت بيع الشقة إليه بمبلغ غالٍ فرفض لأنه يفوق سعر المنطقة».
كانت مشادة كلامية قد وقعت بين صاحب المطعم وإحدى السيدات «جارته» على خلفية قيام العاملين بتنظيف الأوانى وتنظيف بوتاجاز 10 شعلة وصدور روائح وأدخنة لشقتها.
وبثت السيدة صاحبة الشكوى فيديو على «فيسبوك»، أثار غضب المواطنين، حيث قال لها مدير المطعم: «محتاج راجل أتكلم معاه خشي جوة».