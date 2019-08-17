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بدء تطبيق منظومة جديدة لتموين سيارات الحكومة بأسوان

تحرير:عوض سليم ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ ص
منظومة جديدة لتموين السيارات الحكومية بأسوان
منظومة جديدة لتموين السيارات الحكومية بأسوان
أعلنت محافظة أسوان عن بدء تطبيق منظومة جديدة لتموين السيارات الحكومية اعتبارا من اليوم السبت. وتقرر تخصيص سيارة وقود لتموين السيارات التابعة لرئاسة لمركز ومدينة إدفو، شمال المحافظة، والوحدات القروية التابعة لها، بدلا من النظام القديم لتموين السيارات، وهو نظام التعاقد مع محطات الوقود المنتشرة فى المدن والمراكز. صرح بذلك العميد عبد الرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، الذى قال إن تلك الخطوة تأتى فى إطار التصدى للفساد الإدارى وضبط وترشيد الإنفاق الحكومى على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة.
وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمدينة إدفو، أن النظام الجديد سيتم العمل به لضبط منظومة الأداء بالنسبة للسيارات التابعة للحمله الميكانيكية بالوحدة المحلية والقرى التابعة لها.وأشار عامر إلى أن هذه التجربة هى الأولى على مستوى محافظة أسوان ومحافظات الصعيد، ومن المقرر تخصيص سيارة لتموين السيارات بالوقود، وسيتم
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سوزان مبارك تجري عملية جراحية بالظهر

خضعت سوزان ثابت، الشهيرة باسم سوزان مبارك، نسبة لزوجها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لجراحة فى الظهر. ونشر حسن الغندور، أحد مؤسسى رابطة «أبناء مبارك»، صورة لسوزان ثابت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وعلق عليها بقوله: «الهانم.. ماما سوزان مبارك بخير وسلام بعد عمليه ديسك بسيطه الحمد لله». كما نشر الشاعر السعودى حسان الطيار، صورة تجمعه بسوزان ثابت، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وعلق عليها بقوله: «نحمد الله الذى من على حبيبتنا وأمنا الغالية الراقية السيدة سوزان مبارك بنجاح عمليتها الجراحية».
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صاحب «المطعم السوري» بالإسكندرية يعتذر للمصريين

اعتذر مدير مطعم عروس دمشق السوري بالإسكندرية، في مقطع فيديو، نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب»، لجموع المصريين عما بدر منه فى أزمته مع السيدة التى اشتبك معها لفظيا على خلفية رفضها طهي الطعام أسفل شقتها بشارع جمال عبدالناصر، في منطقة العصافرة، شرق المدينة. وقال صاحب المطعم: «تحية للشعب المصري العظيم المحترم، أنا بعتز بيكم وبعتذر لو صدر منى أي إساءة شخصية لأي إنسان مصري، أنا لم أخطئ بحق السيدة المصرية الكبيرة، أنا مغلطتش مع السيدة وبناتها شتمونى فطلبت منهم رجل أتحدث إليه».
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عاصفة ترابية وأمطار تضرب أسوان.. وإعلان الطوارئ

?تعرضت مدينة أسوان مساء اليوم الجمعة، لموجة من الطقس السيء والعواصف الترابية، والتى أثرت على حركة السير على الطرق السريعة والطريق الصحراوى "أسوان-إدفو"، فيما أطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لقادة المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء السير على الطرق السريعة، كما حذرت المحافظة الفنادق العائمة والمراكب بالتوقف عن رحلاتها بنهر النيل نظرا لارتفاع الأمواج وتأثرها بالعواصف الترابية التي حجبت الرؤية في مناطق غرب النيل، كما تعرضت عدد من مناطق مركز دراو إلى سقوط أمطار خفيفة فى ظل موجة الطقس السيء التي اجتاحت المحافظة.
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تشميع «المطعم السوري» في الإسكندرية (صور)

?قررت إدارة الأمن الصناعي بمحافظة الإسكندرية، غلق مطعم "عروس دمشق" السوري، بعد المعاينة التي وقعت منذ قليل للمطعم بواسطة لجنة تم تشكيلها بمشاركة الأمن الصناعي وشرطة المرافق ومديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين وإدارة حي ثان المنتزه. وقال اللواء محمد عبدالوهاب سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إنه تقرر إغلاق المطعم لثبوت العديد من المخالفات ارتكبها المطعم وأثبتتها إدارة الأمن الصناعي، فيما تقوم شرطة المرافق بالقيام باجراءات الغلق وتشميعه بالشمع الأحمر.
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