بدء تطبيق منظومة جديدة لتموين سيارات الحكومة بأسوان

تحرير:عوض سليم ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ ص

منظومة جديدة لتموين السيارات الحكومية بأسوان

أعلنت محافظة أسوان عن بدء تطبيق منظومة جديدة لتموين السيارات الحكومية اعتبارا من اليوم السبت. وتقرر تخصيص سيارة وقود لتموين السيارات التابعة لرئاسة لمركز ومدينة إدفو، شمال المحافظة، والوحدات القروية التابعة لها، بدلا من النظام القديم لتموين السيارات، وهو نظام التعاقد مع محطات الوقود المنتشرة فى المدن والمراكز. صرح بذلك العميد عبد الرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، الذى قال إن تلك الخطوة تأتى فى إطار التصدى للفساد الإدارى وضبط وترشيد الإنفاق الحكومى على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمدينة إدفو، أن النظام الجديد سيتم العمل به لضبط منظومة الأداء بالنسبة للسيارات التابعة للحمله الميكانيكية بالوحدة المحلية والقرى التابعة لها.وأشار عامر إلى أن هذه التجربة هى الأولى على مستوى محافظة أسوان ومحافظات الصعيد، ومن المقرر تخصيص سيارة لتموين السيارات بالوقود، وسيتم