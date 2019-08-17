سوزان مبارك تجري عملية جراحية بالظهر

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ ص

سوزان ثابت - زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك

خضعت سوزان ثابت، الشهيرة باسم سوزان مبارك، نسبة لزوجها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لجراحة فى الظهر. ونشر حسن الغندور، أحد مؤسسى رابطة «أبناء مبارك»، صورة لسوزان ثابت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وعلق عليها بقوله: «الهانم.. ماما سوزان مبارك بخير وسلام بعد عمليه ديسك بسيطه الحمد لله». كما نشر الشاعر السعودى حسان الطيار، صورة تجمعه بسوزان ثابت، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وعلق عليها بقوله: «نحمد الله الذى من على حبيبتنا وأمنا الغالية الراقية السيدة سوزان مبارك بنجاح عمليتها الجراحية».

وأضاف حسان الطيار: «نسأله تعالى باسمه الأعظم أن يمن عليها بالشفاء العاجل والصحة والعافية». وتابع الشاعر السعودي الذى كان قد ظهر مع أسرة مبارك فى أوائل شهر أبريل الماضى: «اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفها أنت الشافى، شفاءً لا يغادر سقما، اللهم آمين». نحمد الله الذي من على حبيبتنا