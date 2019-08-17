«بيت المقدس وخلية سيناء» أبرز محاكمات السبت

جنايات المنيا تحاكم 148 متهما بالانتماء إلى جماعة محظورة واقتحام قسم شرطة سمالوط وحرق مبنى المحكمة والنيابة الإدارية بمركز سمالوط إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة

تحرير:سماح عوض الله ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص

محكمة جنايات القاهرة

تستأنف دوائر الجنايات، اليوم السبت، نشاطها بقوة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتنظر اليوم العديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يسيطر عليها جرائم الإرهاب، ويتقدمها استكمال محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة فى حركة حماس "الجناح