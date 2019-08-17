«بيت المقدس وخلية سيناء» أبرز محاكمات السبت

جنايات المنيا تحاكم 148 متهما بالانتماء إلى جماعة محظورة واقتحام قسم شرطة سمالوط وحرق مبنى المحكمة والنيابة الإدارية بمركز سمالوط إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة
تستأنف دوائر الجنايات، اليوم السبت، نشاطها بقوة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتنظر اليوم العديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يسيطر عليها جرائم الإرهاب، ويتقدمها استكمال محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة فى حركة حماس "الجناح
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
خلية سيناء
تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر ثاني جلسات محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية سيناء".
وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين -فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظات (القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء)، وفي خارج مصر- ارتكبوا عدة اتهامات.
ووجهت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى السابع، تولي قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة "ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التى تدعو إليها.
أحداث عنف المنيا
تنظر محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، محاكمة 148 متهما من عناصر الإخوان متورطين في أحداث عنف بمركز سمالوط.
القضية يحاكم فيها 148 متهما، بينهم حدثان و20 آخرون محبوسون على ذمة القضية متورطون في اقتحام وحرق قسم شرطة سمالوط وحرق مبنى المحكمة والنيابة الإدارية بمركز سمالوط إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وكانت النيابة العامة أحالت جميع المتهمين إلى الجنايات في مارس 2014 بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة وفق القانون والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة.
تنظيم داعش
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة محاكمة حمادة السيد، لاعب فريق أسوان السابق، و43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات كونهم، في غضون الفترة من 2015 حتى 9 فبراير 2018، تولوا قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.