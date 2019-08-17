صلاح في مواجهة شباكه المفضلة بالدوري الإنجليزي اليوم

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص

محمد صلاح

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يرحل ليفربول إلى ملعب سانت ميريز لمواجهة ساوثهامبتون في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل الليفر المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما لا يملك ساوثهامبتون أي رصيد من النقاط في المركز الـ17، وخسر ساوثهامبتون آخر 4 مباريات في الدوري أمام ليفربول، واهتزت شباكه في تلك المواجهات بـ11 هدفًا وسجل هدفًا وحيدًا، ولم يخسر الليفر في آخر 6 مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري أمام ساوثهامبتون، ولكن خسر الليفر أمام ساوثهامبتون 3 مباريات في جميع المسابقات تحت قيادة يورجين كلوب.

ويتطلع ليفربول اليوم لمعادلة رقمه القياسي بتحقيق 11 انتصارا متتاليا في الدوري، إلى جانب تسجيل أكثر من هدف في 11 مباراة متتالية بالدوري. ويأمل ليفربول في تحقيق 5 انتصارات متتالية في الدوري خارج أرضه للمرة الأولى منذ أبريل من عام 2014، وسجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في كل المباريات الأربع السابقة

ويتطلع ليفربول اليوم لمعادلة رقمه القياسي بتحقيق 11 انتصارا متتاليا في الدوري، إلى جانب تسجيل أكثر من هدف في 11 مباراة متتالية بالدوري.



ويأمل ليفربول في تحقيق 5 انتصارات متتالية في الدوري خارج أرضه للمرة الأولى منذ أبريل من عام 2014، وسجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في كل المباريات الأربع السابقة التي خاضها في الدوري أمام ساوثهامبتون.



وبدوره حقق ساوثهامبتون 16 انتصارا فقط في آخر 77 مباراة خاضها في الدوري في آخر موسمين، ولم يحقق الفريق أي انتصار في آخر 6 مباريات بالدوري.



وحقق ساوثهامبتون الانتصار في أول مباراة يخوضها على أرضه بالموسم مرة واحدة فقط في آخر 20 موسما، وكان ذلك في عام 2004.



ويستهدف ظهير ليفربول تريند ألكسندر أرنولد أن يصبح ثالث لاعب في تاريخ البريميرليج يصنع هدفًا في 6 مباريات متتالية بالدوري.