رياضة

صلاح في مواجهة شباكه المفضلة بالدوري الإنجليزي اليوم

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يرحل ليفربول إلى ملعب سانت ميريز لمواجهة ساوثهامبتون في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل الليفر المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما لا يملك ساوثهامبتون أي رصيد من النقاط في المركز الـ17، وخسر ساوثهامبتون آخر 4 مباريات في الدوري أمام ليفربول، واهتزت شباكه في تلك المواجهات بـ11 هدفًا وسجل هدفًا وحيدًا، ولم يخسر الليفر في آخر 6 مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري أمام ساوثهامبتون، ولكن خسر الليفر أمام ساوثهامبتون 3 مباريات في جميع المسابقات تحت قيادة يورجين كلوب.
ويتطلع ليفربول اليوم لمعادلة رقمه القياسي بتحقيق 11 انتصارا متتاليا في الدوري، إلى جانب تسجيل أكثر من هدف في 11 مباراة متتالية بالدوري. ويأمل ليفربول في تحقيق 5 انتصارات متتالية في الدوري خارج أرضه للمرة الأولى منذ أبريل من عام 2014، وسجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في كل المباريات الأربع السابقة
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ريال- مدريد‎ (1)

ريال مدريد يقص شريط الليجا بمواجهة سيلتا فيجو

يستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإسباني اليوم السبت، وذلك عندما يرحل إلى ملعب بالايدوس لمواجهة سيلتا فيجو في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وأبرم مدرب الريال زين الدين زيدان العديد من الصفقات هذا الموسم بهدف إنهاء هيمنة الغريم برشلونة على لقب الدوري الإسباني، ومع ذلك يغيب عنه الكثير من اللاعبين في مواجهة اليوم بسبب الإصابة من فيرلاند ميندي وبراهيم داياز وماركو أسينسيو وإيدين هازارد، وبدوره تعاقد سيلتا فيجو مع 11 لاعبًا هذا الصيف، بعدما تفادى الفريق الهبوط الموسم الماضي بـ5 نقاط فقط.
توتنهام-مانشستر-سيتى

توتنهام يسعى لإنهاء هيمنة السيتي في البريميرليج

يحتضن ملعب الاتحاد اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر سيتي حامل اللقب، نظيره توتنهام في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويحتل السيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد السبيرز من النقاط في المركز السادس، ويبحث السيتي اليوم عن تحقيق الانتصار الخامس تواليًا على توتنهام في الدوري للمرة الأولى في تاريخه، ولم يجمع السبيرز سوى 4 نقاط فقط أمام السيتي في آخر 9 زيارات لملعب الاتحاد، ولم يخسر السيتي المباراة الأولى في الموسم على أرضه منذ عام 1989.
تييري هنري

في مثل هذا اليوم.. ولد اللاعب الفرنسي تييري هنري

في مثل هذا اليوم 17 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1977: ولد لاعب كرة القدم الفرنسي تييري هنري. وفي عام 1945: إعلان استقلال إندونيسيا عن الاحتلال الياباني، ومع عودة الأطماع الاستعمارية الهولندية لم تمنح إندونيسيا الاستقلال الفعلي إلا سنة 1949. وفي عام 1960: استقلال الجابون عن فرنسا. وفي عام 1988: مقتل الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسفير الأمريكي في حادث تحطم طائرة.
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أدريان يكشف عن موقفه من مباراة الريدز المقبلة

علق الإسباني أدريان حارس مرمى فريق ليفربول على موقفه من المشاركة فى المباراة القادمة للريدز والتى سيواجه فيها ساوثهامبتون والمقرر أن تقام غدا فى تمام الساعة الرابعة على ملعب ساينت مارى فى إطار الأسبوع الثانى من الدورى الإنجليزي (البريميرليج) . وقال أدريان في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "لا أعلم، لقد كان موقف الإصابة غريبا جدا، كنا نحتفل باللقب، وفجأة وجدت مشجع يركض نحونا وانزلق أمامي، وفرد الأمن انزلق أيضا لأتعرض لعرقلة وإصابة في كاحلي". وأكمل صاحب الـ32 عاما: "أشعر بتحسن كبير اليوم، وأتمنى أن أكون جاهزا لمباراة الغد أمام ساوثهامبتون"،
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محمد صلاح: سرعتي تساعدني في حسم كثير من المباريات

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، أن السرعة من الأمور المهمة للغاية في كرة القدم، مشيرًا إلى أنها قد لا تكون موهبة، لكنها تحتاج للتدريب كثيرًا ومزيد من الطاقة. وتوج صلاح مع فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، مساء الأربعاء، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز.
محمد-صلاح

موقف إنساني من صلاح بعد كسر أنف طفل صغير

يتمنى الكثير من عشاق كرة القدم مقابلة أبطالهم تحت أي ظرف، إلا أن الفتى الصغير لويس فاولر، البالغ من العمر 11 عاما، قبّل معشوقه نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بأنف مكسور، وذلك بعد ركض فاولر رفقة شقيقه إسحاق البالغ من العمر 10 أعوام تجاه سيارة صلاح، قبل أن يصطدم بعمود إضاءة ويسقط مصابا، أمس السبت، ولاحظ صلاح ذلك الموقف وعاد للتأكد من سلامة الفتى الصغير، وقال والد لويس: "عندما اتصلنا بالإسعاف، وجدنا صلاح يعود بالسيارة للتأكد من سلامته، وحينها صرخ ابني من الفرحة، ليتجه إليه إسحاق مسرعا ويعانقه".
محمد-صلاح

محمد صلاح يثير الجدل بعد نشر صورة غامضة

قام النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بتشويق محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، بعدما نشر صورة له، مروجا لتحضيره مفاجأة دخول مجال الفن السينمائي قريبا. ولم يعلق صلاح على الصورة التي ظهر خلالها حاملا أداة «كلاكيت» التي تستخدم في تصوير الأفلام والمسلسلات، مكتفيا بنشرها عبر حساباته الرسمية. وحملت الصورة تاريخ 19 أغسطس، فضلا عن بعض الأسماء غير الواضحة، وذلك بعد ساعات من تألقه في افتتاح الدوري الإنجليزي موسم 2019- 2020، أمس الجمعة أمام نوريتش سيتي.
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