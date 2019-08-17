جريمة

3 سيارات إطفاء تخمد حريق محل تجاري بالقطامية

تحرير:سماح عوض الله ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص
حريق- أرشيفية
حريق- أرشيفية
استغاث الأهالي فى منطقة القطامية صباح اليوم بقوات النجدة والإطفاء، جراء اندلاع حريق فى محل تجاري بأحد عقارات المنطقة، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ، وتعامل رجال الحماية المدنية مع النيران وتمكنوا من السيطرة عليها قبل امتدادها إلى المحلات المجاورة وطوابق عليا، وحرص رجال الإطفاء على إخلاء المبنى وتأمين خروج السكان منه خلال التعامل مع النيران، خاصة بسبب حالة الهلع التى انتابتهم جراء الحريق، واستمر إخلاء المبنى لحين إتمام عملية الإطفاء والتبريد، ضمانًا لعدم تعرض أي من المواطنين للخطر.
حرر قسم الشرطة بلاغًا بالواقعة، أثبت خلاله تلقي رجال الحماية المدنية بالقاهرة، استغاثة من الأهالي بنشوب حريق داخل محل تجارى فى القطامية، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات. وانتدبت النيابة العامة خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه، والتحقق
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

مصرع شخصين فى مشاجرة أسلحة نارية بالعياط

نشرت مديرية أمن الجيزة قوات أمنية لحفظ الأمن والنظام بالعياط، وذلك عقب نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جرزا بالعياط، جراء خصومة قديمة بينهما سببها خلافات الجيرة، وتسببت المشاجرة فى مصرع مواطنين تعرضا للإصابة بطلقات نارية، وإصابة 8 آخرين، وتم التحفظ على جثماني المتوفيين داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لتحديد طرفى المشاجرة والقبض عليهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرص قوات الأمن على منع التجمهر والاشتباكات، والتدخل السريع حال تجدد المشاجرة ثانية.
المستشار-حسن-فريد

«بيت المقدس وخلية سيناء» أبرز محاكمات السبت

تستأنف دوائر الجنايات، اليوم السبت، نشاطها بقوة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتنظر اليوم العديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يسيطر عليها جرائم الإرهاب، ويتقدمها استكمال محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.
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مصرع رجل وزوجته وإصابة طفلهما في حادث بمحور الضبعة

لقي زوجان مصرعهما في حادث انقلاب سيارة بطريق "محور الضبعة - روض الفرج" في اتجاه القاهرة، بينما نجت طفلتهما من الموت بأعجوبة، بعد إصابتها بكدمات وسحجات بالجسم. واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، جثة كل من: إسماعيل محمد محمود 45 عاما، وزوجته ولاء حسن أحمد 35 عاما، ويقيمان بالقاهرة، بينما أصيبت ابنتهما أسيل إسماعيل محمد محمود 6 سنوات بـ"كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه p.c". تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتولي التحقيق.
غرق

غرق فلاح ونجله في مياه ترعة الإبراهيمية ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، جثتين لفلاح ونجله، غرقا في مياه ترعة الإبراهيمية أمام قرية طنسا التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد بغرق شخصين بمياه ترعة الابراهيمية، أمام قرية طنسا دائرة المركز وتبين من التحريات الأولية والفحص أن الجثتين لفلاح يدعى"رمضان.إ. ف" 34 عاما، ومقيم بقرية منشاة عاصم بمركز بني سويف، و نجله " مجدي" 8 أعوام، تلميذ بالصف الثالث الإبتدائي، وتم نقلهما لمشرحة مستشفي ببا المركزي.
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4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
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إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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بخسائر 7 ملايين جنيه.. إخماد حريق مصانع للكتان بزفتى

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، يوم الإثنين، على حريق هائل اندلع داخل عدد من مخازن مصانع الكتان بقرية «شبرا ملس» التابعة لمركز زفتى، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بنحو 7 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياة ذات السعة الكبيرة، في الوقت الذي قدرت فيه الخسائر المبدئية بنحو 7 ملايين جنيه، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي، لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه.
حادث-تصادم

مصرع سيدة وابنها بالشرقية أثناء توجههما لمطار القاهرة لأداء الحج

لقيت سيدة وابنها مصرعهما، إثر وقوع انقلاب سيارة بمحافظة الشرقية أثناء توجهها إلى مطار القاهرة فى رحلتها لأداء فريضة الحج، حيث انقلبت سيارتهما الملاكي بطريق بلبيس القاهرة الصحراوي. واستقبل مستشفى بلبيس المركزي، جثتين للسيدة نجوي ونجلها يسري أكمل وثلاثة مصابين هم الابن الثاني والخالة والسائق محمد رفعت، جميعهم من قرية الزنكلون مركز الزقازيق على إثر انقلاب السيارة الملاكي التي تقلهم. وتوفي المصاب السائق محمد رفعت بعد نقله المستشفى أثناء محاولة إنقاذه، وبقية المصابين فى حالة خطرة.
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