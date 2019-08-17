3 سيارات إطفاء تخمد حريق محل تجاري بالقطامية

تحرير:سماح عوض الله ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص

حريق- أرشيفية

استغاث الأهالي فى منطقة القطامية صباح اليوم بقوات النجدة والإطفاء، جراء اندلاع حريق فى محل تجاري بأحد عقارات المنطقة، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ، وتعامل رجال الحماية المدنية مع النيران وتمكنوا من السيطرة عليها قبل امتدادها إلى المحلات المجاورة وطوابق عليا، وحرص رجال الإطفاء على إخلاء المبنى وتأمين خروج السكان منه خلال التعامل مع النيران، خاصة بسبب حالة الهلع التى انتابتهم جراء الحريق، واستمر إخلاء المبنى لحين إتمام عملية الإطفاء والتبريد، ضمانًا لعدم تعرض أي من المواطنين للخطر.

حرر قسم الشرطة بلاغًا بالواقعة، أثبت خلاله تلقي رجال الحماية المدنية بالقاهرة، استغاثة من الأهالي بنشوب حريق داخل محل تجارى فى القطامية، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات. وانتدبت النيابة العامة خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه، والتحقق