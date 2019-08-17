جريمة

مصرع شخصين فى مشاجرة أسلحة نارية بالعياط

تحرير:سماح عوض الله ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص
مشاجرة- أرشيفية
مشاجرة- أرشيفية
نشرت مديرية أمن الجيزة قوات أمنية لحفظ الأمن والنظام بالعياط، وذلك عقب نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جرزا بالعياط، جراء خصومة قديمة بينهما سببها خلافات الجيرة، وتسببت المشاجرة فى مصرع مواطنين تعرضا للإصابة بطلقات نارية، وإصابة 8 آخرين، وتم التحفظ على جثماني المتوفيين داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لتحديد طرفى المشاجرة والقبض عليهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرص قوات الأمن على منع التجمهر والاشتباكات، والتدخل السريع حال تجدد المشاجرة ثانية.
فور إخطار النيابة العامة بسقوط قتيلين جراء مشاجرة بالسلاح فى العياط، انتقل محقق من النيابة العامة إلى مشرحة المستشفى، لمناظرة الجثتين وإثبات المعاينة الظاهرية، وأمرت النيابة بتشريح الجثتين، لإعداد تقرير فني بنوع الأسلحة النارية التى أحدثت إصاباتهما، والمسافة التى تم إطلاق النيران منها عليهما، ووضع
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ضبط زوجين وطبيب حرقوا محاميًا بـ«البنزين» في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من ضبط طبيب بيطري وشقيقه وزوجته؛ على خلفية اتهامهم بسكب مادة بترولية على جسد محامي وإشعال النيران فيه والتسبب في إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، بعدما حاول فض مشاجرة بين الأول وأحد جيرانه بقرية «طوخ» التابع لدائرة المركز، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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مصرع سائق توكتوك وطفليه وآخر في حادث تصادم بالبحيرة

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سيولة مرورية بميادين ومحاور العاصمة والجيزة

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، سيولة مرورية ملحوظة، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، وانتظمت حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
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محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

لم يكن يتخيل "محمد" الشاب العشريني، أن تدخله لفض مشاجرة بين والدته وشقيقتها سيكلفه حياته، البداية مع أصوات عالية ومشادة كلامية بين والدة "محمد" وجدته، تدخلت على إثرها "شيماء" خالة الشاب، لتعنف شقيقتها وتعاتبها على الشجار مع والدتهما، إلا أن الأمور سرعان ما تطورت وزاد الخلاف والتراشق بالألفاظ بين والدة الشاب وشقيقتها، ما دعاه للتدخل لنصرة أمه، فما كان من الخالة إلا إن توجهت للمطبخ، وعادت بسكين، سددت به طعن في صدر "محمد" فسقط غارقا في بركة من الدماء ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العياط المركزي.
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الشرطة في رحلة إعادة المظهر الحضاري لمدينة 6 أكتوبر

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين.
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السيطرة على حريق بمصنع لإنتاج «الخراطيم» بأبو النمرس

نجحت جهود الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق نشب في مخزن لصناعة خراطيم الكهرباء بمنطقة شبرامنت بمركز أبو النمرس، دون وقوع إصابات أو وفيات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وحصر التلفيات، في الوقت الذي تم الدفع فيه بنحو 8 سيارات إطفاء، خشية تفاقمه وامتداده لباقي العقارات والمباني المجاورة، كما تم الاستعانة بخزانات المياه ذات السعة الكبيرة وكذا السلالم الهيدروليكية، للسيطرة على الحريق الذي اندلع عصر اليوم الثلاثاء.
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بعد 48 ساعة.. القبض على قاتل لواء بالمعاش في فيصل

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