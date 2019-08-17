مصرع شخصين فى مشاجرة أسلحة نارية بالعياط

تحرير:سماح عوض الله ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص

مشاجرة- أرشيفية

نشرت مديرية أمن الجيزة قوات أمنية لحفظ الأمن والنظام بالعياط، وذلك عقب نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جرزا بالعياط، جراء خصومة قديمة بينهما سببها خلافات الجيرة، وتسببت المشاجرة فى مصرع مواطنين تعرضا للإصابة بطلقات نارية، وإصابة 8 آخرين، وتم التحفظ على جثماني المتوفيين داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لتحديد طرفى المشاجرة والقبض عليهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرص قوات الأمن على منع التجمهر والاشتباكات، والتدخل السريع حال تجدد المشاجرة ثانية.

فور إخطار النيابة العامة بسقوط قتيلين جراء مشاجرة بالسلاح فى العياط، انتقل محقق من النيابة العامة إلى مشرحة المستشفى، لمناظرة الجثتين وإثبات المعاينة الظاهرية، وأمرت النيابة بتشريح الجثتين، لإعداد تقرير فني بنوع الأسلحة النارية التى أحدثت إصاباتهما، والمسافة التى تم إطلاق النيران منها عليهما، ووضع



فور إخطار النيابة العامة بسقوط قتيلين جراء مشاجرة بالسلاح فى العياط، انتقل محقق من النيابة العامة إلى مشرحة المستشفى، لمناظرة الجثتين وإثبات المعاينة الظاهرية، وأمرت النيابة بتشريح الجثتين، لإعداد تقرير فني بنوع الأسلحة النارية التى أحدثت إصاباتهما، والمسافة التى تم إطلاق النيران منها عليهما، ووضع تصور لكيفية حدوث الوفاة، تمهيدًا لاستخدام التقرير فى تحقيقات النيابة العامة ومواجهة المتهمين.



كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري بشأن الواقعة، وتحديد هوية المتهمين المسؤولين عن التشاجر، وكذلك حائزى الأسلحة النارية، وسرعة القبض على جميع المشتركين فى المشاجرة.



