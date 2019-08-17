توتنهام يسعى لإنهاء هيمنة السيتي في البريميرليج

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

توتنهام ومانشستر سيتي

يحتضن ملعب الاتحاد اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر سيتي حامل اللقب، نظيره توتنهام في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويحتل السيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد السبيرز من النقاط في المركز السادس، ويبحث السيتي اليوم عن تحقيق الانتصار الخامس تواليًا على توتنهام في الدوري للمرة الأولى في تاريخه، ولم يجمع السبيرز سوى 4 نقاط فقط أمام السيتي في آخر 9 زيارات لملعب الاتحاد، ولم يخسر السيتي المباراة الأولى في الموسم على أرضه منذ عام 1989.

ويملك السيتي في جعبته حاليا 15 انتصارا متتاليا في الدوري، وهو رقم لا يتفوق عليه سوى السيتي نفسه بـ18 انتصارا متتاليا في عام 2017، وحقق السيتي الموسم الماضي الفوز في كل المباريات التي خاضها على أرضه أمام الستة الكبار، مسجلا خلالها 15 هدفًا، واهتزت شباكه بـ3 أهداف فقط. وسجل رحيم سترلينج 4 أهداف في آخر

ويملك السيتي في جعبته حاليا 15 انتصارا متتاليا في الدوري، وهو رقم لا يتفوق عليه سوى السيتي نفسه بـ18 انتصارا متتاليا في عام 2017، وحقق السيتي الموسم الماضي الفوز في كل المباريات التي خاضها على أرضه أمام الستة الكبار، مسجلا خلالها 15 هدفًا، واهتزت شباكه بـ3 أهداف فقط.



وسجل رحيم سترلينج 4 أهداف في آخر 3 مباريات على ملعب الاتحاد أمام توتنهام، كما سجل جابريل خيسوس 13 هدفًا وصنع 5 أهداف أخرى في آخر 10 مباريات، بينما فشل سيرجيو أجويرو في هز شباك توتنهام في آخر 7 مباريات في الدوري.



ويخشى توتنهام التعرض للهزيمة السابعة على التوالي في الدوري خارج أرضه اليوم، ولم يجمع السبيرز الموسم الماضي سوى 7 نقاط فقط أمام الستة الكبار.



ويعد ماوريسيو بوكيتينو، أول مدرب يحقق انتصارا خارج أرضه أمام بيب جوارديولا، وكان ذلك رفقة إسبانيول ضد برشلونة عام 2009.