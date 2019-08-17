رياضة

توتنهام يسعى لإنهاء هيمنة السيتي في البريميرليج

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
توتنهام ومانشستر سيتي
توتنهام ومانشستر سيتي
يحتضن ملعب الاتحاد اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر سيتي حامل اللقب، نظيره توتنهام في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويحتل السيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد السبيرز من النقاط في المركز السادس، ويبحث السيتي اليوم عن تحقيق الانتصار الخامس تواليًا على توتنهام في الدوري للمرة الأولى في تاريخه، ولم يجمع السبيرز سوى 4 نقاط فقط أمام السيتي في آخر 9 زيارات لملعب الاتحاد، ولم يخسر السيتي المباراة الأولى في الموسم على أرضه منذ عام 1989.
ويملك السيتي في جعبته حاليا 15 انتصارا متتاليا في الدوري، وهو رقم لا يتفوق عليه سوى السيتي نفسه بـ18 انتصارا متتاليا في عام 2017، وحقق السيتي الموسم الماضي الفوز في كل المباريات التي خاضها على أرضه أمام الستة الكبار، مسجلا خلالها 15 هدفًا، واهتزت شباكه بـ3 أهداف فقط. وسجل رحيم سترلينج 4 أهداف في آخر
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ريال مدريد يقص شريط الليجا بمواجهة سيلتا فيجو

يستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإسباني اليوم السبت، وذلك عندما يرحل إلى ملعب بالايدوس لمواجهة سيلتا فيجو في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وأبرم مدرب الريال زين الدين زيدان العديد من الصفقات هذا الموسم بهدف إنهاء هيمنة الغريم برشلونة على لقب الدوري الإسباني، ومع ذلك يغيب عنه الكثير من اللاعبين في مواجهة اليوم بسبب الإصابة من فيرلاند ميندي وبراهيم داياز وماركو أسينسيو وإيدين هازارد، وبدوره تعاقد سيلتا فيجو مع 11 لاعبًا هذا الصيف، بعدما تفادى الفريق الهبوط الموسم الماضي بـ5 نقاط فقط.
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صلاح في مواجهة شباكه المفضلة بالدوري الإنجليزي اليوم

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يرحل ليفربول إلى ملعب سانت ميريز لمواجهة ساوثهامبتون في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل الليفر المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما لا يملك ساوثهامبتون أي رصيد من النقاط في المركز الـ17، وخسر ساوثهامبتون آخر 4 مباريات في الدوري أمام ليفربول، واهتزت شباكه في تلك المواجهات بـ11 هدفًا وسجل هدفًا وحيدًا، ولم يخسر الليفر في آخر 6 مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري أمام ساوثهامبتون، ولكن خسر الليفر أمام ساوثهامبتون 3 مباريات في جميع المسابقات تحت قيادة يورجين كلوب.
تييري هنري

في مثل هذا اليوم.. ولد اللاعب الفرنسي تييري هنري

في مثل هذا اليوم 17 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1977: ولد لاعب كرة القدم الفرنسي تييري هنري. وفي عام 1945: إعلان استقلال إندونيسيا عن الاحتلال الياباني، ومع عودة الأطماع الاستعمارية الهولندية لم تمنح إندونيسيا الاستقلال الفعلي إلا سنة 1949. وفي عام 1960: استقلال الجابون عن فرنسا. وفي عام 1988: مقتل الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسفير الأمريكي في حادث تحطم طائرة.
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في مباراة بطلها الفار.. السيتي يكتسح وست هام

في مباراة بطلها الفار، استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2019- 2020 بقوة، من خلال التغلب على وست هام برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، ليخطف بالتالي مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب مبكرًا من ليفربول، وذلك بعد فوز الريدز أمس على نوريتش سيتي بنتيجة 4- 1 على ملعب الأنفيلد، وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 25 عبر جابريل خيسوس الذي تلقى عرضية أرضية ساحرة من كيلي والكر أودعها الشباك بسهولة.
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (3)

السيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة وست هام

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام على ملعب لندن الأولمبي اليوم السبت في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ويدخل السيتي المباراة وفي رصيده 7 انتصارات متتالية على وست هام في جميع المسابقات، ومن بينها الفوز برباعية نظيفة على هذا الملعب في الدوري الموسم الماضي، وحقق السيتي الانتصار في كل زياراته الأربع السابقة لهذا الملعب بمجموع المباريات 17- 1، ولم يحافظ فريق وست هام على نظافة شباكه أمام السيتي في 16 مباراة متتالية منذ التعادل 0-0 في عام 2012.
دافيد-لويز

بعد انتهائه.. ملخص الميركاتو في البريميرليج

أغلق مساء أمس الخميس الميركاتو الصيفي في البريميرليج، الذي شهد إنفاق الأندية 1.4 مليار جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع 114 صفقة، لتتخطى قيمة الصفقات في الدوري الإنجليزي حاجز المليار جنيه إسترليني للعام الرابع على التوالي. كانت الصفقة الأغلى في الميركاتو هي تعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في التاريخ، أما ثاني أغلى صفقة فكان تعاقد أرسنال مع نيكولاس بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، وتعاقد توتنهام مع تانجوي ندومبلي مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.
لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

مانشستر سيتي يعلن تفاصيل إصابة ساني

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إصابة نجمه الألماني ليروي ساني في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع ليفربول في كأس الدرع الخيرية وخضع اللاعب الألماني لفحوصات طبية في مانشستر طوال الأسبوع للتأكد من طبيعة إصابته، قبل أن يتم الإعلان الرسمي مساء اليوم، وأوضح الموقع الرسمي لمانشستر سيتي أن ليروي ساني سيجري عملية جراحية في ركبته الأسبوع المقبل، وسيوفر له النادي كل الدعم الذي يحتاجه من أجل التعافي الكامل من الإصابة.
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