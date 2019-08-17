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صحف الإمارات: فرح في السودان.. وقطر تمول القاعدة

الصحف تناولت مغادرة الناقلة الإيرانية التي كانت محتجزة في منطقة جبل طارق، غداة قرار المحكمة العليا في المنطقة الخاضعة للحكم البريطاني، بالسماح لها بالمغادرة
تحرير:وفاء بسيوني ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
صحف الإمارات
صحف الإمارات
أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، استعدادات السودان للتوقيع اليوم على الوثيقة الدستورية، كما تناولت الأوضاع في اليمن وفلسطين، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن السودانيين يحتفلون اليوم بإبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الصداقة بالخرطوم، بحضور عدد من رؤساء الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة وزعماء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية في السودان.
وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن السلطات في السودان اتخذت إجراءات أمنية مشددة لاستقبال المشاركين في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري، المقرر اليوم، حيث سيحضر الحفل عدد من رؤساء الدول، وممثلون عن المنظمات الدولية، ورؤساء الأحزاب وقادة المجتمع المدني. ونقلت صحيفة "البيان" عن القيادي في قوى الحرية
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قصف-غزة (2)

طيران جيش الاحتلال يقصف مواقع متفرقة بقطاع غزة

شن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا على مواقع وأهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وذكرت تقارير صحفية محلية أن مقاتلات جيش الاحتلال استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس شرق حي الزيتون الواقع شرق القطاع، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وأضافت أن مقاتلات من دون طيار تابعة لجيش الاحتلال قصفت أرضا خالية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، مما أدى الى اشتعال النيران في الارض الزراعية المستهدفة، بحسب وكالة «كونا».
محمد الحسن ولد لبات

المبعوث الإفريقي للسودان يوضح سر نجاح المفاوضات

قال المبعوث الإفريقي للسودان، محمد الحسن ولد لبات، إنه لم يكن مقتنعا بنجاة السودان من مصائر دول مثل سوريا وجنوب السودان والصومال إلا بإحراز اتفاق تتشابك به الأيادي والإرادات والنوايا الحسنة، وهو ما حصل فيه النهاية على حد تعبيره. وأكد ولد لبات، خلال لقائه مع «سكاي نيوز عربية» أنه اتبع استراتيجية بسيطة جدا تتخلص بعبارة «فكرة، فترة»، موضحا: «كلما كانت هناك فترة معينة اقترحت وضعت على الطاولة فكرة واحدة يتمحور حولها كل الجهد، وعندما نتجاوزها نطرح فكرة جديدة.. فكرة فترة.. وفترة فكرة».
القبة-الحديدية

جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض صاروخا من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، إن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف دون الحديث عن أضرار مادية وبشرية. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن "صاروخاً واحداً أطلق من القطاع مساء الجمعة، واعترضته القبة الحديدية". وأضاف في تصريحات صحفية: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في سديروت، وچا?يم، وإيرز، ونيريم، اعترضت القبة الحديدية الصاروخ الذي أطلق من غزة".
رشيدة-طليب (3)

رشيدة طليب تلغي زيارتها إلى إسرائيل: أرفض إسكاتي

أعلنت النائب في الكونجرس الأمريكي، رشيدة طليب، أنها قررت إلغاء زيارتها إلى إسرائيل، لأن إجراءها سيخالف كل ما تؤمن به وما وعدت الفلسطينيين به، بحسب "سي إن إن". وقالت طليب في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "عندما فزت، أعطيت الشعب الفلسطيني الأمل أن هناك من سيقول الحقيقة أخيرا حول الأوضاع غير الإنسانية". وتابعت النائب في الكونجرس تغريدتها قائلة: "لا أستطيع السماح لدولة إسرائيل بأن تأخذ هذا النور عبر إهانتي واستغلال حبي لجدتي من أجل إخضاعي لسياساتها الجائرة والعنصرية".
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: وضع مقلق بعدن والإفراج عن نائب البشير

تصدرت الأحداث في اليمن عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، وتناولت تطورات الأزمة بين إيران وطهران، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. وذكرت صحيفة "البيان" أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أن القيادة المشتركة للتحالف تتابع بقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن. وأكد العقيد المالكي الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، وأنها لن تقبل أي عبث بمصالح الشعب اليمني.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: السودان يدعو الرؤساء لاحتفال «المدنية»

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطة الضوء على تطورات الصراع في الشرق الأوسط. إذ أبرزت صحيفة "الخليج" شن طيران الجيش الوطني الليبي أمس الثلاثاء، غارة جوية على قاعدة مصراتة الجوية للمرة الثانية خلال أسبوع. وأكد بيان من الجيش الوطني، استهداف القوات الجوية الليبية لطائرة شحن عسكرية تركية من طراز اليوشن IL76 في مطار مصراتة. وكانت الطائرة، حسب البيان، تنقل ذخائر وأسلحة من خارج ليبيا لدعم الميليشيات الإرهابية.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: ضغوط على الدوحة والبشير خارج السجن

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات وأبرزت تطورات الأوضاع في السودان بعد مجزرة مدينة الأبيض، كما تناولت الصحف محاولات واشنطن لتأمين مضيق هرمز. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد أن مقتل متظاهرين خلال احتجاجات طلابية سلمية شهدتها مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، يعد جريمة غير مقبولة، متعهدا بمحاسبة رادعة للجناة.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: انقلاب في السودان.. وماي تغادر بالدموع

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على الانقلاب الفاشل الذي شهده السودان، كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، واستعرضت العديد من القضايا الأخرى. حيث أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن القوات المسلحة السودانية، أعلنت أمس، إحباط محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المخلوع الذي كان يقوده عمر البشير، وقد تم التحفظ عليهم ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم.
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