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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. وسقوط أمطار

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص
طقس
طقس
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمىالقاهرة 25 37شبين الكوم 24 36طنطا 24 35دمنهور 24 33الإسكندرية 24 32بلطيم 22 31مطروح 23 31السلوم 22 31سيوة 24 40بورسعيد 25 32دمياط 25 32الزقازيق 25 36الإسماعيلية 25 37السويس 26 37العريش 23 32رفح 22 32رأس سدر 26 38نخل 20 40نويبع 27 37طابا 28 35كاترين 21 31الطور
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سوزان ثابت

سوزان مبارك تجري عملية جراحية بالظهر

خضعت سوزان ثابت، الشهيرة باسم سوزان مبارك، نسبة لزوجها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لجراحة فى الظهر. ونشر حسن الغندور، أحد مؤسسى رابطة «أبناء مبارك»، صورة لسوزان ثابت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وعلق عليها بقوله: «الهانم.. ماما سوزان مبارك بخير وسلام بعد عمليه ديسك بسيطه الحمد لله». كما نشر الشاعر السعودى حسان الطيار، صورة تجمعه بسوزان ثابت، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وعلق عليها بقوله: «نحمد الله الذى من على حبيبتنا وأمنا الغالية الراقية السيدة سوزان مبارك بنجاح عمليتها الجراحية».
منظومة جديدة لتموين السيارات الحكومية بأسوان 2

بدء تطبيق منظومة جديدة لتموين سيارات الحكومة بأسوان

أعلنت محافظة أسوان عن بدء تطبيق منظومة جديدة لتموين السيارات الحكومية اعتبارا من اليوم السبت. وتقرر تخصيص سيارة وقود لتموين السيارات التابعة لرئاسة لمركز ومدينة إدفو، شمال المحافظة، والوحدات القروية التابعة لها، بدلا من النظام القديم لتموين السيارات، وهو نظام التعاقد مع محطات الوقود المنتشرة فى المدن والمراكز. صرح بذلك العميد عبد الرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، الذى قال إن تلك الخطوة تأتى فى إطار التصدى للفساد الإدارى وضبط وترشيد الإنفاق الحكومى على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة.
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صاحب «المطعم السوري» بالإسكندرية يعتذر للمصريين

اعتذر مدير مطعم عروس دمشق السوري بالإسكندرية، في مقطع فيديو، نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب»، لجموع المصريين عما بدر منه فى أزمته مع السيدة التى اشتبك معها لفظيا على خلفية رفضها طهي الطعام أسفل شقتها بشارع جمال عبدالناصر، في منطقة العصافرة، شرق المدينة. وقال صاحب المطعم: «تحية للشعب المصري العظيم المحترم، أنا بعتز بيكم وبعتذر لو صدر منى أي إساءة شخصية لأي إنسان مصري، أنا لم أخطئ بحق السيدة المصرية الكبيرة، أنا مغلطتش مع السيدة وبناتها شتمونى فطلبت منهم رجل أتحدث إليه».
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عاصفة ترابية وأمطار تضرب أسوان.. وإعلان الطوارئ

?تعرضت مدينة أسوان مساء اليوم الجمعة، لموجة من الطقس السيء والعواصف الترابية، والتى أثرت على حركة السير على الطرق السريعة والطريق الصحراوى "أسوان-إدفو"، فيما أطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لقادة المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء السير على الطرق السريعة، كما حذرت المحافظة الفنادق العائمة والمراكب بالتوقف عن رحلاتها بنهر النيل نظرا لارتفاع الأمواج وتأثرها بالعواصف الترابية التي حجبت الرؤية في مناطق غرب النيل، كما تعرضت عدد من مناطق مركز دراو إلى سقوط أمطار خفيفة فى ظل موجة الطقس السيء التي اجتاحت المحافظة.
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انخفاض الحرارة 3 درجات غدا.. وسقوط أمطار بالصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض والأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف.
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الأرصاد تحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين فارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف.
طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (6)

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب.. وهذه المدن «+40»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، اليوم الإثنين، على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.
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