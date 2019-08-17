الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. وسقوط أمطار

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص

طقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمىالقاهرة 25 37شبين الكوم 24 36طنطا 24 35دمنهور 24 33الإسكندرية 24 32بلطيم 22 31مطروح 23 31السلوم 22 31سيوة 24 40بورسعيد 25 32دمياط 25 32الزقازيق 25 36الإسماعيلية 25 37السويس 26 37العريش 23 32رفح 22 32رأس سدر 26 38نخل 20 40نويبع 27 37طابا 28 35كاترين 21 31الطور