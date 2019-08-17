ريال مدريد يقص شريط الليجا بمواجهة سيلتا فيجو

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

ريال مدريد

يستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإسباني اليوم السبت، وذلك عندما يرحل إلى ملعب بالايدوس لمواجهة سيلتا فيجو في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وأبرم مدرب الريال زين الدين زيدان العديد من الصفقات هذا الموسم بهدف إنهاء هيمنة الغريم برشلونة على لقب الدوري الإسباني، ومع ذلك يغيب عنه الكثير من اللاعبين في مواجهة اليوم بسبب الإصابة من فيرلاند ميندي وبراهيم داياز وماركو أسينسيو وإيدين هازارد، وبدوره تعاقد سيلتا فيجو مع 11 لاعبًا هذا الصيف، بعدما تفادى الفريق الهبوط الموسم الماضي بـ5 نقاط فقط.

وتعد مباراة اليوم هي المواجهة رقم 33 بين الفريقين، وحقق الريال 21 فوزا مقابل 7 انتصارات لسيلتا، وتعادل الفريقان في 4 لقاءات، وتمكن الفريق الملكي من الفوز ذهابًا وإيابًا الموسم الماضي. ولم يحظَ الريال بنتائج طيبة في الفترة الإعدادية للموسم بالخسارة أمام أتلتيكو مدريد وتوتنهام، والتعادل مع روما والفوز