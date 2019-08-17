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«توفى ضاحكا».. جين فوندا تنعي أخيها

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص
بيتر فوندا
بيتر فوندا
نعت الممثلة الأمريكية "جين فوندا" شقيقها (بيتر) الذى توفى أمس عن عمر ناهز الـ79 عاما، إذ قالت فى بيان لها، نشرته (فرانس برس): «أخي الصغير الطيب، أنا حزينة جدا، لقد أمضينا وقتا جميلا في الأيام الأخيرة. توفي ضاحكا»، وكان بيتر فوندا قد توفي داخل منزله فى مدينة لوس أنجلوس، وتبين أن سبب الوفاة هو فشل الجهاز التنفسي جراء الإصابة بسرطان الرئة، وقالت أسرته، فى بيان صحفى: «في واحدة من أكثر اللحظات حزنا في حياتنا، لا يمكننا إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن مدى الألم في قلوبنا، ونحن ننفطر حزنًا، نطالبكم باحترام خصوصيتنا».
وأضافت أسرة الممثل بيتر فوندا: «بينما ننعى هذا الرجل اللطيف والكريم، نتمنى أيضًا أن يحتفي الجميع بروحه التي لا تقهر وحبه للحياة». ونشأ بيتر فوندا فى عائلة فنية، فهو ابن الممثل هنري فوندا وشقيق الممثلة جين فوندا، ووالد بريجيت فوندا وجاستن فوندا. بدأ (فوندا) مشواره الفني فى سن صغيرة، وتلقى
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منة-شلبى

منة شلبي وإلهام شاهين وإياد نصار أبطال «أهل العيب»

وقع اختيار الشركة المنتجة لفيلم "أهل العيب" على الفنانتين منة شلبى وإلهام شاهين، لتقديم دورى البطولة النسائية مع الفنانين محمد ممدوح وإياد نصار، والعمل من إخراج محمد ياسين، ومن تأليف تامر حبيب، ومن المقرر البدء في تصويره الأسبوع المقبل، إذ من المفترض عرضه فى إجازة نصف العام المقبلة، وجاء ترشيح "منة وإلهام" بعد عدة اعتذارات كان أولها من الفنانة يسرا ثم منى زكى، ثم ياسمين رئيس، وقام السيناريست تامر حبيب بتعديلات على السيناريو، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول 6 شخصيات، تدفعهم بعض الأسباب إلى اللجوء لطرق غير سوية سعيا وراء كسب المال.
ولاد-رزق

إيرادات أفلام العيد.. «ولاد رزق 2» يحافظ على الصدارة

يواصل فيلم «ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيرادات أمس الخميس نحو 5.1 مليون جنيه. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى 9 أيام عرض من حاجز الـ55 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عُرض قبل 3 سنوات، فى نحو أسبوع وبفارق يقترب من 25 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
فيلم خيال مآتة

«خيال مآتة» يواصل تراجعه.. لأول مرة بالمركز الثالث

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الجمعة نحو 2.5 مليون جنيه، ليتراجع إلى المركز الثالث لأول مرة منذ طرحه في دور العرض، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 5.1 مليون جنيه، و"الفيل الأزرق 2" للنجوم: كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري، إذ حقق العمل نحو 3 ملايين جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 22.5 مليون جنيه في 5 أيام منذ طرحه ثاني أيام عيد الأضحى.
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