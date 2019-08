«توفى ضاحكا».. جين فوندا تنعي أخيها

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص

نعت الممثلة الأمريكية "جين فوندا" شقيقها (بيتر) الذى توفى أمس عن عمر ناهز الـ79 عاما، إذ قالت فى بيان لها، نشرته (فرانس برس): «أخي الصغير الطيب، أنا حزينة جدا، لقد أمضينا وقتا جميلا في الأيام الأخيرة. توفي ضاحكا»، وكان بيتر فوندا قد توفي داخل منزله فى مدينة لوس أنجلوس، وتبين أن سبب الوفاة هو فشل الجهاز التنفسي جراء الإصابة بسرطان الرئة، وقالت أسرته، فى بيان صحفى: «في واحدة من أكثر اللحظات حزنا في حياتنا، لا يمكننا إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن مدى الألم في قلوبنا، ونحن ننفطر حزنًا، نطالبكم باحترام خصوصيتنا».

وأضافت أسرة الممثل بيتر فوندا: «بينما ننعى هذا الرجل اللطيف والكريم، نتمنى أيضًا أن يحتفي الجميع بروحه التي لا تقهر وحبه للحياة». ونشأ بيتر فوندا فى عائلة فنية، فهو ابن الممثل هنري فوندا وشقيق الممثلة جين فوندا، ووالد بريجيت فوندا وجاستن فوندا. بدأ (فوندا) مشواره الفني فى سن صغيرة، وتلقى

ونشأ بيتر فوندا فى عائلة فنية، فهو ابن الممثل هنري فوندا وشقيق الممثلة جين فوندا، ووالد بريجيت فوندا وجاستن فوندا. بدأ (فوندا) مشواره الفني فى سن صغيرة، وتلقى العديد من الجوائز واستحسان النقاد الفنيين له كممثل صاعد، وشارك في مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه: «The Victors، The Laramie Project، Spirits of the Dead، House of Bodies، The Trouble With Bliss، The Runner».

وقد شارك بيتر فوندا فى كتابة فيلم Easy Rider بالإضافة إلى التمثيل فيه، والذى كان سببا فى معرفة الجمهور به، ونال شهرة واسعة بعد ظهوره بهذا الفيلم، كما ترشح لنيل جائزة أوسكار أفضل نص سينمائي أصلي.