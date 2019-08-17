جين فوندا تنعي شقيقها: أخي الصغير الطيب أنا حزينة

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص

بيتر فوندا

نعت الممثلة الأمريكية "جين فوندا" شقيقها (بيتر) الذى توفى أمس عن عمر ناهز الـ79 عاما، إذ قالت فى بيان لها، نشرته (فرانس برس): «أخي الصغير الطيب، أنا حزينة جدا، لقد أمضينا وقتا جميلا في الأيام الأخيرة. توفي ضاحكا»، وكان بيتر فوندا قد توفي داخل منزله فى مدينة لوس أنجلوس، وتبين أن سبب الوفاة هو فشل الجهاز التنفسي جراء الإصابة بسرطان الرئة، وقالت أسرته، فى بيان صحفى: «في واحدة من أكثر اللحظات حزنا في حياتنا، لا يمكننا إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن مدى الألم في قلوبنا، ونحن ننفطر حزنًا، نطالبكم باحترام خصوصيتنا».

وأضافت أسرة الممثل بيتر فوندا: «بينما ننعى هذا الرجل اللطيف والكريم، نتمنى أيضًا أن يحتفي الجميع بروحه التي لا تقهر وحبه للحياة». ونشأ بيتر فوندا فى عائلة فنية، فهو ابن الممثل هنري فوندا وشقيق الممثلة جين فوندا، ووالد بريجيت فوندا وجاستن فوندا. بدأ (فوندا) مشواره الفني فى سن صغيرة، وتلقى