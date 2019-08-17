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جين فوندا تنعي شقيقها: أخي الصغير الطيب أنا حزينة

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص
بيتر فوندا
بيتر فوندا
نعت الممثلة الأمريكية "جين فوندا" شقيقها (بيتر) الذى توفى أمس عن عمر ناهز الـ79 عاما، إذ قالت فى بيان لها، نشرته (فرانس برس): «أخي الصغير الطيب، أنا حزينة جدا، لقد أمضينا وقتا جميلا في الأيام الأخيرة. توفي ضاحكا»، وكان بيتر فوندا قد توفي داخل منزله فى مدينة لوس أنجلوس، وتبين أن سبب الوفاة هو فشل الجهاز التنفسي جراء الإصابة بسرطان الرئة، وقالت أسرته، فى بيان صحفى: «في واحدة من أكثر اللحظات حزنا في حياتنا، لا يمكننا إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن مدى الألم في قلوبنا، ونحن ننفطر حزنًا، نطالبكم باحترام خصوصيتنا».
وأضافت أسرة الممثل بيتر فوندا: «بينما ننعى هذا الرجل اللطيف والكريم، نتمنى أيضًا أن يحتفي الجميع بروحه التي لا تقهر وحبه للحياة». ونشأ بيتر فوندا فى عائلة فنية، فهو ابن الممثل هنري فوندا وشقيق الممثلة جين فوندا، ووالد بريجيت فوندا وجاستن فوندا. بدأ (فوندا) مشواره الفني فى سن صغيرة، وتلقى
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احمد فهمى

أحمد فهمي يسافر إلى بلغاريا لهذا السبب

يغادر الفنان أحمد فهمي القاهرة، الأحد المقبل، متجها إلى بلغاريا، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلم "العارف عودة يونس" للمخرج أحمد علاء، والذي يشارك في بطولته، رفقة عدد من النجوم، ومن بينهم أحمد عز ومصطفى خاطر. ومن المقرر أن يتواجد فهمي هناك لمدة 6 أيام، على أن يعود بعدها إلي القاهرة، لمتابعة ترتيبات حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، المقرر إقامته، الشهر المقبل، داخل إحدى الفنادق الكبري بالقاهرة،. وكان فهمي وهنا قد قررا تأجيل حفل الزفاف، حيث كانا رتبا له موعدا سابقا لكن انشغالهم بمشاريعهما الفنية حال دون ذلك.
ليلى-علوى

ليلى علوي تنعى مدير مهرجان قرطاج السينمائي

نعت الفنانة ليلى علوي، المنتج السينمائى التونسى نجيب عياد، مدير مهرجان "أيام قرطاج السينمائية"، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، في منزله وسط العاصمة، عن عمر ناهز الـ66 عاما، إذ تعرض إلى سكتة قلبية، حسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء. ونشرت "علوي"، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للراحل نجيب عياد وعلقت قائلة: "عزائي للشعب التونسي في رحيل المنتج السينمائي الكبير ومدير أيام قرطاج السينمائية نجيب عياد، لروحه السلام وخالص التعازي لأسرته الكريمة وأهله والأصدقاء".
نجيب-عياد

وفاة المنتج التونسي ومدير قرطاج السينمائي نجيب عياد

توفي المنتج السينمائي التونسي نجيب عياد، مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 66 عاما. ووفقا للمستشارة الإعلامية لدى وزير الشؤون الثقافية التونسية سيماء المزوغي، فإن "عياد" وافته المنية في منزله وسط العاصمة بسكتة قلبية، حسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء. وُلد نجيب عياد في 13 ديسمبر من سنة 1953، واشتغل عياد صحفيا وناقدا فنيا فى الفترة من 1975 إلى 1980، كما كان عضوًا في لجنة الأفلام التونسية ومنتجًا تنفيذيا للعديد من الأفلام القصيرة.
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