السيسي يفتتح مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب (بث مباشر)

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام في محافظة مرسى مطروح، لافتتاح عدد من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية مقامة على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور. وتأتى الصوب الجديدة ضمن المشروع القومى للصوب الزراعية ، الذى تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وافتتح الرئيس السيسي المرحلة الأولى من مشروعات الصوب الزراعية المحمية بقاعدة محمد نجيب العسكرية في فبراير من العام الماضي، وتأتى في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية المحمية بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات