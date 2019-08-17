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السيسي يفتتح مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب (بث مباشر)

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام في محافظة مرسى مطروح، لافتتاح عدد من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية مقامة على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور. وتأتى الصوب الجديدة ضمن المشروع القومى للصوب الزراعية ، الذى تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وافتتح الرئيس السيسي المرحلة الأولى من مشروعات الصوب الزراعية المحمية بقاعدة محمد نجيب العسكرية في فبراير من العام الماضي، وتأتى في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية المحمية بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات
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الرئيس-السيسى

السيسي: أنا ضد الفوضى.. ومش هسيب لابني جنيه

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "عدم التزام المتعاقدين مع الدولة ببنود التعاقد"، قائلا: "يا ريت الناس تفتكر إني مش ضد حد.. لا والله أنا ضد الفوضى والإهمال واللا دولة، وكل الناس فى مصر أهلى وإخواتى، إنما الناس بتعمل اللي هى عايزاه وده لا يليق بمصر، ومش هنسيب حد ياخد حاجة مش بتاعته". وأضاف في افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "إحنا قاعدين نعمل إيه؟ أرجوا موضوع كنج مريوط ده يخلص، أنا شفت فى الطيارة وأنا جاي مزارع سمكية، ودي مزارع حد يقولى حجم المزارع قد إيه والعائد منها قد إيه، وبقول على كل المزارع السمكية".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (7)

السيسي: الـ«100 ألف صوبة» يكفي احتياجات 20 مليون مواطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تهدف إلى "بناء القدرة" للدولة المصرية، مشيرا إلى أن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية يكفي احتياجات 20 مليون مواطن. وأضاف الرئيس، خلال كلمته في افتتاح "1300 صوبة زراعية" بقاعدة محمد نجيب العسكرية، أن هذه المشروعات تهدف أيضا إلى مواجهة تحديات النمو السكانى الكبير. وتابع: "إننا نقوم بضبط آليات السوق لإحداث التوازن في السوق المصري، ولابد من تكاتف الجميع ومشاركة صغار المزارعين في الإنتاج دون توقف".
مصطفى-مدبولي

مدبولي في السودان لحضور توقيع «الوثيقة الدستورية»

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، متجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين الأشقاء في السودان.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. وسقوط أمطار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.
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الرئيس-السيسى

السيسي للشباب: أنتم سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحيه والتقدير للشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب حيث كتب الرئيس عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قائلاً: «في اليوم العالمي للشباب .. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يوماً بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة ، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة»، ويأتى هذا بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للشباب.
الرئيس-يتفقد بالطائرة مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

بالطائرة| السيسي يتفقد الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطائرة، صباح اليوم الأحد، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذي أشار أيضًا إلى أن الرئيس تفقد عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك، منتجع «ماسة العلمين»، ورافقه رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، واستمع إلى شرح تفصيلي لمكونات المنتجع، كما شاهد فيلما تسجيليا عن المشروع.
السيسى

نص كلمة السيسي بمناسبة تخرج دفعات بالكليات العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية، تظهر مدى الكفاءة البدنية للطلبة وقدراتهم القتالية العالية، وتتنوع العروض بين عروض الصاعقة والأجهزة الرياضية واجتياز الموانع المشتعلة، وفيما يلى نص كلمة الرئيس بمناسبة تخرج دفعات فى الكليات العسكرية والمعهد الفني والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.
محمد-فارس-مدير-الكلية-الحربية

مدير الكلية الحربية للسيسي:تحملتم بإخلاص قيادة الوطن

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، هدية تذكارية من اللواء أركان حرب أشرف محمد فارس مدير الكلية الحربية، عبارة عن "المصحف الشريف"، وذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. حيث صدق السيسي على قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019.
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