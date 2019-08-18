تبدأ الشهر المقبل| كيف تستبعد التموين غير المستحقين؟

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدئها فى تنفيذ إجراءات استبعاد المواطنين وفقا لضوابط المرحلة الرابعة من الدعم السلعي مع حلول شهر سبتمر المقبل

تحرير:أسماء فتحى ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

بدأ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فى إصدار سلسلة من القرارات متعلقة بمحددات صرف السلع التموينية خلال المنظومة الجديدة التى تستهدف إيصال الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا واستبعاد من هم دون ذلك وهذا ما نتج عنه إصدار شروط وضوابط للحصول على الدعم مقسمة على أربعة مراحل تحت شعار "الاستحقاق"، وتم فتح الباب للتظلم وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن موعد إيقاف الدعم بشكل نهائي مع حلول شهر سبتمبر على أن تكون هناك رسائل هاتفية على مدار الأسبوعين القادمين لإخطار المواطنين المستبعدين.

كيف ومتى يتم إخطار المواطن بالاستبعاد من الدعم السلعي؟ أعلن اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، أن المواطن سيتلقى رسالة قصيرة على بون صرف السلع التموينية خلال الشهر الجاري باستبعاده من الدعم التمويني وفقا لمحددات المرحلة الرابعة من الحذف، مؤكدا أن

كيف ومتى يتم إخطار المواطن بالاستبعاد من الدعم السلعي؟

أعلن اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، أن المواطن سيتلقى رسالة قصيرة على بون صرف السلع التموينية خلال الشهر الجاري باستبعاده من الدعم التمويني وفقا لمحددات المرحلة الرابعة من الحذف، مؤكدا أن إيقاف الدعم السلعى سيبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويبلغ دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2019-2020 نحو 89 مليار جنيه، إذ تشمل الموازنة الجديدة توفير نحو 49.8 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والدقيق، ونحو 35.9 مليار جنيه لدعم سلع البطاقات التموينية، بالإضافة إلى 3.3 مليار جنيه لدعم نقاط الخبز، ويستفيد نحو 71 مليون مواطن من دعم الخبز، بينما يستفيد نحو 64.4 مليون مواطن من دعم المقررات التموينية.

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آخر موعد للتظلم وفقا لمحددات المرحلة الرابعة من شروط استحقاق الدعم التموينى:

أكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات اللواء عمرو مدكور، أن هناك مهلة ممنوحة للمواطنين للتقدم بالتظلم على محددات الاستبعاد خلال الشهر الجاري تنتهى 25 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن عدم تقدم المواطن بتظلم يعد إقرارا منه بعدم استحقاقه للدعم السلعى على أن يتم الحذف تماما من الدعم السلعى خلال الشهر المقبل.

يذكر أن استقبال تظلمات المواطنين المستبعدين من بطاقات التموين، يتم من خلال الموقع الإلكترونى www.tamwin.com.eg وكتابة التظلم ويتم فحصه ومراجعته، ومن تثبت أحقيته فلن يتم إيقاف البطاقة الخاصة به.



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مصير رغيف الخبز للمستبعدين من الدعم التمويني:

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، أن الحكومة ستستمر فى صرف الدعم الخاص برغيف الخبز وأن الاستبعاد المقرر البدء به الشهر المقبل وفقا لشروط وضوابط الاستحقاق للدعم التموينى سيتم تفعيلها على الدعم السلعى فقط دون المساس بأحقية المواطن فى صرف مقرراته من الخبز.

وتمنح وزارة التموين أكثر من 120 جنيها دعما شهريا لكل مواطن، مقسمة على 50 جنيها دعما سلعيا، ونحو 70 جنيها دعم خبز، يسمح بشراء 150 رغيف خبز شهريا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

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إجمالى الشروط التى قامت وزارة التموين بتحديد غير المستحقين وفقا لها خلال مراحل الاستحقاق المختلفة:

-من يدفع مصاريف مدرسية أكثر من 20 ألف جنيه للطفل الواحد.

-من يدفع متوسط مصاريف المدارس لأكثر من طفل 30 ألف جنيه.

-من يمتلك حيازة زراعية أكثر من 10 أفدنة أو يزيد.

-من تقدر الضرائب المفروضة عليه بـ100 ألف جنيه أو أكثر.

-أصحاب الشركات التى يقدر رأسمالها بنحو 10 ملايين جنيه فأكثر.

-امتلاك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى.

-امتلاك سيارة فارهة موديل 2014 فما فوق.

-من يزيد استهلاكهم من الكهرباء على 650 كيلووات شهريا.

-من يسددون جمارك وارد أو صادر مرتفعة.

-أصحاب الدخول المرتفعة ممن يعملون بالقطاع الحكومي.

-من لديه راتب تأميني مرتفع من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي.

-من تكون لديه فاتورة التليفون المحمول أكثر من 800 جنيه شهريا.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت تطبيق 4 مراحل لتنقية البطاقات، ثم تلا ذلك تشكيل لجنة العدالة الاجتماعية لدراسة معايير محددة للحصول على الدعم التموينى، وترتب على ذلك حذف آلاف المواطنين.