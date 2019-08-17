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هل يخفض المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية خلال 2019؟

شهد معدل التضخم تراجعا ملحوظا خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وهو ما يدعم قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية العام الجاري، واستئناف دورته التيسيرية
تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري
طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري
تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بخفضها للمرة الثانية خلال العام الجاري، خاصة بعد تراجع معدل التضخم. وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 15.75%، و16.75% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور.
استمرار تراجع معدل التضخم للشهر التالي على التوالي توقعت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين. وتوقعت أيضا سارة سعادة، محللة اقتصادية بشركة «إتش سي»، أن يقدم المركزي على
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دولار

سعر الدولار اليوم السبت 17 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.53 جنيه، ونحو 16.63 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك الزراعي المصري ليسجل نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وبنك المشرق، وبنك عودة ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 17 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1518 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
صادرات-تركيا للعراق

13 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال 6 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن حجم صادرات مصر غير البترولية بلغ 037ر13 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، وأشار التقرير الصادر عن الهيئة، اليوم الجمعة، إلى الزيادة في قيمة الصادرات المصرية لـ5 مجالس تصديرية، جاءت في المقدمة صادرات (المجلس التصديري للحاصلات الزراعية) بارتفاع ملحوظ لتسجل 575ر1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بـ446ر1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018، يليها صادرات (المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية) والتي بلغت 156ر7 مليون دولار مقارنة بـ670ر6 دولارا.
سبائك الذهب

باعتباره ملاذ آمن.. الذهب في طريقه لتحقيق مكسب جديد

هبطت أسعار الذهب، اليوم، وسط توقعات باتجاهها نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في الوقت الذي يلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد العالمي والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبحسب "رويترز"، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1518.60 دولار للأوقية "الأونصة"، لكنه ارتفع نحو 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن صعد في الأسبوعين السابقين، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1529.10 دولار للأوقية.
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الاقتصاد-المصري

5 أسباب جعلت برنامج مصر الإصلاحي الأفضل في العالم

أشاد تقرير صادر من بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، بقصة الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
الثروة-الداجنة-فراخ-دجاج (2)

منها الدواجن.. 5 سلع قادت تراجع التضخم خلال يوليو

انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 312.5 نقطة. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما بين 6 و7% خلال العام المالي 2020- 2021، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
سوق-الخضار (1)

الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لـ7.8% خلال يوليو

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018. بينما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 312.5 نقطة. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.
اقتصاد (1)

عائد أدوات الدين يتراجع لأدنى مستوى منذ مايو 2018

سجلت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة، أدنى مستوى لها منذ شهر مايو 2018، حيث تراجع العائد على السندات أجل 5 أعوام إلى 15.785% الأسبوع الماضى، مقابل 15.833% للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 10 سنوات إلى 15.724%، في مقابل نحو 15.82%. كما واصلت طلبات اكتتاب على عطاء أذون الخزانة لآجال 91 و273 يومًا تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل أعلى عائد على أجل 91 يوما نحو 17.93%، بينما أقل عائد 17%، في حين لم يرتفع متوسط العائد عن العطاء السابق لأذون الخزانة أجل 91 يوما لتستقر عند مستوى 17.89%.
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