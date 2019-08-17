حملات مرورية لضبط «مساطيل» الطرق.. واحذروا «الرادار»

تحرير:تهامى البندارى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

الرادار- أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وتم إجراء تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان مدى تعاطيهم أى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور، وتطبيق لوائحه عليهم.

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة على الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لتكثيف الرادار للالتزام بالسرعات المقررة قانونًا، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة في أثناء القيادة. وكثفت الإدارة من خدماتها بمختلف الطرق والمحاور والميادين الرئيسية بشوارع القاهرة والجيزة

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة على الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لتكثيف الرادار للالتزام بالسرعات المقررة قانونًا، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة في أثناء القيادة.



وكثفت الإدارة من خدماتها بمختلف الطرق والمحاور والميادين الرئيسية بشوارع القاهرة والجيزة على مدار الـ24 ساعة لتسيير حركة المرور والتعامل الفورى مع أى كثافات مرورية، ونسقت إدارتا مرور القاهرة والجيزة مع غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة، والمزودة بكاميرات لمراقبة مداخل ومخارج الطرق.



وشددت قيادات الإدارة العامة للمرور على مراجعة الخطط المرورية لمواجهة التكدسات داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية والمحاور، والوجود الفعال لمنع الكثافات المرورية.



