جريمة

حملات مرورية لضبط «مساطيل» الطرق.. واحذروا «الرادار»

تحرير:تهامى البندارى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
الرادار- أرشيفية
الرادار- أرشيفية
واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وتم إجراء تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان مدى تعاطيهم أى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور، وتطبيق لوائحه عليهم.
شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة على الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لتكثيف الرادار للالتزام بالسرعات المقررة قانونًا، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة في أثناء القيادة. وكثفت الإدارة من خدماتها بمختلف الطرق والمحاور والميادين الرئيسية بشوارع القاهرة والجيزة
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يشعل-النيران-في-جسد-زميله

ضبط زوجين وطبيب حرقوا محاميًا بـ«البنزين» في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من ضبط طبيب بيطري وشقيقه وزوجته؛ على خلفية اتهامهم بسكب مادة بترولية على جسد محامي وإشعال النيران فيه والتسبب في إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، بعدما حاول فض مشاجرة بين الأول وأحد جيرانه بقرية «طوخ» التابع لدائرة المركز، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (2)

مصرع سائق توكتوك وطفليه وآخر في حادث تصادم بالبحيرة

?لقي 4 أشخاص -بينهم طفلين- مصرعهم، إثر تصادم "توكتوك" بسيارتين "ملاكي" و"نصف نقل" على طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقرب من قصر بولاد بدائرة مركز أبو حمص، حيث تصادف سير "توكتوك" في المخالف عكس الاتجاه، ففوجئت به السيارة الملاكي فتفادت التوك توك وفي نفس اللحظة اصطدمت به سيارة نصف نقل، ما أسفر عن مصرع السائق وابنيه الاثنين وراكب، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أبو حمص العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق امام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية.
سيولة-مرورية -

سيولة مرورية بميادين ومحاور العاصمة والجيزة

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، سيولة مرورية ملحوظة، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، وانتظمت حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

مصرع شخصين فى مشاجرة أسلحة نارية بالعياط

نشرت مديرية أمن الجيزة قوات أمنية لحفظ الأمن والنظام بالعياط، وذلك عقب نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جرزا بالعياط، جراء خصومة قديمة بينهما سببها خلافات الجيرة، وتسببت المشاجرة فى مصرع مواطنين تعرضا للإصابة بطلقات نارية، وإصابة 8 آخرين، وتم التحفظ على جثماني المتوفيين داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لتحديد طرفى المشاجرة والقبض عليهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرص قوات الأمن على منع التجمهر والاشتباكات، والتدخل السريع حال تجدد المشاجرة ثانية.
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سيولة-مرورية -

سيولة مرورية بميادين ومحاور العاصمة والجيزة

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، سيولة مرورية ملحوظة، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، وانتظمت حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
.رادار-مرور

الرادار يراقب محاور وميادين العاصمة بثاني أيام العيد

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، سيولة مرورية ملحوظة، وسط انتشار الخدمات المرورية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، وانتظمت حركة السير في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
تحرش (4)

في خطوات.. ماذا تفعلين إذا تعرضتِ للتحرش؟

انطلقت، اليوم الأحد، احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، الذي تشهد فيه الحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما إقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين في قضاء وقت ماتع مع ذويهم، وتبذل قوات الشرطة جهودا كبيرة بغية الحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم خلال أيام العيد، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، بما فيها جريمة التحرش، التي يرتكبها ضعاف النفوس من الشباب وبعض المراهقين. «التحرير» توضح لكِ، عزيزتي المرأة، في سطور، ما يمكنك فعله لتحفظي حقك القانوني إذا تعرضتِ لحالة تحرش خلال أيام العيد.
المرور‎ (1)

حملات مرورية لضبط مساطيل الطرق.. سقوط 20 سائقا

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وتنفيذا لتعليمات رئيس غرفة عمليات الإدارة العقيد عماد حماد، تم إجراء تحاليل مخدرات لنحو 180 سائقا، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاطي 20 منهم للمخدرات، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
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