الأهلي Vs بيراميدز.. مواجهة الثأر ورد الاعتبار

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

الأهلي وبيراميدز

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ونظيره بيراميدز، ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، تحت قيادة الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعدًا أول، ويوسف البساطي مساعدًا ثانيا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول، ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا، ويسعى المارد الأحمر لكسر عقدته أمام بيراميدز، في ظل عدم إمكانية الأول للفوز على الأخير تحت مسماه الجديد.

ويطمح الأهلي في الثأر من فريق بيراميدز، حيث نجح الفريق الأزرق تحت مسماه القديم "فريق الأسيوطي" في الإطاحة بالنادي الأهلي الموسم الماضي من كأس مصر من دور ربع النهائي. وفي المقابل، يدخل فريق بيراميدز المباراة أملا في مواصلة تفوقه على النادي الأهلي، ويسعى للاستمرار في البطولة من أجل تحقيق أول لقب للفريق

ويطمح الأهلي في الثأر من فريق بيراميدز، حيث نجح الفريق الأزرق تحت مسماه القديم "فريق الأسيوطي" في الإطاحة بالنادي الأهلي الموسم الماضي من كأس مصر من دور ربع النهائي.



وفي المقابل، يدخل فريق بيراميدز المباراة أملا في مواصلة تفوقه على النادي الأهلي، ويسعى للاستمرار في البطولة من أجل تحقيق أول لقب للفريق الجديد في تاريخه، بعد أن نجح في إنهاء مسابقة الدوري في المركز الثالث بالإضافة إلى مشاركته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.



ويسعى مارتن لاسارتي مدرب الأهلي، للفوز على بيراميدز والاستمرار في منصبه مديرا فنيا للقلعة الحمراء، خاصة أن أي نتيجة غير الفوز ستضعف إمكانية استمراره في منصبه، وفي المقابل يسعى سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، لتحقيق مفاجأة في أول اختبار صعب يواجه الفرنسي الذي تولى مهمة تدريب الفريق الأزرق خلال الأسابيع الماضية.