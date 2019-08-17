الليلة.. حفل افتتاح فعاليات المهرجان القومي للمسرح

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

الأوبرا

تستقبل دار الأوبرا، اليوم السبت، حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، على المسرح الكبير، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان الفنان أحمد عبد العزيز، إلى جانب المكرمين ولجنة التحكيم ولفيف من الفنانين والمثقفين. وتنطلق فعاليات المهرجان فى اليوم التالي على عدد كبير من مسارح الدولة، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 من الشهر الجاري، ويشهد حفل الافتتاح الليلة تكريم عدد كبير من نجوم المسرح، أبرزهم «يوسف شعبان، لطفى لبيب، سوسن بدر، على الحجار، توفيق عبد الحميد، هالة فاخر، وغيرهم».

كما يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري عددا من الفنانين الذين رحلوا مؤخرًا، وهم «فاروق الفيشاوي، محسنة توفيق، محمود الجندي، محمد نجم» إلى جانب المدير المالى والإدارى للمسرح القومي الراحل فؤاد السيد. وتشهد الدورة الحالية مشاركة 70 عرضا مسرحيا فى المسابقات المختلفة، والتي تصل إلى 5 مسابقات،