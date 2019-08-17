فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

الليلة.. حفل افتتاح فعاليات المهرجان القومي للمسرح

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
الأوبرا
الأوبرا
تستقبل دار الأوبرا، اليوم السبت، حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، على المسرح الكبير، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان الفنان أحمد عبد العزيز، إلى جانب المكرمين ولجنة التحكيم ولفيف من الفنانين والمثقفين. وتنطلق فعاليات المهرجان فى اليوم التالي على عدد كبير من مسارح الدولة، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 من الشهر الجاري، ويشهد حفل الافتتاح الليلة تكريم عدد كبير من نجوم المسرح، أبرزهم «يوسف شعبان، لطفى لبيب، سوسن بدر، على الحجار، توفيق عبد الحميد، هالة فاخر، وغيرهم».
كما يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري عددا من الفنانين الذين رحلوا مؤخرًا، وهم «فاروق الفيشاوي، محسنة توفيق، محمود الجندي، محمد نجم» إلى جانب المدير المالى والإدارى للمسرح القومي الراحل فؤاد السيد. وتشهد الدورة الحالية مشاركة 70 عرضا مسرحيا فى المسابقات المختلفة، والتي تصل إلى 5 مسابقات،
اقرأ المزيد
Game-of-Thrones-Season-8 (1)

شرطة إسرائيل تخطف ابنة بطلة Game of Thrones

هاجمت جوزفين جيلان، ممثلة بريطانية من بطلات المسلسل الأمريكي الشهير Game of Thrones، الشرطة الإسرائيلية، متهمة إياها بـ"خطف طفلتها ذات الـ8 أشهر". وقالت جوزفين إنها سلمت طفلتها إلى صديقتها في تل أبيب، خلال تلقيها علاجا نفسيا، لمعاناتها من اكتئاب ما بعد الولادة، إلا أن الشرطة أجبرت صديقتها على تسليم ابنتها جلوريا. الممثلة الإنجليزية اليهودية، التي لعبت دور ماري، إحدى فتيات بيت الدعارة في المسلسل، قالت إن السلطات الإسرائيلية وضعتها في مصحة عقلية، ومنحتها مهدئات قوية للعلاج من اكتئاب ما بعد الولادة، ثم سلبتها ابنتها، ومنحتها لأولياء أمور آخرين.
Game-of-Thrones-Season-8 (5)

صانعا Game of Thrones يتعاونان مع نتفليكس ويتركانHBO

فازت شبكة "نتفليكس" بصفقة حصرية مع صانعي "Game of Thrones - صراع العروش"، تقدّر قيمتها بـ 200 مليون دولار، وذلك بعد حرب مزايدات شرسة ضد شركتي "ديزني" و"أمازون". وفي يوليو الماضي أُعلن عن سعي أحد الاستوديوهات إلى إبرام صفقة عالمية شاملة لسنوات عدة مع ديفيد بينيوف ودي. بي. وايس، تتضمن كتابة وإنتاج المسلسل التليفزيوني الجديد والأفلام الخاصة به، وإخراجها. وبذلك يترك "بينيوف ووايس" الشبكة التليفزيونية الأمريكية HBO بعد عقد من الزمن أمضياه في التركيز على مسلسل الفانتازيا الملحمي "Game of Thrones - صراع العروش".
مسلسل La Casa De Papel

3 La Casa De Papel.. معركة الحب والفوضى والإثارة

منذ عامين وعندما عُرض المسلسل الإسبانى La Casa De Papel، لمس قلوبنا جميعا، حيث أعادنا للوراء عندما كنا صغارا ونتابع مغامرات «المحقق كونان»، الذى كان الهدف من كل حلقة منه حل لغز الجريمة بواسطة «كونان» الذكى والمشهور بقدرته على حل القضايا المختلفة. وعلى الرغم من أن عالم الجريمة يخيم على المسلسل الإسبانى مثل «كونان»، فإن القصة مختلفة تماما، حيث تكشف عن مجموعة من اللصوص الذين يحاولون القيام بأكبر عملية سرقة فى التاريخ، من خلال اقتحام دار سك العملة لطباعة 2.4 مليار يورو مع وجود رهائن، وتروى الأحداث أورسولا كوربيرو التى تقدم دور «طوكيو».
اقرأ المزيد من الأخبار
القلعه

حفلات وتكريمات.. تفاصيل «محكي القلعة» قبل انطلاقه

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، تنطلق الأحد 18 أغسطس، وتستهل الاحتفالات فى السابعة مساء بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم تبدأ مراسم الافتتاح فى الثامنة مساء حيث تكرم وزير الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.
دار-الاوبرا-المصرية

دار الأوبرا: مهرجان القلعة نجح في تحقيق شعبية ضخمة

قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يهدف إلى نقل عروض وحفلات أوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور إلى جميع فئات المجتمع، حيث تقام الحفلات بأسعار مخفضة، مضيًفا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، أن مهرجان القلعة، الذي تنظمه دار الأوبرا بالتعاون مع وزارة الآثار هو أحد أهم الفعاليات الثقافية منذ ميلاده عام 1990، حيث إنه استطاع أن يجذب عددا كبيرا من الجمهور، وأن يحقق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني وأسعاره المخفضة.
إيناس-عبد-الدايم

اعتماد برنامج الدورة الـ28 من مهرجان القلعة للموسيقى

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة برنامج الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويقام بالتعاون مع وزارة الآثار وتضم فعالياته 42 حفل متنوع تنطلق فى 18 أغسطس المقبل وتتواصل على مدار 15 يوما متصلة حتى أول سبتمبر. وأكدت عبد الدايم، أن الدورة الـ 28 تشهد جانبا من الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الإفريقى حيث تشارك فرق وفنانين من تونس، والجزائر، وغينيا، وناميبيا، مشيرة إلى أنه من المهرجانات الراسخة، وأحد أهم المحافل التى تنظمها الوزارة منذ ميلاده عام 1990.
دار-الاوبرا-المصرية

شروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ 28

اعتمدت وزارة الثقافة شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر القادم. وقالت الفنانة جيهان مرسى مديرة المهرجان والمؤتمر، اليوم الخميس، إن المسابقة تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص قسم الغناء منها للشباب من سن 17 حتى 35 عاما ويصل إجمالي جوائزها إلى 55 ألف جنيه والأطفال من سن 6 حتى 14 عاما، ويصل إجمالى جوائزها إلى 27 ألف جنيه، وتشترط على المتسابق أداء أغنية من التراث وأخرى من اختياره.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org