جريمة

مصرع سائق توكتوك وطفليه وآخر في حادث تصادم بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
تصادم - أرشيفية
تصادم - أرشيفية
?لقي 4 أشخاص -بينهم طفلين- مصرعهم، إثر تصادم "توكتوك" بسيارتين "ملاكي" و"نصف نقل" على طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقرب من قصر بولاد بدائرة مركز أبو حمص، حيث تصادف سير "توكتوك" في المخالف عكس الاتجاه، ففوجئت به السيارة الملاكي فتفادت التوك توك وفي نفس اللحظة اصطدمت به سيارة نصف نقل، ما أسفر عن مصرع السائق وابنيه الاثنين وراكب، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أبو حمص العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق امام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية.
تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية الامن ببلاغ من الرائد أحمد المسيرى رئيس مباحث مركز شرطة أبو حمص بحادث تصادم ووجود مصابين. وانتقل رجال المباحث وقوات الحماية المدنية بالبحيرة لمكان الحادث بالمنطقة المشار إليها
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يشعل-النيران-في-جسد-زميله

ضبط زوجين وطبيب حرقوا محاميًا بـ«البنزين» في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من ضبط طبيب بيطري وشقيقه وزوجته؛ على خلفية اتهامهم بسكب مادة بترولية على جسد محامي وإشعال النيران فيه والتسبب في إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، بعدما حاول فض مشاجرة بين الأول وأحد جيرانه بقرية «طوخ» التابع لدائرة المركز، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
.رادار-مرور

حملات مرورية لضبط «مساطيل» الطرق.. واحذروا «الرادار»

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وتم إجراء تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان مدى تعاطيهم أى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور، وتطبيق لوائحه عليهم.
سيولة-مرورية -

سيولة مرورية بميادين ومحاور العاصمة والجيزة

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، سيولة مرورية ملحوظة، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، وانتظمت حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

مصرع شخصين فى مشاجرة أسلحة نارية بالعياط

نشرت مديرية أمن الجيزة قوات أمنية لحفظ الأمن والنظام بالعياط، وذلك عقب نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جرزا بالعياط، جراء خصومة قديمة بينهما سببها خلافات الجيرة، وتسببت المشاجرة فى مصرع مواطنين تعرضا للإصابة بطلقات نارية، وإصابة 8 آخرين، وتم التحفظ على جثماني المتوفيين داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لتحديد طرفى المشاجرة والقبض عليهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرص قوات الأمن على منع التجمهر والاشتباكات، والتدخل السريع حال تجدد المشاجرة ثانية.
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تصادم

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعة وأصيب 11 آخرون، أثر حادث تصادم سيارتين، ميكروباص بالطريق الصحراوي عند الكيلو 59 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وجارٍ إزالة آثار الحادث، تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.
تصادم

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، أثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة بالطريق الزراعى، أمام قرية كفر مساعد بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود العام، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي أمام قرية كفر مساعد دائرة المركز.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (4)

قتيلان و7 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، على أثر انقلاب سيارة ميكروباص "تمناية" على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي بالقرب من مدخل طريق الضبعة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام، والجثتين إلى مستشفى الشيخ زايد. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي "ميكروباص" بالكيلو 80 بالطريق الصحراوي بالقرب من محور الضبعة بدائرة مركز وادى النطرون، ووجود متوفين ومصابين.
تصادم

مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 8 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي أجرة ميكروباص ونصف نقل بالطريق الدولي الساحلي، أمام دخلة الـ 45 بدائرة مركز كفر الدوار، حيث قطعت السيارة نصف النقل الطريق على السيارة الميكروباص أثناء مرورها، مما أدى إلى اصطدام السيارتين، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بكفر الدوار والمصابين للمستشفى نفسه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
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