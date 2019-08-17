مصرع سائق توكتوك وطفليه وآخر في حادث تصادم بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

تصادم - أرشيفية

?لقي 4 أشخاص -بينهم طفلين- مصرعهم، إثر تصادم "توكتوك" بسيارتين "ملاكي" و"نصف نقل" على طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقرب من قصر بولاد بدائرة مركز أبو حمص، حيث تصادف سير "توكتوك" في المخالف عكس الاتجاه، ففوجئت به السيارة الملاكي فتفادت التوك توك وفي نفس اللحظة اصطدمت به سيارة نصف نقل، ما أسفر عن مصرع السائق وابنيه الاثنين وراكب، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أبو حمص العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق امام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية.

تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية الامن ببلاغ من الرائد أحمد المسيرى رئيس مباحث مركز شرطة أبو حمص بحادث تصادم ووجود مصابين. وانتقل رجال المباحث وقوات الحماية المدنية بالبحيرة لمكان الحادث بالمنطقة المشار إليها