جريمة

ضبط زوجين وطبيب حرقوا محاميًا بـ«البنزين» في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
حرق - أرشيفية
حرق - أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من ضبط طبيب بيطري وشقيقه وزوجته؛ على خلفية اتهامهم بسكب مادة بترولية على جسد محامي وإشعال النيران فيه والتسبب في إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، بعدما حاول فض مشاجرة بين الأول وأحد جيرانه بقرية «طوخ» التابع لدائرة المركز، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أسرة المدعو «ناجي محمود» 45 عامًا، محامي، مُقيم بقرية «طوخ» التابعة لدائرة مركز شرطة ابو كبير، يتهمون فيه كلًا من: «علي.ال» طبيب بيطري، وشقيقه «عبده»، وزوجته، جيرانهم بالقرية،
اقرأ المزيد
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (2)

مصرع سائق توكتوك وطفليه وآخر في حادث تصادم بالبحيرة

?لقي 4 أشخاص -بينهم طفلين- مصرعهم، إثر تصادم "توكتوك" بسيارتين "ملاكي" و"نصف نقل" على طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقرب من قصر بولاد بدائرة مركز أبو حمص، حيث تصادف سير "توكتوك" في المخالف عكس الاتجاه، ففوجئت به السيارة الملاكي فتفادت التوك توك وفي نفس اللحظة اصطدمت به سيارة نصف نقل، ما أسفر عن مصرع السائق وابنيه الاثنين وراكب، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أبو حمص العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق امام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية.
.رادار-مرور

حملات مرورية لضبط «مساطيل» الطرق.. واحذروا «الرادار»

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وتم إجراء تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان مدى تعاطيهم أى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور، وتطبيق لوائحه عليهم.
سيولة-مرورية -

سيولة مرورية بميادين ومحاور العاصمة والجيزة

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، سيولة مرورية ملحوظة، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، وانتظمت حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

مصرع شخصين فى مشاجرة أسلحة نارية بالعياط

نشرت مديرية أمن الجيزة قوات أمنية لحفظ الأمن والنظام بالعياط، وذلك عقب نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جرزا بالعياط، جراء خصومة قديمة بينهما سببها خلافات الجيرة، وتسببت المشاجرة فى مصرع مواطنين تعرضا للإصابة بطلقات نارية، وإصابة 8 آخرين، وتم التحفظ على جثماني المتوفيين داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لتحديد طرفى المشاجرة والقبض عليهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرص قوات الأمن على منع التجمهر والاشتباكات، والتدخل السريع حال تجدد المشاجرة ثانية.
اقرأ المزيد من الأخبار
طعن

عامل يقتل زوجته في الشرقية: بتكلم واحد في التليفون

أقدم عامل في بداية العقد الثالث من العمر، على قتل زوجته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ بعدما طعنها عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية بدأت بضبطه المجني عليها تتحدث مع أحد الأشخاص عبر الهاتف، وانتهت باستلاله سكينًا وطعنها حتى الموت، فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، وضبط الزوج والسلاح المُستخدم في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
طعن-بالسكين

صديق ابنها.. ضبط شاب قتل عجوزا وحفيدتها في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لغز جريمة العثور على جثتين، إحداهما لربة منزل في منتصف العقد السابع من عمرها، والأخرى لحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، مقتولتين داخل منزل السيدة بناحية شارع «المرور» بدائرة المركز، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق نجل المرأة، وأشارت التحريات الأولية إلى قيامه بسرقتها بعدما قتلها، قبل أن يلوذ بالفرار والاختباء في إحدى المناطق بمدينة العاشر من رمضان، وتم ضبطه منذ قليل، وجارٍ عرضه على النيابة العامة.
القبض-على-متهم

ضبط شاب عاشر شقيقته الطفلة وحملت منه بالشرقية

تجرد شاب في التاسعة عشرة من عمره، من آدميته وتناسى رابط الحياة والدم الذي يربطه بشقيقته الطفلة، التي بالكاد أتمت ربيعها السادس عشر، بعدما تعدى جنسيا عليها وعاشرها معاشرة الأزواج، ما أسفر عن حملها جنينا في شهره السابع، وذلك داخل منزل الأسرة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، بينما جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
جثه -علي-الطريق (1)

بطعنة وحجر طوب.. اعترافات قتلة سائق «توك توك» بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع وحدة مباحث أبو صوير، اليوم السبت، من القبض على قتلة شاب استدرجوه لسرقة التوك توك الخاص به في إحدى المناطق الزراعية قرب منطقة أبو خروع. وكان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، قد تلقى إخطارًا من المقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث أبو صوير يفيد بمصرع الشاب "أحمد.ع" 25 سنة، وشكلت المباحث فريق بحث برئاسة العميد عصام عطوان والمقدم أحمد الصغير والمقدم وليد العطار والمقدم محمد جميل والمقدم مروان الطحاوي لفحص آخر من أوصلهم بالمجني عليه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org