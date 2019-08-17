ضبط زوجين وطبيب حرقوا محاميًا بـ«البنزين» في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

حرق - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من ضبط طبيب بيطري وشقيقه وزوجته؛ على خلفية اتهامهم بسكب مادة بترولية على جسد محامي وإشعال النيران فيه والتسبب في إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، بعدما حاول فض مشاجرة بين الأول وأحد جيرانه بقرية «طوخ» التابع لدائرة المركز، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أسرة المدعو «ناجي محمود» 45 عامًا، محامي، مُقيم بقرية «طوخ» التابعة لدائرة مركز شرطة ابو كبير، يتهمون فيه كلًا من: «علي.ال» طبيب بيطري، وشقيقه «عبده»، وزوجته، جيرانهم بالقرية،