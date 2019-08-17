مدبولي في السودان لحضور توقيع «الوثيقة الدستورية»

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

رئيس الوزراء

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، متجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين الأشقاء في السودان.

وفور وصوله، سيقوم الدكتور مصطفى مدبولى بنقل تحيات وتهنئة الرئيس السيسي للأشقاء في الخرطوم، بمناسبة توقيع الوثيقة الدستورية، والتأكيد على دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني ولمؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق التقدم والازدهار لكافة أبناء السودان، ووضع السودان على طريق جديد يجلب الاستقرار والتنمية