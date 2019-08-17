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مدبولي في السودان لحضور توقيع «الوثيقة الدستورية»

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، متجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين الأشقاء في السودان.
وفور وصوله، سيقوم الدكتور مصطفى مدبولى بنقل تحيات وتهنئة الرئيس السيسي للأشقاء في الخرطوم، بمناسبة توقيع الوثيقة الدستورية، والتأكيد على دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني ولمؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق التقدم والازدهار لكافة أبناء السودان، ووضع السودان على طريق جديد يجلب الاستقرار والتنمية
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (7)

السيسي: الـ«100 ألف صوبة» يكفي احتياجات 20 مليون مواطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تهدف إلى "بناء القدرة" للدولة المصرية، مشيرا إلى أن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية يكفي احتياجات 20 مليون مواطن. وأضاف الرئيس، خلال كلمته في افتتاح "1300 صوبة زراعية" بقاعدة محمد نجيب العسكرية، أن هذه المشروعات تهدف أيضا إلى مواجهة تحديات النمو السكانى الكبير. وتابع: "إننا نقوم بضبط آليات السوق لإحداث التوازن في السوق المصري، ولابد من تكاتف الجميع ومشاركة صغار المزارعين في الإنتاج دون توقف".
الرئيس-السيسي (3)

السيسي يفتتح مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب (بث مباشر)

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام في محافظة مرسى مطروح، لافتتاح عدد من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية مقامة على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور. وتأتى الصوب الجديدة ضمن المشروع القومى للصوب الزراعية ، الذى تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. وسقوط أمطار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.
سوزان ثابت

سوزان مبارك تجري عملية جراحية بالظهر

خضعت سوزان ثابت، الشهيرة باسم سوزان مبارك، نسبة لزوجها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لجراحة فى الظهر. ونشر حسن الغندور، أحد مؤسسى رابطة «أبناء مبارك»، صورة لسوزان ثابت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وعلق عليها بقوله: «الهانم.. ماما سوزان مبارك بخير وسلام بعد عمليه ديسك بسيطه الحمد لله». كما نشر الشاعر السعودى حسان الطيار، صورة تجمعه بسوزان ثابت، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وعلق عليها بقوله: «نحمد الله الذى من على حبيبتنا وأمنا الغالية الراقية السيدة سوزان مبارك بنجاح عمليتها الجراحية».
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مصطفى-مدبولي

قرار وزاري بالاستيلاء المباشر على أراضِ لصالح المترو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 مكرر (ه) الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1843 لسنة 2019، بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 باعتبار مشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 536 لسنة 2016 بإضافة بعض المسطحات اللازمة للتنفيذ.
.الحجاج (7)

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الجسر الجوي للحجاج

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، أولى رحلات الجسر الجوى لشركة مصر للطيران لعودة الحجاج القادمين من مطار جدة، فيما يستقبل المطار الحجاج القادمين من مطار المدينة المنورة اعتبارا من يوم السبت المقبل. وأعلنت الشركة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المسئولة لتيسير الإجراءات للحجاج، وبخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم تشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة بالميناء لمساعدة الحجاج لإنهاء إجراءات وصولهم، فضلا عن تجهيز خيمة مكيفة أمام الصالة الموسمية توجد بها مقاعد لأسر الحجاج لتوفير الراحة لهم خلال انتظارهم لاستقبال ذويهم.
طائرة الأحلام (5)

طائرة الأحلام الأخيرة تنضم لـ«مصر للطيران»

وصلت طائرة الأحلام السادسة والأخيرة من طراز "بوينج Dreamliner B787-9"، مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، قادمة من مدينة سياتل الأمريكية، لتنضم رسميا إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج. ووصلت الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها وفد من مصر للطيران، الذي تسلم الطائرة من مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، فيما استقبلت سلطات مطار القاهرة الطائرة الجديدة برش المياه عليها، وفقا للتقاليد المتعارف عليها في الطيران، حسب بيان لشركة "مصر للطيران".
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (19)

الحكومة تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء معهد الأورام

انطلق اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة للمرة الثانية، وبدأت الحكومة اجتماعها بدقيقة حداد على شهداء ضحايا حادث معهد الأورام الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن عدد من الضحايا ما بين شهداء ومصابين. وكان قد أكد رئيس الوزراء، أن هناك توجها للدولة أن تصبح مدينة العلمين الجديدة مستدامة بمعنى أن تعمل طوال العام، وليس مصيفا فقط، وبالتالي ستقوم الحكومة بعقد عدد من الاجتماعات في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
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