أسباب عسكرية وشخصية تدفع ترامب لشراء جزيرة جرينلاند

من المتوقع أن يُفتح ملف شراء الولايات المتحدة جزيرة جرينلاند من الدنمارك خلال الزيارة المنتظرة للرئيس دونالد ترامب لكوبنهاجن في الشهر المقبل

تحرير:محمود نبيل ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

أثارت التقارير التي أشارت إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء جزيرة جرينلاند الدنماركية، حالة من الاندهاش في الأوساط السياسية الأمريكية، لا سيما أن الأسباب الداعية لذلك لم تكن واضحة بالقدر الكافي في الساعات القليلة الماضية. وحاولت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية إيجاد إجابات واضحة لتفسير رغبة ترامب التي تأتي قبل أسابيع قليلة من زيارته المنتظرة إلى الدنمارك الشهر المقبل، والتي من المنتظر أن تحمل مزيدا من الحقائق عن صفقة شراء الجزيرة المحتملة، حال موافقة الدنمارك.

ورأت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن رغبة الرئيس ترامب في شراء الجزيرة تحيط بها العديد من التساؤلات حول الدوافع السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تكشف السبب الرئيسي والواضح لتلك الرغبة، والتي سبق أن دعمها ترامب بأحاديث ودية مع مسؤولين في الدنمارك. لماذا يسعى ترامب لشراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك؟ الرئيس

ورأت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن رغبة الرئيس ترامب في شراء الجزيرة تحيط بها العديد من التساؤلات حول الدوافع السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تكشف السبب الرئيسي والواضح لتلك الرغبة، والتي سبق أن دعمها ترامب بأحاديث ودية مع مسؤولين في الدنمارك.

لماذا يسعى ترامب لشراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك؟

الرئيس الأمريكي أثار القضية في مأدبة عشاء العام الماضي، والتي أشار خلالها إلى إرهاق الدنمارك من الدعم المالي الذي تمنحه للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، في محاولة واضحة لوضع أقدام الولايات المتحدة على الجزيرة من إبرام صفقة مع الدولة الأوروبية.

وخلال تلك المأدبة، طرح فكرة شراء الولايات المتحدة للجزيرة، وسأل الضيوف الآخرين: "ما رأيكم يا رفاق في ذلك؟".

ثروات معدنية

بدا من المنطقي التساؤل حول أسباب رغبة ترامب في شراء جزيرة تغطي الثلوج 80% من مساحتها، ويعيش فيها أقل من 60،000 شخص، إلا أن تلك الأسباب لم تكن واضحة بشكل عام.

واستعرضت الشبكة الأمريكية مجموعة من عوامل الجذب التي قد ينظر إليها ترامب بعين الاهتمام، أولها أن جرينلاند يعتقد على نطاق واسع أنها غنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك خام الحديد والرصاص والزنك والألماس والذهب والعناصر الأرضية النادرة مثل اليورانيوم والنفط.

وقالت الشبكة الأمريكية إن الكثير من هذه الثروات غير مستغل حاليا، نظرًا لأن 80% من مساحة الجزيرة مغطاة بطبقة ثلجية، ولكن بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري فإن تلك الطبقة الجليدية تذوب بسرعة، وهو ما لاحظه علماء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا هذا الصيف.

وسجلت ناسا اثنتين من أكبر حالات ذوبان الثلوج في تاريخ جرينلاند، ومن المتوقع أن يؤدي تآكل الغطاء الجليدي إلى جعل استخراج موارد جرينلاند الطبيعية أكثر قابلية للتنفيذ.

أسباب استراتيجية

وحسب رؤية "سي إن إن" فإن السبب الثاني والذي يتعلق بالعوامل الجيوسياسية، يكمن في امتلاك الولايات المتحدة بالفعل موطئ قدم في البلاد يتمثل في قاعدة ثول الجوية، وهو ما كشفه عدد من التقارير الإعلامية على مدى الساعات القليلة الماضية في الولايات المتحدة.

وتضم القاعدة الأمريكية في الجزيرة 600 فرد وهي تملك مهمة أساسية في نظام الرادار العالمي التابع للولايات المتحدة، الأمر الذي يجعل واشنطن حريصة منذ عدة عقود على امتلاكها، كما أنها تقع على بعد 750 ميلًا شمال الدائرة القطبية الشمالية، وهي تحتوي على محطة رادار تشكل جزءًا من نظام الإنذار المبكر للصواريخ الباليستية.

وتستخدم القاعدة من قبل القيادة العامة للقوات الجوية الأمريكية والدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، وهو ما يجعلها على قدر كبير من الأهمية الاستراتيجية.

أسباب شخصية:

وقالت الشبكة الأمريكية إن ترامب رجل مهتم جدا بالتراث والنجاح الشخصي في منصبه، مؤكدة أنه حال نجاحه في شراء جرينلاند، سيكون ذلك نقطة مهمة في مسيرته الرئاسية، خاصة أنه سبق لعدد من المسؤولين في الولايات المتحدة الحديث بشأنها، ففي عام 1946، حاول الرئيس الأمريكي هاري ترومان شراء جرينلاند من الدنمارك مقابل 100 مليون دولار لصالح الولايات المتحدة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.