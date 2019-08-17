رياضة

نجوم برشلونة يعلقون على السقوط أمام بلباو

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
برشلونة وأتلتيك بلباو
برشلونة وأتلتيك بلباو
يرى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان أن برشلونة بحاجة لمواصلة العمل الجاد إن أراد الفريق التطور، بعد الخسارة التي تلقاها أمس الجمعة بهدف نظيف أمام أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، في المباراة الأولى بالموسم بالدوري الإسباني، وقال جريزمان عقب المباراة: "نملك الوقت، الموسم طويل وعلينا العمل على المباراة المقبلة، علينا العمل فهذه هي الطريقة الوحيدة للتطور، افتقدنا ما يكلف الكثير في كرة القدم، افتقدنا التمريرة الأخيرة للعرضية والتقاطع بين اللاعبين، تعرض سواريز لإصابة وسنرى حجمها وما إذا كان قادرًا على المشاركة أمام ريال بيتيس أم لا".
وبدوره قال المدافع جيرارد بيكيه: "سنبلي البلاء الحسن مع التقدم في الموسم، من الأفضل أن نخسر الآن بدلا من نهاية الموسم، يمكننا إعادة شحن البطاريات من جديد". وأضاف: "ملعب سان ماميس صعب للغاية، المباراة لم تكن سهلة وضغطوا علينا كثيرًا، وعندما لا تكون في حالة جيدة، يملك الخصم الأفضلية مباشرة". وواصل:
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تأثير رحيل كوتينيو في عودة نيمار إلى برشلونة

يستعد النجم البرازيلي فيليب كوتينيو للخطوة التالية في مسيرته الاحترافية، بعد انتقاله أمس إلى صفوف بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، ليفتح باب التساؤلات أمام تأثير تلك الصفقة في قدرة برشلونة على التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان. ويرى المتفائلون من عشاق برشلونة أن إدارة البارسا سمحت لكوتينيو بالرحيل من أجل إظهار اقترابها من التعاقد مع نيمار، على الرغم من أن الواقع لا يشير إلى ذلك، خاصة أن باريس سان جيرمان لا يرغب في التفاوض مع العملاق الكتالوني، وفي حال أجبر الفريق الفرنسي على ذلك، فسيحاول الخروج بأكبر مكسب ممكن.
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تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي ضد بيراميدز

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على ملامح تشكيل فريقه الأحمر، الذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، تحت قيادة الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعدًا أول، ويوسف البساطي مساعدًا ثانيا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول، ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا.
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الأهلي يكتسح بيراميدز في القيمة السوقية

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
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رسميًا.. بايرن ميونخ يضم كوتينيو على سبيل الإعارة

أعلن فريق بايرن ميونيخ الألماني اتفاقه مع فريق برشلونة الإسباني لضم البرازيلي فيليب كوتينيو، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية شرائه. وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن: «أستطيع التأكيد أنني رفقة كارل هاينز رومينيجيه، رئيس النادي، كنا في برشلونة، وتوصلنا لاتفاق مع النادي واللاعب ووكيله». في الوقت ذاته قال رومينيجيه: «كوتينيو سيصل إلى ألمانيا الأحد أو الإثنين المقبل لإتمام الصفقة». وأشارت تقارير صحفية إلى أن بايرن سيتحمل تكلفة الإعارة وراتب اللاعب البرازيلي.
برشلونة-اتليتك بلباو

برشلونة يسقط فى افتتاح الدورى الإسباني أمام بلباو

سقط فريق برشلونة الإسبانى فى أولى مواجهاته في الدورى الإسبانى(لا ليجا) أمام فريق أتليتكو بلباو، بعدما خسر بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب سان ماميس، في إطار الأسبوع الأول من لا ليجا، سجل هدف المباراة الوحيد أودريز ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية، ويخرج الفريق الكتالونى بدون نقاط. وتعد تلك الخسارة لبرشلونة هى الأولى منذ عام 2009، حيث فشلت جميع الفرق الإسبانية على مدار 10 مواسم إسقاط برشلونة في أية مباراة افتتاحية فى الدورى
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ملخص ميركاتو الأندية الإسبانية قبل بداية الليجا

ينتهي موسم الانتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر المقبل الذي انطلق يوم 1 يوليو الماضي، وهو الميركاتو الذي شهد إنفاق الأندية الإسبانية 1,3 مليار يورو، كثاني أكثر الأندية إنفاقًا خلف أندية الدوري الإنجليزي، وبالنسبة لأغلى صفقات الأندية الإسبانية، كان انتقال جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد مقابل 127,2 مليون يورو، مقابل 120 مليون لانتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة، و100 مليون يورو لتعاقد ريال مدريد مع إيدين هازارد، و75 مليون يورو قيمة تعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونج، وأخيرًا 60 مليون يورو لضم ريال مدريد لوكا يوفيتش.
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برشلونة يقص شريط الليجا اليوم أمام بلباو

يحتضن ملعب سان ماميس اليوم الجمعة، أولى مباريات الموسم الجديد 2019- 2020 في الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل أتلتيك بلباو نظيره حامل اللقب برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء، ويدخل البرسا مباراة اليوم مدعمًا بالصفقات الجديدة من أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج، وهما اللاعبان اللذان يعول عليهما المدرب إيرنيستو فالفيردي في مساعدته على التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، ويغيب عن العملاق الكتالوني في مواجهة اليوم نجمه الأول ليونيل ميسي بسبب الإصابة، في الوقت الذي يدخل بلباو اللقاء بصفوف مكتملة.
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