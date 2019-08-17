نجوم برشلونة يعلقون على السقوط أمام بلباو

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

برشلونة وأتلتيك بلباو

يرى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان أن برشلونة بحاجة لمواصلة العمل الجاد إن أراد الفريق التطور، بعد الخسارة التي تلقاها أمس الجمعة بهدف نظيف أمام أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، في المباراة الأولى بالموسم بالدوري الإسباني، وقال جريزمان عقب المباراة: "نملك الوقت، الموسم طويل وعلينا العمل على المباراة المقبلة، علينا العمل فهذه هي الطريقة الوحيدة للتطور، افتقدنا ما يكلف الكثير في كرة القدم، افتقدنا التمريرة الأخيرة للعرضية والتقاطع بين اللاعبين، تعرض سواريز لإصابة وسنرى حجمها وما إذا كان قادرًا على المشاركة أمام ريال بيتيس أم لا".

وبدوره قال المدافع جيرارد بيكيه: "سنبلي البلاء الحسن مع التقدم في الموسم، من الأفضل أن نخسر الآن بدلا من نهاية الموسم، يمكننا إعادة شحن البطاريات من جديد". وأضاف: "ملعب سان ماميس صعب للغاية، المباراة لم تكن سهلة وضغطوا علينا كثيرًا، وعندما لا تكون في حالة جيدة، يملك الخصم الأفضلية مباشرة". وواصل:

وبدوره قال المدافع جيرارد بيكيه: "سنبلي البلاء الحسن مع التقدم في الموسم، من الأفضل أن نخسر الآن بدلا من نهاية الموسم، يمكننا إعادة شحن البطاريات من جديد".



وأضاف: "ملعب سان ماميس صعب للغاية، المباراة لم تكن سهلة وضغطوا علينا كثيرًا، وعندما لا تكون في حالة جيدة، يملك الخصم الأفضلية مباشرة".



وواصل: "تحسن المستوى بعض الشيء في الشوط الثاني، ولكن في النهاية التفاصيل الصغيرة تقتلك في بعض الأحيان، نحن قادمون من الفترة الإعدادية للموسم، وهناك لاعبون جدد لم يتأقلموا بعد".



ومن جانبه قال جوردي ألبا: "افتقدنا التركيز في بعض الأجزاء، ولم نملك أفكارا واضحة في الهجوم".