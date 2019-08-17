رياضة

الأهلي يكتسح بيراميدز في القيمة السوقية

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
الأهلي
الأهلي
يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
وتشير الأرقام إلى أن الأهلي تبلغ قيمته السوقية 33.33 مليون يورو، وفيما يلي أغلى اللاعبين في قائمة المارد الأحمر: - رمضان صبحي 5 ملايين يورو. - وليد أزارو 2.8 مليون يورو. - جونيور أجايي 1.5 مليون يورو. - حسين الشحات 1.5 مليون يورو. - عمرو السولية 1.5 مليون يورو. - علي معلول 1.5 مليون يورو. - محمد
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نيمار

تأثير رحيل كوتينيو في عودة نيمار إلى برشلونة

يستعد النجم البرازيلي فيليب كوتينيو للخطوة التالية في مسيرته الاحترافية، بعد انتقاله أمس إلى صفوف بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، ليفتح باب التساؤلات أمام تأثير تلك الصفقة في قدرة برشلونة على التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان. ويرى المتفائلون من عشاق برشلونة أن إدارة البارسا سمحت لكوتينيو بالرحيل من أجل إظهار اقترابها من التعاقد مع نيمار، على الرغم من أن الواقع لا يشير إلى ذلك، خاصة أن باريس سان جيرمان لا يرغب في التفاوض مع العملاق الكتالوني، وفي حال أجبر الفريق الفرنسي على ذلك، فسيحاول الخروج بأكبر مكسب ممكن.
مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (4)

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي ضد بيراميدز

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على ملامح تشكيل فريقه الأحمر، الذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، تحت قيادة الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعدًا أول، ويوسف البساطي مساعدًا ثانيا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول، ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا.
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نجوم برشلونة يعلقون على السقوط أمام بلباو

يرى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان أن برشلونة بحاجة لمواصلة العمل الجاد إن أراد الفريق التطور، بعد الخسارة التي تلقاها أمس الجمعة بهدف نظيف أمام أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، في المباراة الأولى بالموسم بالدوري الإسباني، وقال جريزمان عقب المباراة: "نملك الوقت، الموسم طويل وعلينا العمل على المباراة المقبلة، علينا العمل فهذه هي الطريقة الوحيدة للتطور، افتقدنا ما يكلف الكثير في كرة القدم، افتقدنا التمريرة الأخيرة للعرضية والتقاطع بين اللاعبين، تعرض سواريز لإصابة وسنرى حجمها وما إذا كان قادرًا على المشاركة أمام ريال بيتيس أم لا".
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الاهلى-وبيراميدز تصوير-سامح ابوحسن‎ (4)

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل قناة تايم سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر والتي تقام في الثامنة من مساء غد السبت، حيث حصلت تايم سبورت على حقوق بث مباريات بطولة الكأس عبر شاشتها، كما تنقل قناة أون سبورت، وقناة نايل سبورت المباراة أيضًا عبر شاشتيهما. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة.
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تعرف على موقف الأهلي من التعاقد مع رامون دياز

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن رامون دياز، المدرب الأرجنتيني المعروف، خارج الحسابات حتى الآن في القلعة الحمراء، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الجمعة، إنه لا توجد رغبة في إقالة أو رحيل مارتن لاسارتي والتعاقد مع دياز، وبسؤاله عن إمكانية تغيّر قرار الإدارة في حالة الهزيمة غدًا من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر، أجاب المصدر بأنه لا يجوز استباق الأحداث أو وجود تربص وتصيّد للمدرب الأوروجوياني، بل الأساس هو الدعم والمساندة له ولكل مقام مقال بعد ذلك.
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الأهلي يبدأ استعداداته لموقعة بيراميدز في الكأس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر، وجاء ذلك بعدما حصل لاعبو المارد الأحمر على إجازة من التدريبات أمس الإثنين بعد مواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان، والتي أُقيمت مساء الأحد الماضي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.
على-معلول

72 ساعة للرد.. أهلي جدة يتقدم بعرض لضم معلول

تجددت الرغبة لدى نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع الظهير التونسي علي معلول من صفوف الأهلي، حيث كشفت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير حصري لها استعادة إدارة أهلي جدة لخط الاتصال مع الأهلي من أجل علي معلول. مصادر خاصة من إدارة النادي السعودية تحدثت مع صحيفة الرياضية لتكشف تحرك النادي من أجل معلول، حيث تحركت إدارة أهلي جدة بقوة في سوق الانتقالات بعد الخسارة أمام الهلال في كأس آسيا، وتتعامل الآن مع خيارات عدة في السوق من بينها "ضم علي معلول بعد تعرض حسين عبد الغني –الظهير الأيسر للفريق– لانتقادات بعد أدائه أمام الهلال".
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