الأهلي يكتسح بيراميدز في القيمة السوقية

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).

وتشير الأرقام إلى أن الأهلي تبلغ قيمته السوقية 33.33 مليون يورو، وفيما يلي أغلى اللاعبين في قائمة المارد الأحمر: - رمضان صبحي 5 ملايين يورو. - وليد أزارو 2.8 مليون يورو. - جونيور أجايي 1.5 مليون يورو. - حسين الشحات 1.5 مليون يورو. - عمرو السولية 1.5 مليون يورو. - علي معلول 1.5 مليون يورو. - محمد