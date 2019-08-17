تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي ضد بيراميدز

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

الأهلي

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على ملامح تشكيل فريقه الأحمر، الذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، تحت قيادة الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعدًا أول، ويوسف البساطي مساعدًا ثانيا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول، ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني. في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة. في خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، وليد أزارو. ويطمح الأهلي في الثأر من فريق بيراميدز، حيث نجح الفريق الأزرق تحت مسماه

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.



في خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني.



في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة.



في خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، وليد أزارو.



ويطمح الأهلي في الثأر من فريق بيراميدز، حيث نجح الفريق الأزرق تحت مسماه القديم "فريق الأسيوطي" في الإطاحة بالنادي الأهلي الموسم الماضي من كأس مصر من دور ربع النهائي.



وفي المقابل، يدخل فريق بيراميدز المباراة أملا في مواصلة تفوقه على النادي الأهلي، ويسعى للاستمرار في البطولة من أجل تحقيق أول لقب للفريق الجديد في تاريخه، بعد أن نجح في إنهاء مسابقة الدوري في المركز الثالث بالإضافة إلى مشاركته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

