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صحف سعودية: «النووي» على خط التوتر الهندي الباكستاني

الصحف كشفت عن مبادرة "إياب" التي تشكل نقلة نوعية وتاريخية في خدمة الحجاج، والتي تهدف إلى تسهيل إنهاء إجراءات سفر ضيوف الرحمن آليا من مقر إقامتهم قبل الوصول للإمارات.
تحرير:وفاء بسيوني ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
تنوعت عناوين الصحف السعودية بين الإشادة بموسم الحج والخدمات المقدمة للحجاج، وتناولت مانشيتات الصحف آخر تطورات ناقلة النفط الإيرانية "جريس1" وتوقيع السودان للوثيقة الدستورية، كما استعرضت الأزمة بين الهند وكشمير. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أعلن أمس، أن "مركز العمليات المشتركة" الأمريكي – التركي، سيبدأ العمل اعتباراً من الأسبوع المقبل، لإطلاق "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا. وقال الوزير إن "مركز العمليات المشتركة سيعمل بكامل طاقته الأسبوع المقبل".
وتناولت صحيفة "الجزيرة" أن السودان يشهد اليوم التوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان لتدشين مرحلة جديدة في تاريخ البلاد ولتحديد ملامح الفترة الانتقالية ما بعد حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وبالانتقال إلى الشأن الإيراني ، ذكرت
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صحف-اماراتية

صحف الإمارات: فرح في السودان.. وقطر تمول القاعدة

أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، استعدادات السودان للتوقيع اليوم على الوثيقة الدستورية، كما تناولت الأوضاع في اليمن وفلسطين، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن السودانيين يحتفلون اليوم بإبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الصداقة بالخرطوم، بحضور عدد من رؤساء الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة وزعماء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية في السودان.
قصف-غزة (2)

طيران جيش الاحتلال يقصف مواقع متفرقة بقطاع غزة

شن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا على مواقع وأهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وذكرت تقارير صحفية محلية أن مقاتلات جيش الاحتلال استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس شرق حي الزيتون الواقع شرق القطاع، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وأضافت أن مقاتلات من دون طيار تابعة لجيش الاحتلال قصفت أرضا خالية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، مما أدى الى اشتعال النيران في الارض الزراعية المستهدفة، بحسب وكالة «كونا».
محمد الحسن ولد لبات

المبعوث الإفريقي للسودان يوضح سر نجاح المفاوضات

قال المبعوث الإفريقي للسودان، محمد الحسن ولد لبات، إنه لم يكن مقتنعا بنجاة السودان من مصائر دول مثل سوريا وجنوب السودان والصومال إلا بإحراز اتفاق تتشابك به الأيادي والإرادات والنوايا الحسنة، وهو ما حصل فيه النهاية على حد تعبيره. وأكد ولد لبات، خلال لقائه مع «سكاي نيوز عربية» أنه اتبع استراتيجية بسيطة جدا تتخلص بعبارة «فكرة، فترة»، موضحا: «كلما كانت هناك فترة معينة اقترحت وضعت على الطاولة فكرة واحدة يتمحور حولها كل الجهد، وعندما نتجاوزها نطرح فكرة جديدة.. فكرة فترة.. وفترة فكرة».
القبة-الحديدية

جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض صاروخا من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، إن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف دون الحديث عن أضرار مادية وبشرية. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن "صاروخاً واحداً أطلق من القطاع مساء الجمعة، واعترضته القبة الحديدية". وأضاف في تصريحات صحفية: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في سديروت، وچا?يم، وإيرز، ونيريم، اعترضت القبة الحديدية الصاروخ الذي أطلق من غزة".
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بشار الاسد

خطوة واحدة تفصل سوريا عن تشكيل اللجنة الدستورية

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف: "إن خطوة واحدة تفصل عن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا". وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية: "على الرغم من أن العمل على وشك الانتهاء، فإننا في الواقع على بُعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على العمل على إنشاء لجنة دستورية". كان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، جينادي جاتيلوف، أعلن، الجمعة الماضية، عن آمال موسكو في إمكانية عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في سبتمبر بجنيف.
قصف-صواريخ

روسيا: تدمير 6 طائرات أطلقت على قاعدة حميميم بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، تدمير 6 طائرات مسيرة قتالية أطلقها الإرهابيون باتجاه قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائط مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة "حميميم" ضبطت، في حوالي الساعة 20:10 (بتوقيت موسكو)، ست طائرات مسيرة تقترب من القاعدة من جهة الشمال الغربي.
الحج

السعودية تعلن العدد الإجمالي لحجاج 2019

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، السبت، أن ما يقرب من 2.5 مليون حاج وفدوا إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لعام 2019. وقالت الهيئة في بيان رسمي إن عدد الحجاج بلغ 2489406 حاجًّا، منهم 1855027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634379 حاجا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته (67 في المئة). وبلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1385234 حاجا، وبلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1104172 حاجة.
الانفصاليون جنوب اليمن (1)

انفصاليو جنوب اليمن يسيطرون على قصر الرئاسة بعدن

أعلن الانفصاليون الجنوبيون في اليمن مساء السبت، سيطرتهم على القصر الرئاسي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بعد أربعة أيام من القتال، بحسب "فرانس برس". وقال مسؤول في قوات الحزام الأمني للوكالة، "تسلمنا قصر المعاشيق من القوات الرئاسية دون مواجهات"، بينما أكد شهود عيان أن قوات الحرس الرئاسي سلمت قصر المعاشيق دون معارك. وأضاف المصدر "تم تأمين خروج أكثر من 200 جندي من القصر يتبعون ألوية الحراسة الرئاسية". ومنذ الأربعاء، تدور اشتباكات عنيفة في عدن بين القوات الموالية لحكومة هادي ومسلّحين من قوات "الحزام الامني">
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