السيسي: الـ«100 ألف صوبة» يكفي احتياجات 20 مليون مواطن

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

الرئيس السيسي - أرشيفية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تهدف إلى "بناء القدرة" للدولة المصرية، مشيرا إلى أن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية يكفي احتياجات 20 مليون مواطن. وأضاف الرئيس، خلال كلمته في افتتاح "1300 صوبة زراعية" بقاعدة محمد نجيب العسكرية، أن هذه المشروعات تهدف أيضا إلى مواجهة تحديات النمو السكانى الكبير. وتابع: "إننا نقوم بضبط آليات السوق لإحداث التوازن في السوق المصري، ولابد من تكاتف الجميع ومشاركة صغار المزارعين في الإنتاج دون توقف".

وأوضح السيسي، أنه من الضروري تواجد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في الأسواق لضبطها: "إحنا مش هنتفق مع التجار على الناس، ولكن هنتفق على عمل توازن حتى لا ندخل في سجال غير مناسب".وأكد الرئيس السيسي التحرك لتحقيق توازن من أجل مصلحة المستهلك والعاملين في الصناعة: "إحنا شعب واحد ومصريين نحب البلد ولابد أن