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تخصيص 6 مليارات جنيه في الموازنة لتحفيز الصادرات

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لتحفيز الصادرات ببرنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، يشمل 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بما يعادل 40%، و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بما يعادل 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بما يعادل 30% من المخصصات المقررة لتحفيز الصادرات، بما يضمن تعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية. كما ارتفعت المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة بنسبة 40% عن العام المالي الماضي لتصل إلى 140 مليار جنيه.
وأضاف معيط أن مصر أصبحت، وفقًا لتقرير وكالة "بلومبيرج الأمريكية"، صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط، والوجهة التي يفضلها مستثمرو الأسواق الناشئة، ما يجسد الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة المصرية في مشروعاتها القومية الكبرى، ويعكس الموقع الجغرافي الإستراتيجي لمصر الذي يجعلها بوابة
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فقد 7 قروش.. الجنيه يبدأ مرحلة التراجع أمام الدولار

شهدت أسعار صرف الجنيه المصري تراجعا ملحوظا أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، مع عودة التعاملات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لينخفض سعر الجنيه بنحو 7 قروش أمام العملة الخضراء على مدار يومين متتاليين، وهو ما يخالف توقعات شركات الأبحاث وخبراء الاقتصاد باستمرار صعود العملة المحلية بداية من العام الجاري وحتى العام المقبل 2020. وتدور أسعار الدولار الأمريكي حاليا ما بين 16.65 جنيه للبيع، و16.54 جنيه، في مقابل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه، بحسب متوسط الأسعار في البنوك العاملة في مصر.
زراعة-اسطح-المنازل (2)

شعبة الخضراوات: الصوب الزراعية تخفض الأسعار 30%

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، المرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية والمقدر بنحو 1300 من الصوب على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية"، في منطقة الساحل الشمالي. ومن جانبها أعلنت شعبة الخضراوات والفاكهة أن الصوب الزراعية ستسهم فى تخفيض الأسعار بالسوق المحلية نظرا لقدرتها على توفير احتياجات المواطنين، بل وتحقيق فائض يسهم فى التخفيضات المرتقبة، مؤكدين أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي ارتفاعات جديدة فى أسعار الخضراوات والفاكهة.
خضار-الشتاء

بسبب زيادة المعروض.. 25% انخفاضا في أسعار الخضراوات

أعلنت شعبة الخضراوات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية في تقريرها الأسبوعي، عن انخفاض في أسعار الكثير من الأصناف في قطاعها بنسبة تتراوح ما بين 15 و25% في سوق الجملة، ما ينعكس أيضا على الأسعار في سوق التجزئة. وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق الخضراوات والفاكهة مستقرة في ظل زيادة المعروض وركود المبيعات الذي انعكس على تراجع أسعار بعض الأنواع واستقرار بعضها الآخر، باستثناء الفاصوليا التي ننتظر انخفاض سعرها في الفترة المقبلة بعد طرح محصولها الجديد بالسوق.
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هل يخفض المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية خلال 2019؟

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بخفضها للمرة الثانية خلال العام الجاري، خاصة بعد تراجع معدل التضخم. وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 15.75%، و16.75% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور.
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وزير-الماليه

معيط: مصر نفذت أنجح برنامج إصلاح اقتصادي في العالم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وذلك وفقًا لتقرير بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، لافتا إلى أن ذلك قد أدى إلى رفع معدل النمو إلى 5.6%، وتراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته منذ 4 سنوات مسجلا 8.7% خلال يوليو الماضي. وأوضح معيط أن الوزارة حريصة على تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية خلال العام المالي 2019/ 2020؛ بما يسهم في البناء على ما تحقق من نجاحات غير مسبوقة، ضمانًا لاستمرار التطور الإيجابي لمؤشرات الأداء الاقتصادي.
فلوس

وزير المالية: إصدار قانون جديد لضريبة الدخل قريبا

تسعى الحكومة لإعداد قانون جديد لضرائب الدخل، يراعى الأخذ في الاعتبار جميع التعديلات التي جرت على القانون منذ صدوره، وما تم حذفه وإضافته من مواد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المسودة الأولى لمشروع قانون ضرائب الدخل الجديد ستكون جاهزة خلال شهرين، وطرحه للحوار المجتمعى، قبل عرضه على مجلسي الوزراء والنواب. وأشار معيط إلى أن 40% من قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2005، تم دمجها في مشروع قانون الإجراءات الموحد.
البنك الدولي

بعد انتهائه.. 5 مؤسسات دولية تشيد بالإصلاح الاقتصادي

بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر الشريحة السادسة والأخيرة من القرض بقيمة ملياري دولار، ينتهى بذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر بالاتفاق مع الصندوق في عام 2016. وخلال الثلاث سنوات الماضية، استطاعت مصر تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية على الرغم من الالتزام بتنفيذ مجموعة من الإجراءات أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: الدولة تتحمل فارق تكلفة مياه الشرب وسعر البيع

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019- 2020، تستهدف العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجا، موضحا الاستمرار فى توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى، وتحسين الخدمات والمرافق العامة؛ كشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي. وأضاف أنه "تخفيفا للأعباء على المواطنين، تتحمل الدولة الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر بيعها طبقا للتعريفة المقررة".
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