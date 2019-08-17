تخصيص 6 مليارات جنيه في الموازنة لتحفيز الصادرات

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لتحفيز الصادرات ببرنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، يشمل 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بما يعادل 40%، و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بما يعادل 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بما يعادل 30% من المخصصات المقررة لتحفيز الصادرات، بما يضمن تعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية. كما ارتفعت المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة بنسبة 40% عن العام المالي الماضي لتصل إلى 140 مليار جنيه.

وأضاف معيط أن مصر أصبحت، وفقًا لتقرير وكالة "بلومبيرج الأمريكية"، صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط، والوجهة التي يفضلها مستثمرو الأسواق الناشئة، ما يجسد الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة المصرية في مشروعاتها القومية الكبرى، ويعكس الموقع الجغرافي الإستراتيجي لمصر الذي يجعلها بوابة