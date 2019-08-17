رياضة

تأثير رحيل كوتينيو في عودة نيمار إلى برشلونة

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
نيمار
نيمار
يستعد النجم البرازيلي فيليب كوتينيو للخطوة التالية في مسيرته الاحترافية، بعد انتقاله أمس إلى صفوف بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، ليفتح باب التساؤلات أمام تأثير تلك الصفقة في قدرة برشلونة على التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان. ويرى المتفائلون من عشاق برشلونة أن إدارة البارسا سمحت لكوتينيو بالرحيل من أجل إظهار اقترابها من التعاقد مع نيمار، على الرغم من أن الواقع لا يشير إلى ذلك، خاصة أن باريس سان جيرمان لا يرغب في التفاوض مع العملاق الكتالوني، وفي حال أجبر الفريق الفرنسي على ذلك، فسيحاول الخروج بأكبر مكسب ممكن.
وفي عيون المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، ومدرب الفريق توماس توخيل، كان كوتينيو هو اللاعب المثالي للدخول في صفقة تبادلية من أجل التفريط في خدمات نيمار، فهو لاعب يملك قيمة سوقية عالية في برشلونة، وكان يمكن أن يمثل حلا سحريا لرئيس البارسا جوسيب ماريا بارتوميو، لمحاولة إقناع الفريق الباريسي
اقرأ المزيد
مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (4)

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي ضد بيراميدز

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على ملامح تشكيل فريقه الأحمر، الذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، تحت قيادة الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعدًا أول، ويوسف البساطي مساعدًا ثانيا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول، ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا.
تدريبات-الأهلى (3)

الأهلي يكتسح بيراميدز في القيمة السوقية

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
برشلونة-اتليتك بلباو

نجوم برشلونة يعلقون على السقوط أمام بلباو

يرى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان أن برشلونة بحاجة لمواصلة العمل الجاد إن أراد الفريق التطور، بعد الخسارة التي تلقاها أمس الجمعة بهدف نظيف أمام أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، في المباراة الأولى بالموسم بالدوري الإسباني، وقال جريزمان عقب المباراة: "نملك الوقت، الموسم طويل وعلينا العمل على المباراة المقبلة، علينا العمل فهذه هي الطريقة الوحيدة للتطور، افتقدنا ما يكلف الكثير في كرة القدم، افتقدنا التمريرة الأخيرة للعرضية والتقاطع بين اللاعبين، تعرض سواريز لإصابة وسنرى حجمها وما إذا كان قادرًا على المشاركة أمام ريال بيتيس أم لا".
اقرأ المزيد من الأخبار
نيمار

لو باريزيان: مستقبل نيمار مهدد بسبب كاحله

ارتبط اسم النجم البرازيلي نيمار، بقوة، بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ويرى المسؤول السابق عن القسم الطبي في الفريق الفرنسي، الطبيب إيريك رولاند، أن مشكلات الكاحل التي يعاني منها نيمار ستتسبب له في المزيد من المشكلات في المستقبل، وعانى النجم البرازيلي من إصابتين خطيرتين في بداية عامي 2018 و2019، إضافة إلى التعرض لإصابة ثالثة في الكاحل قبل بداية بطولة كوبا أمريكا التي استضافتها البرازيل هذا الصيف وتوجت بلقبها، وأتت كل تلك الإصابات الثلاث في نفس القدم.
نيمار

المدير الرياضى لـ«سان جيرمان» يكشف حقيقة رحيل نيمار

علق ليوناردو المدير الرياضى لفريق باريس سان جيرمان، على صفقة رحيل نيمار عن النادى الباريسي، حيث أشار ليوناردو أن هناك مفاوضات بالفعل لضم اللاعب لأحد الفرق. وقال البرازيلى فى تصريحات خلال لقاء مع راديو مونت كارلو: "نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن لا يوجد أي شيء مُتقدم حتى الآن، ما يقال بخصوص استبعاد نيمار من تدريبات باريس سان جيرمان ليس صحيحا على الإطلاق". وارتبط اسم نيمار فى الأيام الأخيرة بالانتقال لفريق برشلونة وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير تفيد دخوله فى صفقة تبادلية تضم لاعبين ومبلغا يزيد على 100 مليون يورو.
نيمار

رئيس برشلونة يغيب عن اجتماع "تحديد مصير نيمار"

كشف برنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى عبر حسابه الرسمى على "تويتر" أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة الإسبانى لن يحضر المؤتمر الذى يجمع رؤساء رابطة الأندية الأوروبية الودى الذي سيقام يوم الجمعة فى مدينة ليفربول. وكان من المقرر أن يلتقى رئيس الفريق الكتالونى بناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان لحسم صفقة انتقال البرازيلى نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الباريسي والذى كان محور اهتمام الصحف العالمية وذلك بعد أنباء عن رجوعه إلى صفوف البلوجرانا خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية.
نيمار - بي اس جي 2018

كوتينيو سلاح برشلونة لحسم صفقة نيمار

كشف تقرير صحفي فرنسي عن آخر عرض قدمه برشلونة، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن برشلونة عرض على سان جيرمان، الحصول على فيليب كوتينيو بجانب مقابل مادي يتراوح بين 60 و80 مليون يورو، من أجل عودة نيمار للبارسا. وأشارت إلى أن هذا العرض تم تقديمه بشكل شفهي منذ أسابيع، ولم يتحرك برشلونة خطوة أخرى للأمام في المفاوضات مع سان جيرمان، وأوضحت أن البارسا يقدر قيمة كوتينيو بـ120 مليون يورو، وبالتالي فإن صفقة نيمار ستحسم بمقابل يتراوح بين 180 و200 مليون يورو.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org