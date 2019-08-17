تأثير رحيل كوتينيو في عودة نيمار إلى برشلونة

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

نيمار

يستعد النجم البرازيلي فيليب كوتينيو للخطوة التالية في مسيرته الاحترافية، بعد انتقاله أمس إلى صفوف بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، ليفتح باب التساؤلات أمام تأثير تلك الصفقة في قدرة برشلونة على التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان. ويرى المتفائلون من عشاق برشلونة أن إدارة البارسا سمحت لكوتينيو بالرحيل من أجل إظهار اقترابها من التعاقد مع نيمار، على الرغم من أن الواقع لا يشير إلى ذلك، خاصة أن باريس سان جيرمان لا يرغب في التفاوض مع العملاق الكتالوني، وفي حال أجبر الفريق الفرنسي على ذلك، فسيحاول الخروج بأكبر مكسب ممكن.

وفي عيون المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، ومدرب الفريق توماس توخيل، كان كوتينيو هو اللاعب المثالي للدخول في صفقة تبادلية من أجل التفريط في خدمات نيمار، فهو لاعب يملك قيمة سوقية عالية في برشلونة، وكان يمكن أن يمثل حلا سحريا لرئيس البارسا جوسيب ماريا بارتوميو، لمحاولة إقناع الفريق الباريسي

وفي عيون المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، ومدرب الفريق توماس توخيل، كان كوتينيو هو اللاعب المثالي للدخول في صفقة تبادلية من أجل التفريط في خدمات نيمار، فهو لاعب يملك قيمة سوقية عالية في برشلونة، وكان يمكن أن يمثل حلا سحريا لرئيس البارسا جوسيب ماريا بارتوميو، لمحاولة إقناع الفريق الباريسي بالتفريط في خدمات نيمار.



والآن بعد رحيل كوتينيو إلى بايرن ميونيخ، يبدو أن مفاوضات برشلونة المنتظرة مع باريس سان جيرمان أصبحت أكثر تعقيدًا.



والآن يتوجب على برشلونة تقديم لاعبين آخرين إلى باريس سان جيرمان، إلى جانب توفير مبلغ مالي ضخم، ويبدو أن رحيل كوتينيو إلى العملاق البافاري أغلق الباب أمام إمكانية عودة نيمار إلى كتالونيا من جديد.