السيسي: هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

الرئيس السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حرص الدولة على الاهتمام بالبحيرات المصرية، وإزالة كافة التعديات عليها. وقال «السيسي»، خلال افتتاحه مشروع الصوب الزراعية، صباح السبت، «أنا هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت»، مشيرًا إلى أنه لن يتم تقنين الأوضاع في الأراضي المتعدي عليها إلا بعد العرض عليه. وتابع: «أنا مش ضد حد، أنا ضد الفوضى والإهمال واللادولة، وكل الناس اللي في مصر أهلي وحبايبي وإخواتي».

ورد الرئيس على حديث اللواء عبد الحى قائلا: "احنا كدولة بنضبط آليات السوق مش موضوع أن فيه تجار ورجال أعمال، التجار بتكسب لما تجد الفرصة متاحة، لكن احنا لازم نعمل ضبط لآليات السوق بزيادة حجم المعروض". وتابع: " الكلام ده ميمنعش أننا ننسق مع رجال الأعمال لأن ده يهمنا أن يكون فيه توازن فى كلامنا وتعاملنا