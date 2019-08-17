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السيسي: هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حرص الدولة على الاهتمام بالبحيرات المصرية، وإزالة كافة التعديات عليها. وقال «السيسي»، خلال افتتاحه مشروع الصوب الزراعية، صباح السبت، «أنا هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت»، مشيرًا إلى أنه لن يتم تقنين الأوضاع في الأراضي المتعدي عليها إلا بعد العرض عليه. وتابع: «أنا مش ضد حد، أنا ضد الفوضى والإهمال واللادولة، وكل الناس اللي في مصر أهلي وحبايبي وإخواتي».
ورد الرئيس على حديث اللواء عبد الحى قائلا: "احنا كدولة بنضبط آليات السوق مش موضوع أن فيه تجار ورجال أعمال، التجار بتكسب لما تجد الفرصة متاحة، لكن احنا لازم نعمل ضبط لآليات السوق بزيادة حجم المعروض". وتابع: " الكلام ده ميمنعش أننا ننسق مع رجال الأعمال لأن ده يهمنا أن يكون فيه توازن فى كلامنا وتعاملنا
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي لرئيس «الوطنية للزراعات المحمية»: بتقبض كام؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤالًا إلى اللواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، وذلك في أثناء كلمته بافتتاح "1300 صوبة زراعية" اليوم السبت في قاعدة محمد نجيب العسكرية، قائلا: "إنت بتقبض كام يا محمد؟". ورد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية: "بقبض 14 ألف و200 جنيه يا فندم". ليعلق السيسي: "محمد لو غمض شعراية من جفن عنيه في مشروع زي كده، هيعملّه كل يوم 10 أو 12 مليون جنيه، بنتكلم في عشرات أو مئات المليارات من الجنيهات في المشاريع دي".
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: أنا ضد الفوضى.. ومش هسيب لابني جنيه

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "عدم التزام المتعاقدين مع الدولة ببنود التعاقد"، قائلا: "يا ريت الناس تفتكر إني مش ضد حد.. لا والله أنا ضد الفوضى والإهمال واللا دولة، وكل الناس فى مصر أهلى وإخواتى، إنما الناس بتعمل اللي هى عايزاه وده لا يليق بمصر، ومش هنسيب حد ياخد حاجة مش بتاعته". وأضاف في افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "إحنا قاعدين نعمل إيه؟ أرجوا موضوع كنج مريوط ده يخلص، أنا شفت فى الطيارة وأنا جاي مزارع سمكية، ودي مزارع حد يقولى حجم المزارع قد إيه والعائد منها قد إيه، وبقول على كل المزارع السمكية".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (7)

السيسي: الـ«100 ألف صوبة» يكفي احتياجات 20 مليون مواطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تهدف إلى "بناء القدرة" للدولة المصرية، مشيرا إلى أن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية يكفي احتياجات 20 مليون مواطن. وأضاف الرئيس، خلال كلمته في افتتاح "1300 صوبة زراعية" بقاعدة محمد نجيب العسكرية، أن هذه المشروعات تهدف أيضا إلى مواجهة تحديات النمو السكانى الكبير. وتابع: "إننا نقوم بضبط آليات السوق لإحداث التوازن في السوق المصري، ولابد من تكاتف الجميع ومشاركة صغار المزارعين في الإنتاج دون توقف".
مصطفى-مدبولي

مدبولي في السودان لحضور توقيع «الوثيقة الدستورية»

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، متجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين الأشقاء في السودان.
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الرئيس-السيسى

انتهاء حفل تخرج «تأهيل الشباب الإفريقي» بحضور الرئيس

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة ، والتي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية، صباح اليوم الأربعاء، والتقط الرئيس صورة تذكارية مع الخريجين في نهاية حفل التخرج. ومن المقرر أن يعقب حفل التخرج إطلاق مبادرة التحول الرقمي، ثم المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، تعقبه استراحة لتبدأ جلسة "اسأل الرئيس"، وبعدها استراحة لمدة نصف الساعة، لتعقد الجلسة الختامية.
الرئيس-السيسى

السيسي يشهد تخرج الدفعة الأولى لـ«تأهيل شباب إفريقيا» (بث مباشر)

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الأولى بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، والتي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية، في بدء فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدوري السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تعقد فعالياته فى الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري. ويعقب حفل التخرج إطلاق مبادرة التحول الرقمي، ثم المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، تعقبه استراحة لتبدأ جلسة "اسأل الرئيس"، وبعدها استراحة لمدة نصف الساعة، لتعقد الجلسة الختامية.
حريق-العتبة -تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

بعد حريقه في يونيو.. السيسي يوجه بتطوير سوق العتبة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، اجتماعات بشأن العمل على تطوير سوق خضار العتبة بحي الموسكي، وصرح بأن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الحريق الذي وقع في سوق العتبة، يونيو الماضي، بأن يتم تطويره والعمل على إعادة الوجه الحضاري للمنطقة العريقة، مطالبا بضرورة العمل على عودة الشكل الخارجي التاريخي للسوق مثلما كان، والحفاظ على البوابات التراثية الموجودة به، وتزويده بالاحتياطات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

القوات المسلحة تهنئ السيسي بالذكرى 67 لثورة يوليو

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو المجيدة جاء فيها: "يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المجيدة، التي كانت وستظل إنجازا وطنيا بطوليا حمل لواءه طلائع القوات المسلحة، التي خرجت في الثالث والعشرين من يوليو في حركة مباركة، مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وإقامة الحكم الوطنى الصادق وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن".
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