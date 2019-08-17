كيف يتعامل القانون مع قاتل ابنتيه في الحوامدية؟

نص قانون العقوبات على أنه من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى وقتلها في الحال ورفيقها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 الخاصة بالقتل العمد

تحرير:تهامى البندارى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

سكين- أرشيفية

تواصل نيابة البدرشين تحقيقاتها الموسعة في واقعة ذبح موظف بالمعاش لابنتيه بمركز الحوامدية، إذ استمعت لأقوال الأب المتهم عقب انتهاء معاينتها لمسرح الجريمة، وتبين من مناظرة النيابة لجثتي الفتاتين أنهما في العشرينيات من عمريهما، كل منهما مصابة بجرح ذبحي بمنطقة الرقبة، ودلت التحقيقات على أن المتهم في العقد السادس من عمره، موظف بشركة السكر على المعاش، وكانت ابنتاه تدرسان في كلية الهندسة، كما أجرت النيابة معاينة تصويرية لمسرح الحادث، وطلبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما، واستعجلت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات وظروف الواقعة.

أنهى "نصر.ع"، عامل في العقد السادس من عمره، حياة ابنتيه ذبحا بزعم أن سلوكهما سيئ وتربطهما علاقة غير شرعية بأحد الشباب. واعترف الأب بتفاصيل ارتكابه لجريمة قتل ابنتيه بالحوامدية بعد زعمه بشكه في سلوكيهما وإلقاء جثتيهما بترعة الحوامدية، مضيفا في اعترافاته أمام رجال المباحث أنه عقد النية وقرر التخلص من