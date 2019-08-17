جريمة

كيف يتعامل القانون مع قاتل ابنتيه في الحوامدية؟

نص قانون العقوبات على أنه من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى وقتلها في الحال ورفيقها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 الخاصة بالقتل العمد
تحرير:تهامى البندارى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
سكين- أرشيفية
سكين- أرشيفية
تواصل نيابة البدرشين تحقيقاتها الموسعة في واقعة ذبح موظف بالمعاش لابنتيه بمركز الحوامدية، إذ استمعت لأقوال الأب المتهم عقب انتهاء معاينتها لمسرح الجريمة، وتبين من مناظرة النيابة لجثتي الفتاتين أنهما في العشرينيات من عمريهما، كل منهما مصابة بجرح ذبحي بمنطقة الرقبة، ودلت التحقيقات على أن المتهم في العقد السادس من عمره، موظف بشركة السكر على المعاش، وكانت ابنتاه تدرسان في كلية الهندسة، كما أجرت النيابة معاينة تصويرية لمسرح الحادث، وطلبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما، واستعجلت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات وظروف الواقعة.
أنهى "نصر.ع"، عامل في العقد السادس من عمره، حياة ابنتيه ذبحا بزعم أن سلوكهما سيئ وتربطهما علاقة غير شرعية بأحد الشباب. واعترف الأب بتفاصيل ارتكابه لجريمة قتل ابنتيه بالحوامدية بعد زعمه بشكه في سلوكيهما وإلقاء جثتيهما بترعة الحوامدية، مضيفا في اعترافاته أمام رجال المباحث أنه عقد النية وقرر التخلص من
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انهيار-منزل

انهيار منزلين بالغربية ونجاة السكان بسبب قرار إزالة

شهدت منطقة صندفا التابعة لحى ثان المحلة بمحافظة الغربية، انهيار منزلين كل منهما مكون من ثلاثة طوابق، مما تسبب فى تهشم سيارة ملاكي كانت متوقفة أسفل أحدهما، ولم يتسبب الانهيار فى وقوع وفيات أو مصابين؛ إذ أن العقارين صادر لهما قراري إزالة، وكانت قوة من الحي أخلت المنزلين بالقوة الجبرية تمهيدًا لإزالتهما تنفيذًا للقرارات الإدارية، إلا أنه مع أول أسبوع عمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك انهار المنزلان صباح اليوم، مما تسبب فى حالة من القلق بين الأهالي بسبب الانهيار المفاجىء دون تنفيذ الإزالة بشكل آمن.
يشعل-النيران-في-جسد-زميله

ضبط زوجين وطبيب حرقوا محاميًا بـ«البنزين» في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من ضبط طبيب بيطري وشقيقه وزوجته؛ على خلفية اتهامهم بسكب مادة بترولية على جسد محامي وإشعال النيران فيه والتسبب في إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، بعدما حاول فض مشاجرة بين الأول وأحد جيرانه بقرية «طوخ» التابع لدائرة المركز، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (2)

مصرع سائق توكتوك وطفليه وآخر في حادث تصادم بالبحيرة

?لقي 4 أشخاص -بينهم طفلين- مصرعهم، إثر تصادم "توكتوك" بسيارتين "ملاكي" و"نصف نقل" على طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقرب من قصر بولاد بدائرة مركز أبو حمص، حيث تصادف سير "توكتوك" في المخالف عكس الاتجاه، ففوجئت به السيارة الملاكي فتفادت التوك توك وفي نفس اللحظة اصطدمت به سيارة نصف نقل، ما أسفر عن مصرع السائق وابنيه الاثنين وراكب، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أبو حمص العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق امام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية.
.رادار-مرور

حملات مرورية لضبط «مساطيل» الطرق.. واحذروا «الرادار»

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وتم إجراء تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان مدى تعاطيهم أى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور، وتطبيق لوائحه عليهم.
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طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

انتقاما من أبيه.. ربة منزل تخنق طفلا في كرداسة

واصلت نيابة كرداسة تحقيقاتها، الثلاثاء، في واقعة اتهام ربة منزل بقتل طفل، مشيرة إلى أن الدافع من جريمتها كان حرق دم أسرته عليه، فعلى مدار 24 ساعة من أعمال البحث والتحري، نجح رجال المباحث في حل لغز اختفاء الطفل، أحمد عبد النبي، 10 سنوات، وتبين أن ابنة عم والده "صفاء.م"، 35 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بدافع الانتقام، مشيرة إلى أن والد الطفل المجني عليه يعاملها بكل قسوة ودائم سبابها والشجار معها، ما دفعها للانتقام منه لسوء معاملته لها، قبل أن تأمر النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات.
جثة-فى-شقة

«خيانة وبرك دماء وجثث».. أبرز 7 جرائم قتل في أسبوع

زوج يقتل زوجته ليلة الدخلة وأخرى تتفق مع عشيقها على قتل زوجها، ومحام يحتجز سمسارة عقارات بمكتبه ليجبرها على توقيع إيصالات أمانة فتلقي بنفسها من شرفة المكتب لتسقط جثة هامدة، وأمين شرطة يطعن زوجته ثم ينتحر في بيت أهلها، ليسقط غارقا في دمائه، جميعها وقائع قتل حفل بها الأسبوع المنصرم من شهر يوليو، بعضها لأسباب تتعلق بالخيانة وأخرى بدافع الانتقام وثالثة لأسباب تبحث عنها تحريات المباحث، ولعل «برك الدماء» التي تخلف كل جريمة هى القاسم المشترك الوحيد بين جميع تلك الحوادث.
حريق-الهرم‎ (1)

4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
المتهمة-وعشيقها-قتلا-زوجها-ليلة-العيد

اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
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