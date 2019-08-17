المحترفون والدوليون يشعلون موقعة الأهلي وبيراميدز

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

بيراميدز - الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصرى في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).

وتشير الأرقام إلى أن معدل أعمار لاعبي النادي الأهلي يبلغ 27 عامًا، ويمتلك الفريق 5 محترفين (علي معلول - وليد أزارو - أليو ديانج - جونيور أجايي جيرالدو)، يمثلون 13.2% من قوام المارد الأحمر. الأهلي يمتلك 13 لاعبًا دوليا (معلول - مروان محسن - وليد سليمان - عمرو السولية - جيرالدو - محمد الشناوي - أيمن

وتشير الأرقام إلى أن معدل أعمار لاعبي النادي الأهلي يبلغ 27 عامًا، ويمتلك الفريق 5 محترفين (علي معلول - وليد أزارو - أليو ديانج - جونيور أجايي جيرالدو)، يمثلون 13.2% من قوام المارد الأحمر.



الأهلي يمتلك 13 لاعبًا دوليا (معلول - مروان محسن - وليد سليمان - عمرو السولية - جيرالدو - محمد الشناوي - أيمن أشرف - محمد هاني - أزارو - حسين الشحات - صلاح محسن - محمد محمود - عمار حمدي).



في المقابل معدل أعمار لاعبي نادي بيراميدز يبلغ 26.5 عامًا، ويمتلك الفريق 4 محترفين (إيريك تراوري - عبده لومالا - جون سيفوينتس - جون أنطوي)، يمثلون 12.9% من قوام بيراميدز.



كما يملك بيراميدز 11 لاعبًا دوليا (عبد الله السعيد - أحمد الشناوي - علي جبر - عمر جابر - أحمد علي - نبيل دونجا - أحمد أيمن منصور - عبده لومالا - سيفوينتس - إيريك تراوري - محمد حمدي).

