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السيسي: أنا ضد الفوضى.. ومش هسيب لابني جنيه

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "عدم التزام المتعاقدين مع الدولة ببنود التعاقد"، قائلا: "يا ريت الناس تفتكر إني مش ضد حد.. لا والله أنا ضد الفوضى والإهمال واللا دولة، وكل الناس فى مصر أهلى وإخواتى، إنما الناس بتعمل اللي هى عايزاه وده لا يليق بمصر، ومش هنسيب حد ياخد حاجة مش بتاعته". وأضاف في افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "إحنا قاعدين نعمل إيه؟ أرجوا موضوع كنج مريوط ده يخلص، أنا شفت فى الطيارة وأنا جاي مزارع سمكية، ودي مزارع حد يقولى حجم المزارع قد إيه والعائد منها قد إيه، وبقول على كل المزارع السمكية".
وتابع: "مش هنعمل مزارع سمك فى البحيرات، ولازم المياه تكون نظيفة، والله العظيم أنا مش هاسيب لابنى جنيه ولا لنفسى، وده معناه أنا عارف كويس أوى أن اللى بياخد حاجة من الاستيلاء وغيره حرام، ولابد من إيقاف الهدر، وعدم الانضباط". واستعرض الرئيس السيسي عددا من المشكلات المتعلقة بمحور المحمودية وكينج مريوط،
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي لرئيس «الوطنية للزراعات المحمية»: بتقبض كام؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤالًا إلى اللواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، وذلك في أثناء كلمته بافتتاح "1300 صوبة زراعية" اليوم السبت في قاعدة محمد نجيب العسكرية، قائلا: "إنت بتقبض كام يا محمد؟". ورد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية: "بقبض 14 ألف و200 جنيه يا فندم". ليعلق السيسي: "محمد لو غمض شعراية من جفن عنيه في مشروع زي كده، هيعملّه كل يوم 10 أو 12 مليون جنيه، بنتكلم في عشرات أو مئات المليارات من الجنيهات في المشاريع دي".
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السيسي: هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حرص الدولة على الاهتمام بالبحيرات المصرية، وإزالة كافة التعديات عليها. وقال «السيسي»، خلال افتتاحه مشروع الصوب الزراعية، صباح السبت، «أنا هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت»، مشيرًا إلى أنه لن يتم تقنين الأوضاع في الأراضي المتعدي عليها إلا بعد العرض عليه. وتابع: «أنا مش ضد حد، أنا ضد الفوضى والإهمال واللادولة، وكل الناس اللي في مصر أهلي وحبايبي وإخواتي».
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (7)

السيسي: الـ«100 ألف صوبة» يكفي احتياجات 20 مليون مواطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تهدف إلى "بناء القدرة" للدولة المصرية، مشيرا إلى أن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية يكفي احتياجات 20 مليون مواطن. وأضاف الرئيس، خلال كلمته في افتتاح "1300 صوبة زراعية" بقاعدة محمد نجيب العسكرية، أن هذه المشروعات تهدف أيضا إلى مواجهة تحديات النمو السكانى الكبير. وتابع: "إننا نقوم بضبط آليات السوق لإحداث التوازن في السوق المصري، ولابد من تكاتف الجميع ومشاركة صغار المزارعين في الإنتاج دون توقف".
مصطفى-مدبولي

مدبولي في السودان لحضور توقيع «الوثيقة الدستورية»

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، متجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين الأشقاء في السودان.
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الرئيس-يتفقد بالطائرة مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

بالطائرة| السيسي يتفقد الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطائرة، صباح اليوم الأحد، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذي أشار أيضًا إلى أن الرئيس تفقد عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك، منتجع «ماسة العلمين»، ورافقه رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، واستمع إلى شرح تفصيلي لمكونات المنتجع، كما شاهد فيلما تسجيليا عن المشروع.
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السيسي يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية اليوم الجمعة، "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
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جونسون للسيسي: أتطلع لمقابلتك في قمة «G7»

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، اتصالاً هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أكد أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي: إن الرئيس السيسي توجه، خلال الاتصال، بالتهنئة إلى بوريس جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معربا عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا.
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وزير المالية: سنسلم مصر «بلا ديون» لمن يأتي بعدنا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه خلال عامين سنقضي على الدين نهائيا، ونُسلم مصر آمنة إلى من يأتي بعدنا. وأضاف "معيط"، خلال كلمته بافتتاح ورشة عمل تحت عنوان "مصادر التمويل" لمستثمري القطاع الخاص وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، أنه قد وصل دين الدولة إلى 108% عن الناتج المحلي منذ عامين، وتم خفض منه 90.5% إلى الآن. وأكد وزير المالية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهتم بكل جنيه يتم إنفاقه ويحرص دائما على أن يجعل فائضا للضخ في منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لأنه يعلم أن التقدم أساسه الصحة والتعليم.
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