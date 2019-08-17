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«خيال مآتة» يواصل تراجعه.. لأول مرة بالمركز الثالث

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص
خيال مآتة
خيال مآتة
يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الجمعة نحو 2.5 مليون جنيه، ليتراجع إلى المركز الثالث لأول مرة منذ طرحه في دور العرض، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 5.1 مليون جنيه، و"الفيل الأزرق 2" للنجوم: كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري، إذ حقق العمل نحو 3 ملايين جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 22.5 مليون جنيه في 5 أيام منذ طرحه ثاني أيام عيد الأضحى.
وحقق "خيال مآتة"، الإثنين أول يوم عرض له، 6.5 مليون جنيه، وحقق الثلاثاء نحو 6 ملايين جنيه، والأربعاء نحو 4.5 مليون جنيه، والخميس نحو 3 ملايين جنيه. وواجه "خيال مآتة" عدة أزمات، بدأت بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض. كما تعرض لعملية قرصنة وتم تسريب الفيلم
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منة-شلبى

منة شلبي وإلهام شاهين وإياد نصار أبطال «أهل العيب»

وقع اختيار الشركة المنتجة لفيلم "أهل العيب" على الفنانتين منة شلبى وإلهام شاهين، لتقديم دورى البطولة النسائية مع الفنانين محمد ممدوح وإياد نصار، والعمل من إخراج محمد ياسين، ومن تأليف تامر حبيب، ومن المقرر البدء في تصويره الأسبوع المقبل، إذ من المفترض عرضه فى إجازة نصف العام المقبلة، وجاء ترشيح "منة وإلهام" بعد عدة اعتذارات كان أولها من الفنانة يسرا ثم منى زكى، ثم ياسمين رئيس، وقام السيناريست تامر حبيب بتعديلات على السيناريو، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول 6 شخصيات، تدفعهم بعض الأسباب إلى اللجوء لطرق غير سوية سعيا وراء كسب المال.
ولاد-رزق

إيرادات أفلام العيد.. «ولاد رزق 2» يحافظ على الصدارة

يواصل فيلم «ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيرادات أمس الخميس نحو 5.1 مليون جنيه. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى 9 أيام عرض من حاجز الـ55 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عُرض قبل 3 سنوات، فى نحو أسبوع وبفارق يقترب من 25 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
بيتر-فوندا

«توفى ضاحكا».. جين فوندا تنعي أخيها

نعت الممثلة الأمريكية "جين فوندا" شقيقها (بيتر) الذى توفى أمس عن عمر ناهز الـ79 عاما، إذ قالت فى بيان لها، نشرته (فرانس برس): «أخي الصغير الطيب، أنا حزينة جدا، لقد أمضينا وقتا جميلا في الأيام الأخيرة. توفي ضاحكا»، وكان بيتر فوندا قد توفي داخل منزله فى مدينة لوس أنجلوس، وتبين أن سبب الوفاة هو فشل الجهاز التنفسي جراء الإصابة بسرطان الرئة، وقالت أسرته، فى بيان صحفى: «في واحدة من أكثر اللحظات حزنا في حياتنا، لا يمكننا إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن مدى الألم في قلوبنا، ونحن ننفطر حزنًا، نطالبكم باحترام خصوصيتنا».
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فيلم خيال مآتة

رغم الانتقادات| 20 مليون جنيه لـ«خيال مآتة» بـ4 أيام

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الخميس، 3 ملايين و173 ألفًا و637 جنيهًا، ورغم ذلك حافظ على احتلاله المركز الثاني في حصد الإيرادات بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 6 ملايين جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 20 مليون جنيه في 4 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى، وذلك رغم تعرضه للكثير من الانتقادات، التي وصلت لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أفلام حلمي.
فيلم خيال مآتة

هل هناك حملة ضد أحمد حلمي و«خيال مآتة»؟

إعلان النجم أحمد حلمي عن عودته إلى السينما بعد غياب 3 أعوام كان خبرا سارا لجمهوره، الذى ينتظره بشغف كبير، ولكن فيلمه "خيال مآتة" يواجه الكثير من الأزمات منذ الإعلان عن طرحه، فبدأت تلك الأزمات بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، فدور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها، ومع طرحه توافد الجمهور على السينمات لمشاهدة الفيلم، في حين أن هناك تناقضا كبيرا بين الأرقام التي حققها الفيلم في شباك التذاكر، والآراء السلبية التي تُكتب عنه.
الكاتب-عبد-الرحيم-كمال

أول تعليق لمؤلف «خيال مآتة» على الانتقادات

رد الكاتب عبد الرحيم كمال، بطريقة غير مباشرة، على الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى فيلمه "خيال مآتة"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس. ونشر كمال، بوستر الفيلم الرسمي، الذي ينافس حاليًا ضمن موسم عيد الأضحى، وعلق: "خيال مآتة، الكاتب عبد الرحيم كمال"، ثم شارك تدوينة طويلة، كتبها أحد الكتاب المحبين له، دفاعاً عن الهجوم الذي يتعرض له، الفيلم منذ عرضه، لوصفه بالُممل. وقد وصف منتقدو الفيلم أحداثه "بالرتابة"، كما أرجعوا الأمر إلى ضعف السيناريو، واصفينه بأنه الأسوأ في تاريخ أحمد حلمي.
فيلم خيال مآتة

«خيال مآتة» ما بين الإعجاب والنقد.. وأحمد حلمي يرد

اختلفت آراء الجمهور حول فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، ما بين الإعجاب بالعمل ووصفه بأحد أهم أعمال الفنان عبر مشواره الفني الذي بدأه مطلع الألفية الجديدة، والنقد لدرجة جعلت البعض يعتبره أسوأ أفلام أحمد حلمي. ومن جانبه، يواصل حلمي، إعادة تغريد التدوينات الإيجابية حول الفيلم عبر حسابه بـ"تويتر"، ومن التدوينات التي أعاد حلمي تغريدها، متابع يقول: "الفيلم حلو على فكرة جدًّا ودي أذواق في ناس عجبها الفيلم وناس لا، بس من وجهة نظري الفيلم كان روعة جدًا"، وآخر: "فيلم جميل وهادف، شكرًا يا فنان مش جديد عليك صاحب رسالة".
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