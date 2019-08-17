«خيال مآتة» يواصل تراجعه.. لأول مرة بالمركز الثالث

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص

خيال مآتة

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الجمعة نحو 2.5 مليون جنيه، ليتراجع إلى المركز الثالث لأول مرة منذ طرحه في دور العرض، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 5.1 مليون جنيه، و"الفيل الأزرق 2" للنجوم: كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري، إذ حقق العمل نحو 3 ملايين جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 22.5 مليون جنيه في 5 أيام منذ طرحه ثاني أيام عيد الأضحى.

وحقق "خيال مآتة"، الإثنين أول يوم عرض له، 6.5 مليون جنيه، وحقق الثلاثاء نحو 6 ملايين جنيه، والأربعاء نحو 4.5 مليون جنيه، والخميس نحو 3 ملايين جنيه. وواجه "خيال مآتة" عدة أزمات، بدأت بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض. كما تعرض لعملية قرصنة وتم تسريب الفيلم