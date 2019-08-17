إيرادات أفلام العيد.. «ولاد رزق 2» يحافظ على الصدارة

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

ولاد رزق

يواصل فيلم «ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيرادات أمس الخميس نحو 5.1 مليون جنيه. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى 9 أيام عرض من حاجز الـ55 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عُرض قبل 3 سنوات، فى نحو أسبوع وبفارق يقترب من 25 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.

وفي المركز الثاني جاء فيلم «الفيل الأزرق 2»، محققا 3 ملايين جنيه، وفي المركز الرابع فيلم «خيال مآتة»، محققا 2.5 مليون جنيه، بينما لم يحقق فيلم «الكنز 2» للمخرج شريف عرفة سوى 356 ألف جنيه، أما «أنت حبيبي وبس» تذيل القائمة بـ 209 آلاف جنيه. فيلم «ولاد