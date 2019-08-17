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إيرادات أفلام العيد.. «ولاد رزق 2» يحافظ على الصدارة

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
ولاد رزق
ولاد رزق
يواصل فيلم «ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيرادات أمس الخميس نحو 5.1 مليون جنيه. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى 9 أيام عرض من حاجز الـ55 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عُرض قبل 3 سنوات، فى نحو أسبوع وبفارق يقترب من 25 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
وفي المركز الثاني جاء فيلم «الفيل الأزرق 2»، محققا 3 ملايين جنيه، وفي المركز الرابع فيلم «خيال مآتة»، محققا 2.5 مليون جنيه، بينما لم يحقق فيلم «الكنز 2» للمخرج شريف عرفة سوى 356 ألف جنيه، أما «أنت حبيبي وبس» تذيل القائمة بـ 209 آلاف جنيه. فيلم «ولاد
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منة شلبي وإلهام شاهين وإياد نصار أبطال «أهل العيب»

وقع اختيار الشركة المنتجة لفيلم "أهل العيب" على الفنانتين منة شلبى وإلهام شاهين، لتقديم دورى البطولة النسائية مع الفنانين محمد ممدوح وإياد نصار، والعمل من إخراج محمد ياسين، ومن تأليف تامر حبيب، ومن المقرر البدء في تصويره الأسبوع المقبل، إذ من المفترض عرضه فى إجازة نصف العام المقبلة، وجاء ترشيح "منة وإلهام" بعد عدة اعتذارات كان أولها من الفنانة يسرا ثم منى زكى، ثم ياسمين رئيس، وقام السيناريست تامر حبيب بتعديلات على السيناريو، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول 6 شخصيات، تدفعهم بعض الأسباب إلى اللجوء لطرق غير سوية سعيا وراء كسب المال.
فيلم خيال مآتة

«خيال مآتة» يواصل تراجعه.. لأول مرة بالمركز الثالث

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الجمعة نحو 2.5 مليون جنيه، ليتراجع إلى المركز الثالث لأول مرة منذ طرحه في دور العرض، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 5.1 مليون جنيه، و"الفيل الأزرق 2" للنجوم: كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري، إذ حقق العمل نحو 3 ملايين جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 22.5 مليون جنيه في 5 أيام منذ طرحه ثاني أيام عيد الأضحى.
بيتر-فوندا

«توفى ضاحكا».. جين فوندا تنعي أخيها

نعت الممثلة الأمريكية "جين فوندا" شقيقها (بيتر) الذى توفى أمس عن عمر ناهز الـ79 عاما، إذ قالت فى بيان لها، نشرته (فرانس برس): «أخي الصغير الطيب، أنا حزينة جدا، لقد أمضينا وقتا جميلا في الأيام الأخيرة. توفي ضاحكا»، وكان بيتر فوندا قد توفي داخل منزله فى مدينة لوس أنجلوس، وتبين أن سبب الوفاة هو فشل الجهاز التنفسي جراء الإصابة بسرطان الرئة، وقالت أسرته، فى بيان صحفى: «في واحدة من أكثر اللحظات حزنا في حياتنا، لا يمكننا إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن مدى الألم في قلوبنا، ونحن ننفطر حزنًا، نطالبكم باحترام خصوصيتنا».
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ولاد رزق

«ولاد رزق 2» يصل لرقم قياسي بإيرادات 8 أيام

يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات أمس الخميس نحو 6 ملايين جنيه. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى 8 أيام عرض من حاجز الـ49 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرض قبل 3 سنوات، فى نحو أسبوع وبفارق يقترب من 20 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
ولاد رزق

«ولاد رزق2» يواصل تصدره لموسم عيد الأضحى بـ43 مليونا

يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات أمس الأربعاء 7 ملايين و402 ألف و492 جنيها. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى 7 أيام عرض من حاجز الـ43 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرضه قبل 3 سنوات، فى أقل من أسبوع وبفارق 13 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
ولاد رزق

20 مليون جنيه لـ«ولاد رزق 2» في 4 أيام

حقق الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق - عودة أسود الأرض" أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 8 ملايين و401 ألفا و929 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في نحو 4 أيام عرض فقط نحو 20 مليونا و400 ألف جنيه. الفيلم من بطولة: «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم هي ظهور الفنانة أصالة نصري ضيف شرف بالفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
ولاد-رزق

فيلم «ولاد رزق 2» يتخطى 7 ملايين جنيه فى يومين فقط

حقق الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق أمس الجمعة، إيرادات بلغت 4 ملايين، و8 آلاف و354 جنيها وذلك فى ثاني يوم عرض له، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم فى يومين 7 ملايين و703 آلاف و729 جنيها ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم ابتداء من اليوم وخلال أيام عيد الأضحى. الفيلم من بطولة: «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم هي ظهور الفنانة أصالة نصري ضيف شرف بالفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
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