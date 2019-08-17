منة شلبي وإلهام شاهين وإياد نصار أبطال «أهل العيب»

تحرير:التحرير ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

منة شلبي

وقع اختيار الشركة المنتجة لفيلم "أهل العيب" على الفنانتين منة شلبى وإلهام شاهين، لتقديم دورى البطولة النسائية مع الفنانين محمد ممدوح وإياد نصار، والعمل من إخراج محمد ياسين، ومن تأليف تامر حبيب، ومن المقرر البدء في تصويره الأسبوع المقبل، إذ من المفترض عرضه فى إجازة نصف العام المقبلة، وجاء ترشيح "منة وإلهام" بعد عدة اعتذارات كان أولها من الفنانة يسرا ثم منى زكى، ثم ياسمين رئيس، وقام السيناريست تامر حبيب بتعديلات على السيناريو، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول 6 شخصيات، تدفعهم بعض الأسباب إلى اللجوء لطرق غير سوية سعيا وراء كسب المال.

"أهل العيب" كان من المفترض تصويره منذ عامين، إلا أنه تم تأجيله بسبب السيناريو واعتذارات النجمات والمخرج هادى الباجوري، كما أن الشركة المنتجة كانت مشغولة بعدة أفلام سينمائية وقتها. يُعرض لمنة شلبى حاليا فيلم "خيال مآتة" بطولة النجوم أحمد حلمى، وحسن حسنى، ولطفى لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، وبيومى فؤاد،