مصر تسعى لإنجاز تاريخي أمام البرتغال في مونديال اليد

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

منتخب مصر لناشئى اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، نظيره منتخب البرتغال، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في نصف نهائي بطولة كأس العالم لليد، والتي تقام حاليًا في مقدونيا، وجاء ذلك بعدما تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، بعد أن نجح الفراعنة في الفوز على نظيره المنتخب الآيسلندي بنتيجة (35-31)، في المباراة التي أُقيمت بينهما الخميس الماضي، بينما وصل المنتخب البرتغالي إلى المربع الذهبي، بالفوز على نظيره الفرنسي بنتيجة 31/26.

ويعد تأهل منتخب الناشئين إلى المربع الذهبي للمرة الأولى، في تاريخ المشاركات بمونديال اليد، إنجازا جديدا لكرة اليد المصرية، حيث لم يسبق لأي منتخب ناشئين التأهل لقبل النهائي من قبل. تعتبر مصر من أكثر الفرق المشاركة في بطولة العالم للناشئين لكرة اليد التي انطلقت للمرة الأولى في 2005 بدولة قطر، بجوار منتخبات

ويعد تأهل منتخب الناشئين إلى المربع الذهبي للمرة الأولى، في تاريخ المشاركات بمونديال اليد، إنجازا جديدا لكرة اليد المصرية، حيث لم يسبق لأي منتخب ناشئين التأهل لقبل النهائي من قبل.



تعتبر مصر من أكثر الفرق المشاركة في بطولة العالم للناشئين لكرة اليد التي انطلقت للمرة الأولى في 2005 بدولة قطر، بجوار منتخبات كل من الدنمارك وكرواتيا والأرجنتين وتونس.



يشار إلى أن منتخب مصر احتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، فيما حلت السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم جاءت فرنسا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ثم احتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وجاءت تايوان في المركز الخامس برصيد نقطتين، ثم تتذيل كندا المجموعة بلا نقاط أيضا.

