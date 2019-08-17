رياضة

مصر تسعى لإنجاز تاريخي أمام البرتغال في مونديال اليد

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
منتخب مصر لناشئى اليد
منتخب مصر لناشئى اليد
يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، نظيره منتخب البرتغال، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في نصف نهائي بطولة كأس العالم لليد، والتي تقام حاليًا في مقدونيا، وجاء ذلك بعدما تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، بعد أن نجح الفراعنة في الفوز على نظيره المنتخب الآيسلندي بنتيجة (35-31)، في المباراة التي أُقيمت بينهما الخميس الماضي، بينما وصل المنتخب البرتغالي إلى المربع الذهبي، بالفوز على نظيره الفرنسي بنتيجة 31/26.
ويعد تأهل منتخب الناشئين إلى المربع الذهبي للمرة الأولى، في تاريخ المشاركات بمونديال اليد، إنجازا جديدا لكرة اليد المصرية، حيث لم يسبق لأي منتخب ناشئين التأهل لقبل النهائي من قبل. تعتبر مصر من أكثر الفرق المشاركة في بطولة العالم للناشئين لكرة اليد التي انطلقت للمرة الأولى في 2005 بدولة قطر، بجوار منتخبات
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«فيفا» يرسل لجان تفتيش لمراقبة أداء اتحاد الكرة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يفيد وصول لجان دورية من «فيفا» لاتحاد الكرة لمراقبة أداء الجبلاية، طوال الفترة المقبلة، وتحديدا حتى موعد الانتخابات الجديدة التي ستجري في سبتمبر 2020، على أن يكون دور هذه اللجان هو التفتيش على أداء اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية والتأكد من عدم وجود تدخل حكومي، وهو ما تعهد به مسؤولو الجبلاية لفيفا، ومن المقرر أن يصل وفد من «فيفا» خلال الساعات المقبلة من أجل إعلان تشكيل لجنة مؤقتة تدير اتحاد الكرة رسميا.
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برشلونة يؤكد إصابة سواريز ويعلن موعد عودته للملاعب

غادر المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، المباراة الأولى لبرشلونة في الموسم بالدوري الإسباني أمس أمام أتلتيك بلباو، في الدقيقة 33، في المباراة التي شهدت خسارة العملاق الكتالوني بهدف نظيف على ملعب سان ماميس بهدف أريتز أدوريز، بسبب الإصابة، وأكد نادي برشلونة تعرض المهاجم الأوروجوياني لإصابة في الساق اليمنى، دون الإعلان عن المدة التي سيحتاج إليها من أجل التعافي، إلا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن تلك الإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع على أقل تقدير.
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المحترفون والدوليون يشعلون موقعة الأهلي وبيراميدز

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منتخب-مصر-للشباب-كرة-اليد

منتخب الناشئين يتأهل إلى ربع نهائي مونديال اليد

تغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الأربعاء، على نظيره سلوفينيا بنتيجة (30- 23)، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (10)

منتخب الناشئين يواجه سلوفينيا في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية، نظيره سلوفينيا، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (10)

منتخب الناشئين يتغلب على المجر في مونديال اليد

تغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الإثنين، على نظيره المجر، (31-24)، على ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الخامسة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (8)

منتخب الناشئين يواجه المجر في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الإثنين، في تمام الساعة 12.30، نظيره المجر، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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