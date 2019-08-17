رياضة

برشلونة يؤكد إصابة سواريز ويعلن موعد عودته للملاعب

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
لويس سواريز
لويس سواريز
غادر المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، المباراة الأولى لبرشلونة في الموسم بالدوري الإسباني أمس أمام أتلتيك بلباو، في الدقيقة 33، في المباراة التي شهدت خسارة العملاق الكتالوني بهدف نظيف على ملعب سان ماميس بهدف أريتز أدوريز، بسبب الإصابة، وأكد نادي برشلونة تعرض المهاجم الأوروجوياني لإصابة في الساق اليمنى، دون الإعلان عن المدة التي سيحتاج إليها من أجل التعافي، إلا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن تلك الإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع على أقل تقدير.
وقال برشلونة في بيان رسمي: "الفحوصات التي أجريت صباح اليوم أكدت لى تعرض لاعب الفريق الأول لويس سواريز لإصابة في ربلة الساق اليمنى". ويبدو أن لويس سواريز لن يتمكن من العودة للمشاركة في المباريات مع برشلونة من جديد، حتى شهر سبتمبر المقبل، وتحديدًا عقب نهاية فترة التوقف الدولية المقبلة. يذكر أن برشلونة
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