السيسي لرئيس «الوطنية للزراعات المحمية»: بتقبض كام؟

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤالًا إلى اللواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، وذلك في أثناء كلمته بافتتاح "1300 صوبة زراعية" اليوم السبت في قاعدة محمد نجيب العسكرية، قائلا: "إنت بتقبض كام يا محمد؟". ورد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية: "بقبض 14 ألف و200 جنيه يا فندم". ليعلق السيسي: "محمد لو غمض شعراية من جفن عنيه في مشروع زي كده، هيعملّه كل يوم 10 أو 12 مليون جنيه، بنتكلم في عشرات أو مئات المليارات من الجنيهات في المشاريع دي".

وأتابع الرئيس: "بسأله في يوم أنت ساكن فين قالي أنا ساكن في حته بعيدة، فقلتله أنت ساكن في مكان بعيد يعني حوالي 40 كيلو رايح و40 كيلو جاي، وبتستخدم سيارة الجيش، وكمان بنزين، يبقى لازم تنقل في مكان بجوار الشركة، قالي أنا معنديش غير الشقة دي، قلتله بعها واشتري شقة في مكان قريب من الشركة".وأردف: "ممكن حد