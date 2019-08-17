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السيسي لرئيس «الوطنية للزراعات المحمية»: بتقبض كام؟

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤالًا إلى اللواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، وذلك في أثناء كلمته بافتتاح "1300 صوبة زراعية" اليوم السبت في قاعدة محمد نجيب العسكرية، قائلا: "إنت بتقبض كام يا محمد؟". ورد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية: "بقبض 14 ألف و200 جنيه يا فندم". ليعلق السيسي: "محمد لو غمض شعراية من جفن عنيه في مشروع زي كده، هيعملّه كل يوم 10 أو 12 مليون جنيه، بنتكلم في عشرات أو مئات المليارات من الجنيهات في المشاريع دي".
وأتابع الرئيس: "بسأله في يوم أنت ساكن فين قالي أنا ساكن في حته بعيدة، فقلتله أنت ساكن في مكان بعيد يعني حوالي 40 كيلو رايح و40 كيلو جاي، وبتستخدم سيارة الجيش، وكمان بنزين، يبقى لازم تنقل في مكان بجوار الشركة، قالي أنا معنديش غير الشقة دي، قلتله بعها واشتري شقة في مكان قريب من الشركة".وأردف: "ممكن حد
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: أنا ضد الفوضى.. ومش هسيب لابني جنيه

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "عدم التزام المتعاقدين مع الدولة ببنود التعاقد"، قائلا: "يا ريت الناس تفتكر إني مش ضد حد.. لا والله أنا ضد الفوضى والإهمال واللا دولة، وكل الناس فى مصر أهلى وإخواتى، إنما الناس بتعمل اللي هى عايزاه وده لا يليق بمصر، ومش هنسيب حد ياخد حاجة مش بتاعته". وأضاف في افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "إحنا قاعدين نعمل إيه؟ أرجوا موضوع كنج مريوط ده يخلص، أنا شفت فى الطيارة وأنا جاي مزارع سمكية، ودي مزارع حد يقولى حجم المزارع قد إيه والعائد منها قد إيه، وبقول على كل المزارع السمكية".
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السيسي: هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حرص الدولة على الاهتمام بالبحيرات المصرية، وإزالة كافة التعديات عليها. وقال «السيسي»، خلال افتتاحه مشروع الصوب الزراعية، صباح السبت، «أنا هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت»، مشيرًا إلى أنه لن يتم تقنين الأوضاع في الأراضي المتعدي عليها إلا بعد العرض عليه. وتابع: «أنا مش ضد حد، أنا ضد الفوضى والإهمال واللادولة، وكل الناس اللي في مصر أهلي وحبايبي وإخواتي».
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (7)

السيسي: الـ«100 ألف صوبة» يكفي احتياجات 20 مليون مواطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تهدف إلى "بناء القدرة" للدولة المصرية، مشيرا إلى أن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية يكفي احتياجات 20 مليون مواطن. وأضاف الرئيس، خلال كلمته في افتتاح "1300 صوبة زراعية" بقاعدة محمد نجيب العسكرية، أن هذه المشروعات تهدف أيضا إلى مواجهة تحديات النمو السكانى الكبير. وتابع: "إننا نقوم بضبط آليات السوق لإحداث التوازن في السوق المصري، ولابد من تكاتف الجميع ومشاركة صغار المزارعين في الإنتاج دون توقف".
مصطفى-مدبولي

مدبولي في السودان لحضور توقيع «الوثيقة الدستورية»

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، متجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين الأشقاء في السودان.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (7)

السيسي: الـ«100 ألف صوبة» يكفي احتياجات 20 مليون مواطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تهدف إلى "بناء القدرة" للدولة المصرية، مشيرا إلى أن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية يكفي احتياجات 20 مليون مواطن. وأضاف الرئيس، خلال كلمته في افتتاح "1300 صوبة زراعية" بقاعدة محمد نجيب العسكرية، أن هذه المشروعات تهدف أيضا إلى مواجهة تحديات النمو السكانى الكبير. وتابع: "إننا نقوم بضبط آليات السوق لإحداث التوازن في السوق المصري، ولابد من تكاتف الجميع ومشاركة صغار المزارعين في الإنتاج دون توقف".
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السيسى يوافق على قرض للاستثمار بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، القرار رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية»، بين مصر والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018. كما أصدر القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16 / 10 / 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
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السيسي يوافق على قرض بـ214 مليون يورو لتطهير مصرف كتشنر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن مشروع مصرف كتشنر، وتم نشره فى الجريدة الرسمية، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ويتمثل المشروع فى إزالة الملوثات من مصرف كتشنر فى منطقة دلتا النيل فى مصر من خلال الاستثمارات فى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
ميناء

مدير ميناء شرق: وضع مخطط المنطقة الاقتصادية حتى 2050

قال القبطان علي عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن مخطط المنطقة الاقتصادية المرحلة الأولى حتى عام 2030، والثانية حتى عام 2050، طبقا لدراسات علمية من أكبر المكاتب العالمية المتخصصة، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، إلى أن منطقة شرق بورسعيد تضم منطقة صناعية على 63 كيلومترا مربعا للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وميناءً بحريا يضم أرصفة بحرية حالية بطول 7.4 كيلومتر بعمق 18.5 متر، فضلا عن 3 مناطق لوجيستية بمساحة 24 كيلومترا مربعا.
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