السيسي لرئيس «الوطنية للزراعات المحمية»: بتقبض كام؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤالًا إلى اللواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، وذلك في أثناء كلمته بافتتاح "1300 صوبة زراعية" اليوم السبت في قاعدة محمد نجيب العسكرية، قائلا: "إنت بتقبض كام يا محمد؟".
ورد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية: "بقبض 14 ألف و200 جنيه يا فندم". ليعلق السيسي: "محمد لو غمض شعراية من جفن عنيه في مشروع زي كده، هيعملّه كل يوم 10 أو 12 مليون جنيه، بنتكلم في عشرات أو مئات المليارات من الجنيهات في المشاريع دي".
وأتابع الرئيس: "بسأله في يوم أنت ساكن فين قالي أنا ساكن في حته بعيدة، فقلتله أنت ساكن في مكان بعيد يعني حوالي 40 كيلو رايح و40 كيلو جاي، وبتستخدم سيارة الجيش، وكمان بنزين، يبقى لازم تنقل في مكان بجوار الشركة، قالي أنا معنديش غير الشقة دي، قلتله بعها واشتري شقة في مكان قريب من الشركة".وأردف: "ممكن حد
وأتابع الرئيس: "بسأله في يوم أنت ساكن فين قالي أنا ساكن في حته بعيدة، فقلتله أنت ساكن في مكان بعيد يعني حوالي 40 كيلو رايح و40 كيلو جاي، وبتستخدم سيارة الجيش، وكمان بنزين، يبقى لازم تنقل في مكان بجوار الشركة، قالي أنا معنديش غير الشقة دي، قلتله بعها واشتري شقة في مكان قريب من الشركة".
وأردف: "ممكن حد يقولي خليه ياخد فيلا أو شقة من اللي بتعملوهم، لكن أنا بقول من أول أنا ولحد أي شخص، جنيه واحد لأ.. واللى يعمل كدا ملوش مكان بينا".
وقال السيسي: "في ناس بتطلع بكلام مغرض، لكن والله ملوش مكان بينا ولا بشكل قانوني أو غير قانوني، المقابل مش فلوس بس، المقابل عز مصر وشرفها وكرامتها بين الدول"، قبل أن يداعب اللواء محمد عبد الحي، قائلا: "مرضي؟ مكفيين؟".