انهيار منزلين بالغربية ونجاة السكان بسبب قرار إزالة

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

انهيار منزل - أرشيفية

شهدت منطقة صندفا التابعة لحى ثان المحلة بمحافظة الغربية، انهيار منزلين كل منهما مكون من ثلاثة طوابق، مما تسبب فى تهشم سيارة ملاكي كانت متوقفة أسفل أحدهما، ولم يتسبب الانهيار فى وقوع وفيات أو مصابين؛ إذ أن العقارين صادر لهما قراري إزالة، وكانت قوة من الحي أخلت المنزلين بالقوة الجبرية تمهيدًا لإزالتهما تنفيذًا للقرارات الإدارية، إلا أنه مع أول أسبوع عمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك انهار المنزلان صباح اليوم، مما تسبب فى حالة من القلق بين الأهالي بسبب الانهيار المفاجىء دون تنفيذ الإزالة بشكل آمن.

صوت الانهيار وهزته أثار فزعًا بين الأهالي، خاصة قاطني العقارات المجاورة للمنزلين المنهارين، وعلى الفور انتقل إلى المكان رجال الإنقاذ من قوات الحماية المدنية، وسيارات إسعاف، للتأكد من عدم وجود ضحايا أسفل الأنقاض وتقديم الإسعافات للمواطنين عند الحاجة، لكن تبين عدم وقوع خسائر بشرية. فرضت القوات كردونا