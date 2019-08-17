«فيفا» يرسل لجان تفتيش لمراقبة أداء اتحاد الكرة

تحرير:أحمد بركات ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

اتحاد الكرة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يفيد وصول لجان دورية من «فيفا» لاتحاد الكرة لمراقبة أداء الجبلاية، طوال الفترة المقبلة، وتحديدا حتى موعد الانتخابات الجديدة التي ستجري في سبتمبر 2020، على أن يكون دور هذه اللجان هو التفتيش على أداء اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية والتأكد من عدم وجود تدخل حكومي، وهو ما تعهد به مسؤولو الجبلاية لفيفا، ومن المقرر أن يصل وفد من «فيفا» خلال الساعات المقبلة من أجل إعلان تشكيل لجنة مؤقتة تدير اتحاد الكرة رسميا.

وكانت لجنة من فيفا قد وصلت إلى مصر مؤخرًا؛ لمقابلة مسؤولي الرياضة المصرية لمناقشة ملف إدارة اتحاد الكرة عقب استقالة المجلس السابق، برئاسة هاني أبو ريدة، عقب خروج المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا، من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في مصر. وضم الوفد مديري إدارات التطوير والحوكمة ومكافحة

وكانت لجنة من فيفا قد وصلت إلى مصر مؤخرًا؛ لمقابلة مسؤولي الرياضة المصرية لمناقشة ملف إدارة اتحاد الكرة عقب استقالة المجلس السابق، برئاسة هاني أبو ريدة، عقب خروج المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا، من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في مصر.



وضم الوفد مديري إدارات التطوير والحوكمة ومكافحة الفساد، وبدأ الوفد سلسلة اجتماعاته مع مسؤولى الرياضة المصرية، كما سيقوم بمعاينة مشروع الهدف الذي يشهد عمليات تطوير واسعة بعد الحصول على مبلغ كبير من «فيفا» كنوع من الدعم.



ورفع وفد «فيفا» عقب انتهاء الزيارة تقارير إلى الاتحاد الدولي عن الأوضاع في مصر عقب الاستقالة، على أن يحسم الاتحاد الدولي موقف اللجنة المؤقتة بناءً على هذه التقارير، وإن كان الاتجاه الأقرب هو الموافقة على تشكيل لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة لمدة عام.



