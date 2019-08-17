«فرح السودان».. الخرطوم تبدأ أولى خطواتها الانتقالية

المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، توصلت في مطلع أغسطس الجاري إلى اتفاق بالأحرف الأولى، بشأن الإعلان الدستوري، ويدشن السودانيون اليوم، أولى خطوات المرحلة الانتقالية.
"فرح السودان".. هكذا أطلق السودانيون على الحدث الذي تشهده اليوم وهو التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري المقرر اليوم السبت الموافق 17 أغسطس ، حيث يأمل هذا الشعب أن يفتح هذا الأمر الطريق أمام استقرار بلادهم.
فبعد 30 عاماً من الحكم العسكري بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير بفعل احتجاجات شعبية واسعة، يدخل السودان اليوم مرحلة جديدة في تاريخه السياسي بتوقيع هذا الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لتدشين حقبة جديدة في تاريخ البلاد ولتحديد ملامح الفترة الانتقالية ما بعد عمر البشير.
وسيتوج توقيع الوثيقة الدستورية ثمانية شهور من الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس المعزول، ويعني دخول الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حيز التنفيذ.
وقام كل من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا بوساطة قادت إلى الاتفاق الذي رأى فيه المتظاهرون انتصاراً لـ"ثورتهم"، بينما رأى فيه الجنرالات تكريساً لفضلهم
وسيتوج توقيع الوثيقة الدستورية ثمانية شهور من الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس المعزول، ويعني دخول الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حيز التنفيذ.
وقام كل من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا بوساطة قادت إلى الاتفاق الذي رأى فيه المتظاهرون انتصاراً لـ"ثورتهم"، بينما رأى فيه الجنرالات تكريساً لفضلهم في تجنيب البلاد حرباً أهلية.
وأكمل السودان كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لهذا الحدث الذي يشهد مشاركة العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لحضور التوقيع.
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وبحضور عربي ودولي في الخرطوم، سيجري التوقيع النهائي، اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري، التي ستحكم المرحلة الانتقالية، فمن المقرر حضور قادة ثماني دول على الأقل، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، وقادة أفارقة وعرب وغربيين، ومن بين قادة الدول الثماني، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الكيني أوهورو كنياتا، والأوغندي يوري موسيفيني، والرئيس التشادي إدريس ديبي، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر، إلى جانب ممثل عن الخارجية الأمريكية، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست، وشخصيات أخرى.
وأوضح وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية للاحتفال بالتوقيع عبدالله جادالله أن الحضور الدولي الذي سيشارك في الاحتفال بالتوقيع يؤكد أهمية السودان وموقعه العربي والإفريقي ونجاح تجربته الثورية.
وحملت الدعوة للاحتفال والملصقات عبارة "فرح السودان 17 أغسطس"، إلى جانب علم السودان وكلمة "مدنياااااو" أي مدنية، في إشارة للتحول المدني الذي يأمل فيه السودانيون. وتم تهيئة الشوارع في الخرطوم وتزيينها، وسط ترقب مشاركة واسعة، واستعدادات أمنية مكثفة.
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اتخذت السلطات في السودان إجراءات أمنية مشددة لاستقبال المشاركين في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري، المقرر اليوم، حيث اكتملت كافة الاستعدادات في قاعة "الصداقة" بالعاصمة السودانية الخرطوم، التي من المقرر أن تحتضن حفل التوقيع على الإعلان الدستوري، وسيحمل حفل التوقيع اسم "فرح السودان".
وكان المجلس العسكري في السودان، وقوى الحرية والتغيير، توصلت في مطلع أغسطس الجاري إلى اتفاق بالأحرف الأولى، بشأن الإعلان الدستوري، الذي سيحدد آليات الحكم في المرحلة المقبلة، حيث يدشن السودانيون اليوم، أولى خطوات المرحلة الانتقالية.
رئيس اللجنة العليا السودانية للاحتفالات الفريق الركن محمد علي إبراهيم، وصف الاتفاق الخاص بالمرحلة الانتقالية بأنه إنجاز عظيم سيضع السودان في طريق الديمقراطية والخير والنماء والسلام والحرية. وقال، إن السودان سينفتح في علاقاته الخارجية، مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية ستعالج أمر وضع البلاد في قائمة الإرهاب الأمريكية.
وأشار إلى أن الاحتفالات التي ستقام بالخرطوم ستعكس صور النضال والثورة والتغيير الذي تم، والأمل المنشود لتطوير السودان اقتصادياً وتنموياً وخدمياً.
نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو(حميدتي)، تعهد بالالتزام "بكل حرف تم الاتفاق عليه" في الوثيقتين الدستوريتين المنتظر توقيعهما اليوم.
وقبل ساعات من توقيع الاتفاق المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي والأطراف السياسية في البلاد ، قال حميدتي لـ "بي بي سي" إنه "حتى في غياب الاتفاق، المفروض ننفذ لأنه يصب في صالح البلاد. لذا، يجب أن ننفذ الاتفاق ونلتزم به وندعمه".
وأضاف لبرنامج هارد توك "أي حرف اتفقنا عليه سننفذه بحذافيرة..لأن مصلحتنا هي مصلحة البلد وليس لدينا مصلحة خاصة".
وينتظر الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيتولى إدارة مرحلة انتقالية تستمر لثلاث سنوات ، وسيقوم مجلس السيادة، وهو يضم مدنيين وعسكريين، بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.
وأعلنت قوى المعارضة الرئيسية عن ترشيح شخصيات لعضوية مجلس السيادة، الذي يتوقع أن يضم رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو.
واتفقت قوى إعلان الحرية والتغيير على ترشيح عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء.
وتوصل المجلس العسكري وممثلو المعارضة إلى عدة نقاط لتلك المرحلة حيث يستمر اقتسام السلطة لمدة 39 شهرا.
وتتولى شخصية عسكرية رئاسة مجلس السيادة لمدة 21 شهرا، ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة 18 شهرا الباقية ، ويختار الجيش وزيري الدفاع والداخلية.
وحسب الخريطة الزمنية للإعلان الدستوري ، فإن الـ18 من أغسطس، أي غدا الأحد، سيشهد حل المجلس العسكري وتعيين المجلس السيادي.
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وفي 19 من أغسطس، يؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم أمام رئيس القضاء، وفي نفس اليوم يكون أول اجتماع للمجلس.
أما 20 من أغسطس، يعين رئيس مجلس الوزراء السوداني وفي اليوم التالي يؤدي القسم أمام المجلس وأمام رئيس القضاء.