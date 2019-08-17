باعوا «سما» عبر فيسبوك| حكاية عصابة الاتجار في البشر

تحرير:تهامى البندارى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

جريمة الاتجار في البشر- صورة أرشيفية

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، بينهم ممرض، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أظهرت أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر، وذلك بأن عرضوا المجني عليها "سما. ح" للبيع، استغلالا لضعفها ووهن جسدها، ونفاذا لرغبة والدتها في بيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالي تسد به حاجتها، فساعدها المتهم الثاني وعرض المجني عليها على العاقرات الراغبات في الشراء، بمساعدة المتهمين الثالث والرابع.

تضمنت التحقيقات شهادة وكيل مكافحة الهجرة غير الشرعية بورود اتصال هاتفي من أحد مصادره السريين يفيد عرض أحد الأشخاص طفلة للبيع، فكلف مصدره السري بإخطار ذلك الشخص بوجود مشترٍ، فكلف الشاهد الثاني بالاتصال بالبائع فأخبره بوجوده في أحد الكافيهات بمنطقة عابدين، وبحوزته الطفلة، وطلب منه 70 ألف جنيه مقابل بيعها. ونجحت