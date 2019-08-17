السيسي يوجه بإزالة مقام يعوق كوبري: النبي ميرضاش بده

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مسجد ومقام سيدي أبو الهواين يعوق طريق محور المحمودية والكوبري الجديد المقرر إنشاؤه. وأضاف الرئيس خلال كلمته بافتتاح 1300 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية: "يا جماعة اللي بتسمعني، ما أسهل أن أقول لمدير الأمن والجيش في إسكندرية ادخلوا وأنهوا هذا الأمر لكننا نتكلم عن مصلحة عامة، والله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يرضى بكدا، أن يتوقف الطريق ويتوقف الكوبري عشان الناس فاهمة إن ده لا يليق، إحنا قلنا شوفوا مكان جديد وإحنا نعمل للمسجد ده طبق الأصل أو أحسن زي ما عملنا باقي المساجد".

وأوضح الرئيس أن "14 منطقة تنموية موجودة في محور المحمودية هنحط المساجد والكنائس للناس الموجودة على هذا المحور منحرمهاش من اللي كان موجود غلط وتعدي". وتابع: "المساجد والكنائس لا تبنى على أرض حرام، لكن تبنى على أرض مخصصة لها والدولة موافقة عليها، ومن لا يعمل ذلك فإنه يقوم بأمر خاطئ، وليس بمنظور انضباط