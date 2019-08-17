بيتر فوندا.. رمز الثقافة المضادة والمتمرد على والده

ولد بيتر هنري فوندا في نيويورك في 23 فبراير 1940، وبدأ حياته المهنية في برودواي، عام 1961، من خلال مسرحية «الدم والعرق»، كما أخرج فيلمه الأول The Hired Hand

تحرير:فيروز ياسر ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

بيتر فوندا

بيتر فوندا ممثل أمريكي وأيقونة الثقافة المضادة خلال الستينيات من القرن العشرين، كما أنه مولود بداخل عائلة محبة للفن، فهو ابن الممثل هنري فوندا، وشقيق الممثلة جين فوندا، ووالد بريجيت فوندا وجاستن فوندا، ولأن المعركة مع السرطان غالبا لا تطول كثيرا، فقد هزمه المرض ليودع العالم في الـ79 من عمره. أصدرت عائلته بيانا تكشف فيه عن فشله في التنفس بسبب سرطان الرئة، ليفارقهم في منزله في لوس أنجلوس. وفي البيان تؤكد العائلة أنها تعيش «واحدة من أتعس لحظات الحياة»، ولا يمكنهم «العثور على الكلمات المناسبة للتعبير عن الألم».

شقيقته أشارت إلى أنها قضت الأيام الأخيرة مع أخيها، واصفة إياه بـ«طيب القلب»، كما أنها قضت معه ما تبقى من عمره والضحكة لا تفارقه حتى الممات. عرف فوندا طريقه للشهرة بعد أداء بطولة فيلم "Easy Rider"، حيث وصف الناقد السينمائي روجر إيبرت الفيلم بأنه ثورة وتوليفة من المخدرات والروك أند رول والحديث