بيتر فوندا.. رمز الثقافة المضادة والمتمرد على والده

ولد بيتر هنري فوندا في نيويورك في 23 فبراير 1940، وبدأ حياته المهنية في برودواي، عام 1961، من خلال مسرحية «الدم والعرق»، كما أخرج فيلمه الأول The Hired Hand
بيتر فوندا ممثل أمريكي وأيقونة الثقافة المضادة خلال الستينيات من القرن العشرين، كما أنه مولود بداخل عائلة محبة للفن، فهو ابن الممثل هنري فوندا، وشقيق الممثلة جين فوندا، ووالد بريجيت فوندا وجاستن فوندا، ولأن المعركة مع السرطان غالبا لا تطول كثيرا، فقد هزمه المرض ليودع العالم في الـ79 من عمره. أصدرت عائلته بيانا تكشف فيه عن فشله في التنفس بسبب سرطان الرئة، ليفارقهم في منزله في لوس أنجلوس. وفي البيان تؤكد العائلة أنها تعيش «واحدة من أتعس لحظات الحياة»، ولا يمكنهم «العثور على الكلمات المناسبة للتعبير عن الألم».
شقيقته أشارت إلى أنها قضت الأيام الأخيرة مع أخيها، واصفة إياه بـ«طيب القلب»، كما أنها قضت معه ما تبقى من عمره والضحكة لا تفارقه حتى الممات.
عرف فوندا طريقه للشهرة بعد أداء بطولة فيلم "Easy Rider"، حيث وصف الناقد السينمائي روجر إيبرت الفيلم بأنه ثورة وتوليفة من المخدرات والروك أند رول والحديث
شقيقته أشارت إلى أنها قضت الأيام الأخيرة مع أخيها، واصفة إياه بـ«طيب القلب»، كما أنها قضت معه ما تبقى من عمره والضحكة لا تفارقه حتى الممات.
عرف فوندا طريقه للشهرة بعد أداء بطولة فيلم "Easy Rider"، حيث وصف الناقد السينمائي روجر إيبرت الفيلم بأنه ثورة وتوليفة من المخدرات والروك أند رول والحديث عن الحرية، كما تم ترشيح فوندا لجائزة الأوسكار عن السيناريو، ليتشارك فيها مع البطل الآخر للفيلم دينيس هوبر، كما قال فوندا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز في عام 2007: «لم أتوقف عن العمل قط بفضل هذا الفيلم».
كان «فوندا» ينادى بالحرية أغلب الوقت، سواء من خلال أفلامه أو التويتات التي يكتبها، حيث قال: «أعتقد أن المرء يكون حرا حقا فقط عندما يتعلم، ويمكن للمرء أن يتعلم فقط عندما يكون حرا، فالحرية ليست مجرد كلمة فقط، بل هي شيء يجب ألا تخسره».
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نعى المخرجون والكتاب والممثلون والجمهور "فوندا" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب إدجار رايت، الذي كتب وأخرج فيلم Baby Driver عبر "تويتر": "ارقد في سلام، أسطورة الثقافة المضادة والممثل الرائد"، كما أعادت آفا دوفيرناي، التي أخرجت فيلم "سيلما"، نشر صورة التقطتها مع فوندا في عشاء سابق، وقالت: "ارقد في سلام يا سيدي".
كما وصف الممثل والمخرج روب راينر، فوندا بأنه "صانع أفلام ثوري خلال فترة ثورية"، كما قالت الممثلة والكاتبة إيلينا دوجلاس، عن فيلم "Easy Rider"، إنه صور ظهور ثقافة الهيبز (ظاهرة اجتماعية كانت بالأصل حركة شبابية نشأت في الولايات المتحدة في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ثم ما لبثت أن انتشرت في باقي الدول الغربية) وتحدث عن الحرية، حيث قالت: "بيتر فوندا يجسد تلك القيم ويغرسها في جيل السينما المستقلة".
أول دور وإخراج والسطوع في الفن
ولد بيتر هنري فوندا في نيويورك في 23 فبراير 1940، وبدأ حياته المهنية في برودواي في عام 1961 من خلال مسرحية "الدم والعرق وستانلي بول"، كما أخرج فيلمه الأول The Hired Hand في عام 1971، إذ سطع نجمه.
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في عام 1998، عندما كان في عمر 57 عامًا، تم ترشيح فوندا كأفضل ممثل لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم "Ulee's Gold"، كما واصل دوره في عدد من الأفلام، بما في ذلك "The Limey" و"Ocean 'Twelve"، والبرامج التليفزيونية، على الرغم من أنه لم يحقق نجاح والده.
فوندا ووالده.. علاقة مضطربة
كانت العلاقة بين فوندا ووالده معقدة في بعض الأحيان مثل إخوته، حتى إنه في عام 1994، عندما صدرت سيرته الذاتية قال: "لا تخبروا أبي بمذكراتي" التي تحدث داخلها عن تمرده في فترة ما، وذلك لأن علاقته بوالده كانت متوترة.
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وبعد سنوات طويلة، تصالح فوندا مع والده بعد أن تشاركا في فيلم "واندا نيفادا" عام 1979، إذ كشف فوندا لـ"سي إن إن" عن أنه لم يخبر والده بحبه له إلا عندما كان في سن الـ38، وكانت تلك اللحظة مؤثرة للغاية، إذ اعتقد الابن أن والده قد يدفعه بعيدا عنه بعد سماعه كلمة "أحبك"، ولكن هنري وضع يديه على كتف ابنه وبكى كثيرا، كما قال: "أنا أحبك كثيرا يا بني".
قبل وفاة بيتر فوندا كان يخطط للاحتفال بالذكرى الـ50 لفيلم Easy Rider في نيويورك، الشهر المقبل، إلى جانب الموسيقيين من أجل تأدية الموسيقى التصويرية الشهيرة.