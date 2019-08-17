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بيتر فوندا.. رمز الثقافة المضادة والمتمرد على والده

ولد بيتر هنري فوندا في نيويورك في 23 فبراير 1940، وبدأ حياته المهنية في برودواي، عام 1961، من خلال مسرحية «الدم والعرق»، كما أخرج فيلمه الأول The Hired Hand
تحرير:فيروز ياسر ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
بيتر فوندا
بيتر فوندا
بيتر فوندا ممثل أمريكي وأيقونة الثقافة المضادة خلال الستينيات من القرن العشرين، كما أنه مولود بداخل عائلة محبة للفن، فهو ابن الممثل هنري فوندا، وشقيق الممثلة جين فوندا، ووالد بريجيت فوندا وجاستن فوندا، ولأن المعركة مع السرطان غالبا لا تطول كثيرا، فقد هزمه المرض ليودع العالم في الـ79 من عمره. أصدرت عائلته بيانا تكشف فيه عن فشله في التنفس بسبب سرطان الرئة، ليفارقهم في منزله في لوس أنجلوس. وفي البيان تؤكد العائلة أنها تعيش «واحدة من أتعس لحظات الحياة»، ولا يمكنهم «العثور على الكلمات المناسبة للتعبير عن الألم».
شقيقته أشارت إلى أنها قضت الأيام الأخيرة مع أخيها، واصفة إياه بـ«طيب القلب»، كما أنها قضت معه ما تبقى من عمره والضحكة لا تفارقه حتى الممات. عرف فوندا طريقه للشهرة بعد أداء بطولة فيلم "Easy Rider"، حيث وصف الناقد السينمائي روجر إيبرت الفيلم بأنه ثورة وتوليفة من المخدرات والروك أند رول والحديث
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«الفيل الأزرق 2» يتخطى 77 مليون جنيه في 24 يوما

نجح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" في الصعود للمركز الثاني بعد تفوقه على فيلم "خيال مآتة" الذي احتل نفس المركز لمدة 5 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى. وحقق "الفيل الأزرق 2" أمس الجمعة، إيرادات تقدر بنحو 3 ملايين و62 ألفًا و872 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 77 مليونا و660 ألفا و517 جنيهًا في 24 يومًا. وبذلك اقترب "الفيل الأزرق 2" من تحطيم فيلم "كازابلانكا" صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 79 مليونا. الفيلم بطولة النجوم "كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم"، إلى جانب وجود عدد من النجوم ضيوف شرف.
منة-شلبى

منة شلبي وإلهام شاهين وإياد نصار أبطال «أهل العيب»

وقع اختيار الشركة المنتجة لفيلم "أهل العيب" على الفنانتين منة شلبى وإلهام شاهين، لتقديم دورى البطولة النسائية مع الفنانين محمد ممدوح وإياد نصار، والعمل من إخراج محمد ياسين، ومن تأليف تامر حبيب، ومن المقرر البدء في تصويره الأسبوع المقبل، إذ من المفترض عرضه فى إجازة نصف العام المقبلة، وجاء ترشيح "منة وإلهام" بعد عدة اعتذارات كان أولها من الفنانة يسرا ثم منى زكى، ثم ياسمين رئيس، وقام السيناريست تامر حبيب بتعديلات على السيناريو، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول 6 شخصيات، تدفعهم بعض الأسباب إلى اللجوء لطرق غير سوية سعيا وراء كسب المال.
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إيرادات أفلام العيد.. «ولاد رزق 2» يحافظ على الصدارة

يواصل فيلم «ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيرادات أمس الخميس نحو 5.1 مليون جنيه. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى 9 أيام عرض من حاجز الـ55 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عُرض قبل 3 سنوات، فى نحو أسبوع وبفارق يقترب من 25 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
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بيتر-فوندا

«توفى ضاحكا».. جين فوندا تنعي أخيها

نعت الممثلة الأمريكية "جين فوندا" شقيقها (بيتر) الذى توفى أمس عن عمر ناهز الـ79 عاما، إذ قالت فى بيان لها، نشرته (فرانس برس): «أخي الصغير الطيب، أنا حزينة جدا، لقد أمضينا وقتا جميلا في الأيام الأخيرة. توفي ضاحكا»، وكان بيتر فوندا قد توفي داخل منزله فى مدينة لوس أنجلوس، وتبين أن سبب الوفاة هو فشل الجهاز التنفسي جراء الإصابة بسرطان الرئة، وقالت أسرته، فى بيان صحفى: «في واحدة من أكثر اللحظات حزنا في حياتنا، لا يمكننا إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن مدى الألم في قلوبنا، ونحن ننفطر حزنًا، نطالبكم باحترام خصوصيتنا».
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ما سر الصورة التي جمعت محمد رمضان بوالدة رامي مالك؟

يتواجد الفنان محمد رمضان فى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل حضور تكريمه من مجلة eniGma، وأثناء تواجده التقى بوالدة الفنان العالمي رامي مالك، الحاصل على جائزة الأوسكار، خلال حفل العشاء الذي أقامته قنصل مصر فى بيتها بلوس أنجلوس، وحرص «رمضان» على التقاط صورة معها، حيث نشر صورته معها وبصحبتهما التونسية درة، التي يتم تكريمها أيضا، وعلق عليها: «مع السيدة المصرية الجميلة والدة النجم المصري العالمي رامي مالك من منزل سيادة السفيرة العاشقة لتراب مصر لمياء مخيمر قنصل مصر العام في لوس أنجلوس وتشرفت أيضا بلقاء الجالية المصرية الناجحة في جميع المجالات».
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أجواء السافانا تسيطر على عرض LION KING بمصر (صور)

أقيم عرض خاص لفيلم lion king، تزامنا مع انطلاقة بمصر بسينما I MAX، وكان هناك عرض راقص قدمه مجموعة من الشباب، بأزياء تحمل طابعا أفريقيا متماشيا مع السافانا الإفريقية التي يستعرضها الفيلم، الذى تدور أحداثه حول سيمبا الشبل الصغير الذي يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا في الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقي للشجاعة والمسؤولية، وهو ثاني تجارب شركة ديزني في إعادة تقديم كلاسيكياتها القديمة بعد فيلم Aladdin، الذي اقتربت إيراداته من المليار دولار عالميًّا، ويعرض العمل بتقنية آيماكس 3D.
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مديحة كامل| رحلة نجمة الإغراء حتى التوبة أمام الكعبة

"ماما كريمة" دور اشتهرت به الفنانة الراحلة مديحة كامل في فيلم "العفاريت"، والذي أظهر فيها الأم الحانية على ابنتها، رغم أنها في الحقيقة كانت تخفي عن ابنتها في فترة الطفولة أنها والدتها نظرا لانشغالها بعملها وحبها للفن الذي جعلها تبتعد لفترة عن أقرب الناس إليها، وتركت ابنتها عند أختها لتعتني بها. «ميرهان» هي الابنة الوحيدة لأميرة السينما من زوجها الأول رجل الأعمال محمود الريس، وكانت تعيش مع خالتها، وقالت في تصريحات سابقة: «في الأعياد كانت تزورنا سيدة جميلة حاملة الكثير من الهدايا لي، وكانت تحتضنني وتقبّلني دون أن أعرف من تكون".
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