أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

يسعى بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي ديسابر لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

الأهلي - بيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).

الأهلي وبيراميدز تواجها من قبل في 7 مباريات، سواء بالمسمى الحالي (بيراميدز)، أو بالمسمى القديم (الأسيوطي سبورت)، تعادلا في لقاء، وفاز الأهلي في 3 مواجهات، كما فاز بيراميدز في 3 مواجهات. سجل الأهلي في شباك بيراميدز 8 أهداف عن طريق (عبد الله السعيد "هدفين" - وليد سليمان "هدفين" - مؤمن زكريا "هدفين" -