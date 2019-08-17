أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز
يسعى بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي ديسابر لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر
١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
الأهلي - بيراميدز
يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب.
ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر.
وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
الأهلي وبيراميدز تواجها من قبل في 7 مباريات، سواء بالمسمى الحالي (بيراميدز)، أو بالمسمى القديم (الأسيوطي سبورت)، تعادلا في لقاء، وفاز الأهلي في 3 مواجهات، كما فاز بيراميدز في 3 مواجهات.
سجل الأهلي في شباك بيراميدز 8 أهداف عن طريق (عبد الله السعيد "هدفين" - وليد سليمان "هدفين" - مؤمن زكريا "هدفين" -
الأهلي وبيراميدز تواجها من قبل في 7 مباريات، سواء بالمسمى الحالي (بيراميدز)، أو بالمسمى القديم (الأسيوطي سبورت)، تعادلا في لقاء، وفاز الأهلي في 3 مواجهات، كما فاز بيراميدز في 3 مواجهات.
سجل الأهلي في شباك بيراميدز 8 أهداف عن طريق (عبد الله السعيد "هدفين" - وليد سليمان "هدفين" - مؤمن زكريا "هدفين" - الأثيوبي أحمد صلاح الدين سعيد - وليد أزارو)، فيما سجل لاعبي بيراميدز في شباك المارد الأحمر 4 أهداف عن طريق (عمر كمال - محمد فاروق - عبد الله السعيد - ماركوس دا سيلفا كينو).
أولى مواجهات الأهلي وبيراميدز كانت في أكتوبر 2014، وتعادلا سلبًا في لقاء شهد طرد وليد سيلمان ضمن مواجهات الجولة السادسة للدوري الممتاز، وأقيمت على استاد أسمنت أسيوط.
وفي أبريل 2015، كانت ثاني المواجهات ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز، وشهدت فوز الأهلي بخماسية نظيفة عن طريق (عبد الله السعيد - وليد سليمان - مؤمن زكريا "هدفين" - الأثيوبي أحمد صلاح الدين سعيد).
وفي ثالث المواجهات تغلب الأهلي على بيراميدز بهدف نظيف أحرزه عبد الله السعيد، في ديسمبر 2017، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.
واستمر الأهلي في مسلسل تفوقه على بيراميدز، في فبراير 2018، حين تغلب على بيراميدز بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان من ضربة جزاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز، على استاد برج العرب.
وكان أول انتصار لبيراميدز أمام الأهلي، في أبريل 2018 في ربع نهائي بطولة كأس مصر، حين تغلب بيراميدز على المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه عمر كمال، على استاد السلام.
وفي يناير 2018، حقق بيراميدز انتصاره الثاني على الأهلي، حين فاز على المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، أحرز لبيراميدز محمد فاروق وعبد الله السعيد، فيما أحرز هدف نادي القرن المغربي وليد أزارو، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة.
وشهد إبريل 2018، الفوز الثالث على التوالي لنادي بيراميدز، حين تغلب على الأهلي بهدف نظيف، أحرزه البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو، على بترو سبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين.
المحترفون والدوليون يشعلون المعركة
وتشير الأرقام إلى أن معدل أعمار لاعبي النادي الأهلي يبلغ 27 عامًا، ويمتلك الفريق 5 محترفين (علي معلول - وليد أزارو - أليو ديانج - جونيور أجايي جيرالدو)، يمثلون 13.2% من قوام المارد الأحمر.
الأهلي يمتلك 13 لاعبًا دوليا (معلول - مروان محسن - وليد سليمان - عمرو السولية - جيرالدو - محمد الشناوي - أيمن أشرف - محمد هاني - أزارو - حسين الشحات - صلاح محسن - محمد محمود - عمار حمدي).
في المقابل معدل أعمار لاعبي نادي بيراميدز يبلغ 26.5 عامًا، ويمتلك الفريق 4 محترفين (إيريك تراوري - عبده لومالا - جون سيفوينتس - جون أنطوي)، يمثلون 12.9% من قوام بيراميدز.
كما يملك بيراميدز 11 لاعبًا دوليا (عبد الله السعيد - أحمد الشناوي - علي جبر - عمر جابر - أحمد علي - نبيل دونجا - أحمد أيمن منصور - عبده لومالا - سيفوينتس - إيريك تراوري - محمد حمدي).
الأهلي يكتسح بيراميدز في القيمة السوقية
وتشير الأرقام إلى أن الأهلي تبلغ قيمته السوقية 33.33 مليون يورو، وفيما يلي أغلى اللاعبين في قائمة المارد الأحمر:
- رمضان صبحي 5 ملايين يورو.
- وليد أزارو 2.8 مليون يورو.
- جونيور أجايي 1.5 مليون يورو.
- حسين الشحات 1.5 مليون يورو.
- عمرو السولية 1.5 مليون يورو.
- علي معلول 1.5 مليون يورو.
- محمد الشناوي 1.5 مليون يورو.
- أيمن أشرف 1.2 مليون يورو.
- محمد مجدي أفشة 1.2 مليون يورو.
في المقابل تبلغ القيمة السوقية لبيراميدز 20.90 مليون يورو، وفيما يلي أغلى اللاعبين في قائمة الفريق:
- جون سيفوينتس 3 ملايين يورو.
- أحمد الشناوي 2 مليون يورو.
- عبد الله السعيد 2 مليون يورو.
- علي جبر 1.5 مليون يورو.
- إبراهيم حسن 1.5 مليون يورو.
- إيريك تراوري 1.5 مليون يورو.
- جون أنطوي 1.2 مليون يورو.
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