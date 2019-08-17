لامبارد يتذكر اتهامه بالخيانة من جماهير تشيلسي

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

فرانك لامبارد

يأمل مدرب تشيلسي فرانك لامبارد في الحصول على العفو من قبَل جماهير البلوز، قبل خوضه أول مباراة مع الفريق اللندني على ملعب ستامفورد بريدج أمام ليستر سيتي، غدًا الأحد. ويرتبط لامبارد بعلاقة قوية مع جماهير تشيلسي منذ عام 2001، إلا أن أحد جماهير البلوز رفع لافتة تتهمه بالخيانة، عقب انتقاله إلى مانشستر سيتي في موسم 2014- 2015، وعن ذلك قال لامبارد: "أملك علاقة خاصة بالجماهير، بعيدًا عن مَن رفع تلك اللافتة. أشعر بالفخر بالعودة إلى ملعب ستامفورد بريدج مدربًا، فبعد كل اللحظات الحلوة التي قضيتها لاعبا مع الفريق، أرغب بشدة في الفوز على ليستر سيتي".

وتابع: "لم يكن من السهل الانتقال إلى تشيلسي آتيًا من وست هام، لا أستطيع القول إن الجماهير أدركت أن شيئا كبيرا سيحدث للنادي، ولكني انتقلت مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم كبير. تحدث تشيلسي معي سريعا، وقدمت موسما أول طيبا". وأضاف: "بعدها بدأت الجماهير ترتبط بشدة بلاعبين مثل جون تيري وديديه دروجبا

وتابع: "لم يكن من السهل الانتقال إلى تشيلسي آتيًا من وست هام، لا أستطيع القول إن الجماهير أدركت أن شيئا كبيرا سيحدث للنادي، ولكني انتقلت مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم كبير. تحدث تشيلسي معي سريعا، وقدمت موسما أول طيبا".



وأضاف: "بعدها بدأت الجماهير ترتبط بشدة بلاعبين مثل جون تيري وديديه دروجبا وربما أنا، وهذا ما أرغب في إعادته إلى الفريق، أرغب في أن يحظى اللاعبون والجماهير بنفس الشغف".



يذكر أن لامبارد قاد تشيلسي في مباراتين رسميتين حتى الآن هذا الموسم، إذ خسر المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة.



وخسر أمام ليفربول في السوبر الأوروبي بركلات الترجيح، بعد انتهاء كل من الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.