رياضة

لامبارد يتذكر اتهامه بالخيانة من جماهير تشيلسي

١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
فرانك لامبارد
فرانك لامبارد
يأمل مدرب تشيلسي فرانك لامبارد في الحصول على العفو من قبَل جماهير البلوز، قبل خوضه أول مباراة مع الفريق اللندني على ملعب ستامفورد بريدج أمام ليستر سيتي، غدًا الأحد. ويرتبط لامبارد بعلاقة قوية مع جماهير تشيلسي منذ عام 2001، إلا أن أحد جماهير البلوز رفع لافتة تتهمه بالخيانة، عقب انتقاله إلى مانشستر سيتي في موسم 2014- 2015، وعن ذلك قال لامبارد: "أملك علاقة خاصة بالجماهير، بعيدًا عن مَن رفع تلك اللافتة. أشعر بالفخر بالعودة إلى ملعب ستامفورد بريدج مدربًا، فبعد كل اللحظات الحلوة التي قضيتها لاعبا مع الفريق، أرغب بشدة في الفوز على ليستر سيتي".
وتابع: "لم يكن من السهل الانتقال إلى تشيلسي آتيًا من وست هام، لا أستطيع القول إن الجماهير أدركت أن شيئا كبيرا سيحدث للنادي، ولكني انتقلت مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم كبير. تحدث تشيلسي معي سريعا، وقدمت موسما أول طيبا". وأضاف: "بعدها بدأت الجماهير ترتبط بشدة بلاعبين مثل جون تيري وديديه دروجبا
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صدمة جديدة.. ميتشو عن تدريب الزمالك: مجرد كلام فارغ

وجه الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس، صدمة جديدة لجماهير نادي الزمالك، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، حيث قال «ميتشو» في تصريحات لصحيفة «تايمز» الجنوب إفريقية، ردا على إعلان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك تعيينه مديرًا فنيا: «تدريبي للزمالك كلام ليس له أساس من الصحة، فلم أوافق على المهمة حتى الآن.. الحديث عن تعاقدي مع الزمالك مجرد كلام فارغ».
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بالأرقام.. ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين، في الدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
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ميتشو.. كل ما تريد أن تعرفه عن مدرب الزمالك الجديد

بعد الجدل الذي أثير خلال الأيام القليلة الماضية، حول تعيين الصربي ألكسندر ستانوفتش، المدير الفني السابق لفريق القادسية السعودي، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفًا لخالد جلال الذي تمت إقالته بعد 3 مباريات فقط من توليه المهمة، خرج مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وأعلن التعاقد رسميًا مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس، موضحًا أن طارق يحيى سوف يتولى منصب المدرب العام، بينما سيتولى أيمن عبد العزيز منصب المنسق العام، وسيتولى أيمن حافظ قطاع الناشئين.
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فان دايك يقلل من أهمية الفوز بالكرة الذهبية

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، ثقته الكبيرة في قدرة الحارس الإسباني أدريان على تعويض غياب زميله المصاب، البرازيلي أليسون بيكر، في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، اليوم الأربعاء بمدينة إسطنبول التركية. وقال فان دايك: "أدريان يقضي أسبوعه الثاني مع الفريق، وهو يعمل بجهد كبير، وبالنسبة له من الجيد أن يبدأ مسيرته بمباراة مثل هذه، وبالطبع لم يكن يتوقع هذا السيناريو، بإصابة أليسون، ولكنه يمتلك الخبرة، وسيعبر عن قدراته وإمكاناته. لقد لعب سنوات عديدة في البريميرليج".
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«العودة لإسطنبول وأهداف المرحلة».. كلوب يتحدث

رفض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تحديد أي أهداف في هذه المرحلة من الموسم، قبل مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمدينة إسطنبول التركية. وحقق يورجن كلوب أول لقب أوروبي له الموسم الماضي، بعدما قاد ليفربول لتحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد، ورغم أن ليفربول لم يفز بلقب الدوري منذ عام 1989- 1990، فإن المدرب رفض أن يكون لقب البريميرليج أحد أهدافه في هذه المرحلة من الموسم.
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محمد صلاح يبحث عن كتابة التاريخ في السوبر الأوروبي

يبحث محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن إنجاز شخصي خلال مواجهة الريدز (بطل دوري أبطال أوروبا) لمواطنه تشيلسي (بطل الدوري الأوروبي) في نهائي كأس السوبر الأوروبي، اليوم الأربعاء، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، وستدير الفرنسية ستيفاني فريبارت ستدير نهائي كأس السوبر الأوروبي، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي، وهى خطوة بمثابة تاريخ جديد في بطولة كأس السوبر الأوروبي، وتبلغ ستيفاني 35 عامًا وسبق أن أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019، كما أنها أول سيدة تدير مباراة للرجال في الدوري الفرنسي.
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أرقام من رحلة السوبر الأوروبي قبل النسخة 44

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، صوب ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، الذي سيكون مسرحًا للنسخة رقم 44 من السوبر الأوروبي، الذي سيجمع بين ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، وغريمه تشيلسي بطل الدوري الأوروبي. وستدير الفرنسية ستيفاني فريبارت ستدير نهائي كأس السوبر الأوروبي، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي، وهى خطوة بمثابة تاريخ جديد في بطولة كأس السوبر الأوروبي، وتبلغ ستيفاني 35 عامًا وسبق أن أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019، كما أنها أول سيدة تدير مباراة للرجال في الدوري الفرنسي.
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