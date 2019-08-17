«جركن بنزين وشومة» كيف عاقب «عاطل السلام» زوجته؟

تحرير:تهامى البندارى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

متهم- صورة أرشيفية

فاض به الكيل، فلم يجد وسيلة لحل خلافاته الزوجية مع شريكة حياته سوى "علقة ساخنة" وإضرام النيران في الشقة، والفرار قبل حضور رجال الشرطة، وهو ما حدث مع عاطل منطقة السلام، الذي تعدى على زوجته بالضرب بـ"شومة" تسببت في إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بجسدها، ثم أحضر كمية من البنزين وسكبه داخل الشقة، وأشعل النيران بها، وفر هاربا من مسرح الحادث، قبل أن تنجح قوة من رجال مباحث القاهرة في القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

قسم شرطة السلام ثان تلقى بلاغا يفيد نشوب حريق داخل إحدى الشقق بأحد البلوكات بمساكن المحمودية، وتبين من تحريات رجال المباحث حدوث مشادة كلامية بين صاحب الشقة (عاطل) وزوجته، تطورت إلى قيام الزوج بالتعدي بالضرب على زوجته وإشعال النيران في الشقة، وبعدما فر هاربًا تمكنت الزوجة من الفرار بدورها من جحيم النيران،