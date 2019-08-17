«جركن بنزين وشومة» كيف عاقب «عاطل السلام» زوجته؟
تحرير:تهامى البندارى
١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
متهم- صورة أرشيفية
فاض به الكيل، فلم يجد وسيلة لحل خلافاته الزوجية مع شريكة حياته سوى "علقة ساخنة" وإضرام النيران في الشقة، والفرار قبل حضور رجال الشرطة، وهو ما حدث مع عاطل منطقة السلام، الذي تعدى على زوجته بالضرب بـ"شومة" تسببت في إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بجسدها، ثم أحضر كمية من البنزين وسكبه داخل الشقة، وأشعل النيران بها، وفر هاربا من مسرح الحادث، قبل أن تنجح قوة من رجال مباحث القاهرة في القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
قسم شرطة السلام ثان تلقى بلاغا يفيد نشوب حريق داخل إحدى الشقق بأحد البلوكات بمساكن المحمودية، وتبين من تحريات رجال المباحث حدوث مشادة كلامية بين صاحب الشقة (عاطل) وزوجته، تطورت إلى قيام الزوج بالتعدي بالضرب على زوجته وإشعال النيران في الشقة، وبعدما فر هاربًا تمكنت الزوجة من الفرار بدورها من جحيم النيران،
قسم شرطة السلام ثان تلقى بلاغا يفيد نشوب حريق داخل إحدى الشقق بأحد البلوكات بمساكن المحمودية، وتبين من تحريات رجال المباحث حدوث مشادة كلامية بين صاحب الشقة (عاطل) وزوجته، تطورت إلى قيام الزوج بالتعدي بالضرب على زوجته وإشعال النيران في الشقة، وبعدما فر هاربًا تمكنت الزوجة من الفرار بدورها من جحيم النيران، حتى وصلت قوات الحماية المدنية.
وأضافت التحريات أن الزوج سبق اتهامه في قضيتين، آخرهما قضية بلطجة، وزوجته، ربة منزل، سبق اتهامها في قضية مخدرات، مصابة بكدمات في الوجه والرأس، وتبين احتراق الشقة بالكامل، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي العقارات المجاورة.
أمرت النيابة العامة بحبس الزوج أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وندب المعمل الجنائي لبيان وتحديد توقيت نشوب الحريق والمادة المحفزة التى استخدمها الزوج لإشعال النيران.