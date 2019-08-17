جريمة

«جركن بنزين وشومة» كيف عاقب «عاطل السلام» زوجته؟

تحرير:تهامى البندارى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
متهم- صورة أرشيفية
متهم- صورة أرشيفية
فاض به الكيل، فلم يجد وسيلة لحل خلافاته الزوجية مع شريكة حياته سوى "علقة ساخنة" وإضرام النيران في الشقة، والفرار قبل حضور رجال الشرطة، وهو ما حدث مع عاطل منطقة السلام، الذي تعدى على زوجته بالضرب بـ"شومة" تسببت في إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بجسدها، ثم أحضر كمية من البنزين وسكبه داخل الشقة، وأشعل النيران بها، وفر هاربا من مسرح الحادث، قبل أن تنجح قوة من رجال مباحث القاهرة في القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
قسم شرطة السلام ثان تلقى بلاغا يفيد نشوب حريق داخل إحدى الشقق بأحد البلوكات بمساكن المحمودية، وتبين من تحريات رجال المباحث حدوث مشادة كلامية بين صاحب الشقة (عاطل) وزوجته، تطورت إلى قيام الزوج بالتعدي بالضرب على زوجته وإشعال النيران في الشقة، وبعدما فر هاربًا تمكنت الزوجة من الفرار بدورها من جحيم النيران،
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جثة (5)

«متكتف في حمام السباحة» من قتل حارس فيلا التجمع؟

باشرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة حارس فيلا مقيدة بالحبال، ملقاة داخل حمام سباحة، وقررت النيابة استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، بعدما أشارت التحريات والتحقيقات الأولية لوجود شبهة جنائية في الواقعة، في الوقت الذي عاين فيه وكيل النيابة مسرح الحادث، وأمر بتفريغ الكاميرات المحيطة بالفيلا واستدعاء عدد من شهود العيان، لسماع أقوالهم، واستعجلت النيابة كذلك تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الفيلا.
الإتجار بالبشر

باعوا «سما» عبر فيسبوك| حكاية عصابة الاتجار في البشر

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، بينهم ممرض، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أظهرت أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر، وذلك بأن عرضوا المجني عليها "سما. ح" للبيع، استغلالا لضعفها ووهن جسدها، ونفاذا لرغبة والدتها في بيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالي تسد به حاجتها، فساعدها المتهم الثاني وعرض المجني عليها على العاقرات الراغبات في الشراء، بمساعدة المتهمين الثالث والرابع.
انهيار-منزل

انهيار منزلين بالغربية ونجاة السكان بسبب قرار إزالة

شهدت منطقة صندفا التابعة لحى ثان المحلة بمحافظة الغربية، انهيار منزلين كل منهما مكون من ثلاثة طوابق، مما تسبب فى تهشم سيارة ملاكي كانت متوقفة أسفل أحدهما، ولم يتسبب الانهيار فى وقوع وفيات أو مصابين؛ إذ أن العقارين صادر لهما قراري إزالة، وكانت قوة من الحي أخلت المنزلين بالقوة الجبرية تمهيدًا لإزالتهما تنفيذًا للقرارات الإدارية، إلا أنه مع أول أسبوع عمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك انهار المنزلان صباح اليوم، مما تسبب فى حالة من القلق بين الأهالي بسبب الانهيار المفاجىء دون تنفيذ الإزالة بشكل آمن.
طعن-بالسكين

كيف يتعامل القانون مع قاتل ابنتيه في الحوامدية؟

تواصل نيابة البدرشين تحقيقاتها الموسعة في واقعة ذبح موظف بالمعاش لابنتيه بمركز الحوامدية، إذ استمعت لأقوال الأب المتهم عقب انتهاء معاينتها لمسرح الجريمة، وتبين من مناظرة النيابة لجثتي الفتاتين أنهما في العشرينيات من عمريهما، كل منهما مصابة بجرح ذبحي بمنطقة الرقبة، ودلت التحقيقات على أن المتهم في العقد السادس من عمره، موظف بشركة السكر على المعاش، وكانت ابنتاه تدرسان في كلية الهندسة، كما أجرت النيابة معاينة تصويرية لمسرح الحادث، وطلبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما، واستعجلت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات وظروف الواقعة.
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الإتجار بالبشر

باعوا «سما» عبر فيسبوك| حكاية عصابة الاتجار في البشر

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، بينهم ممرض، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أظهرت أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر، وذلك بأن عرضوا المجني عليها "سما. ح" للبيع، استغلالا لضعفها ووهن جسدها، ونفاذا لرغبة والدتها في بيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالي تسد به حاجتها، فساعدها المتهم الثاني وعرض المجني عليها على العاقرات الراغبات في الشراء، بمساعدة المتهمين الثالث والرابع.
انهيار-عقار-فى-الاسكندرية (5)

النيابة تستعلم عن رخصة بناء «عقار الحدائق» المنهار

تباشر نيابة حدائق القبة، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار مكون من أربعة طوابق، نتج عنه إصابة 3 مواطنين، وانتقلت النيابة إلى مستشفى الزهراء الجامعي تمهيدا لسماع أقوال المصابين، وأجرت معاينة لموقع الحادث، للوقوف على ملابساته كاملة، وطلبت ترخيص المنزل من حى حدائق القبة ومسؤولي محافظة القاهرة، وأمرت كذلك بتشكيل لجنة هندسية فنية لإعداد تقرير بشأن المنزل المنهار، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
حريق-الهرم‎ (1)

4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
المتهمة-وعشيقها-قتلا-زوجها-ليلة-العيد

اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
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